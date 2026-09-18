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Astro do Schalke, Soufiane El-Faouzi recusa Jurgen Klopp e a Alemanha para comprometer seu futuro internacional com o Marrocos
Talento do Siegen escolhe o Marrocos
O meio-campista do Schalke, nascido em Siegen, foi oficialmente incluído no elenco de 29 jogadores de Marrocos para a próxima janela internacional, apesar de ter dupla cidadania alemã. De acordo com o Bulinews, o jogador de 24 anos havia sido apontado como uma possível inclusão-surpresa na primeira convocação de Die Mannschaft sob o comando de Klopp. Como sua aparição anterior, durante a vitória por 5 a 0 sobre o Burundi em maio, foi apenas em um amistoso internacional, a porta para representar seu país de nascimento permanecia totalmente aberta.
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Jogos oficiais pela seleção consolidam a fidelidade esportiva
Esta convocação para uma competição encerra de forma efetiva a busca da Alemanha por um jogador que se firmou como peça-chave do Schalke desde que chegou no verão de 2025. A comissão técnica de Klopp estaria, segundo relatos, acompanhando seu progresso com interesse genuíno para reforçar as opções no meio-campo. Conquistar uma partida oficial nas próximas eliminatórias acionará oficialmente o vínculo de elegibilidade da Fifa, atrelando permanentemente seu futuro internacional ao Marrocos.
Ouahbi aborda decisões sobre dupla nacionalidade
O técnico de Marrocos, Mohamed Ouahbi, abordou o caminho diferente seguido pelo atacante do Eintracht Frankfurt Younes Ebnoutalib, que optou por aceitar um convite de Klopp e da Alemanha após ser observado pelos Leões do Atlas desde a temporada passada.
Ao explicar suas conversas com o atacante, o treinador disse: "Falei com Younes e o incentivei a considerar o projeto da seleção marroquina, mas não lhe prometi nada. A decisão final foi uma escolha pessoal dele."
Ao destacar a filosofia da federação em relação ao recrutamento na diáspora, ele acrescentou: "A seleção marroquina não precisa persuadir jogadores de forma alguma; um jogador precisa estar convencido do projeto por conta própria."
Respeitando a decisão do jogador de 23 anos, ele concluiu: "Younes escolheu o caminho que considerou melhor para ele, e nós vamos continuar trabalhando."
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Os jogos das eliminatórias exigem foco
Marrocos enfrenta o Gabão em 25 de setembro antes de viajar para encarar Lesoto quatro dias depois, em sua campanha de classificação para a Copa Africana de Nações. A agenda de outono da equipe se encerra com um amistoso internacional contra Gana em 4 de outubro. Essas duas partidas competitivas oferecem ao meia do Schalke uma oportunidade ideal para se firmar como titular regular antes de retornar aos compromissos com o clube.
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