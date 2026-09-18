Astro do Schalke, Soufiane El-Faouzi recusa Jurgen Klopp e a Alemanha para comprometer seu futuro internacional com o Marrocos

O técnico de Marrocos, Mohamed Ouahbi, abordou o caminho diferente seguido pelo atacante do Eintracht Frankfurt Younes Ebnoutalib, que optou por aceitar um convite de Klopp e da Alemanha após ser observado pelos Leões do Atlas desde a temporada passada.

Ao explicar suas conversas com o atacante, o treinador disse: "Falei com Younes e o incentivei a considerar o projeto da seleção marroquina, mas não lhe prometi nada. A decisão final foi uma escolha pessoal dele."

Ao destacar a filosofia da federação em relação ao recrutamento na diáspora, ele acrescentou: "A seleção marroquina não precisa persuadir jogadores de forma alguma; um jogador precisa estar convencido do projeto por conta própria."

Respeitando a decisão do jogador de 23 anos, ele concluiu: "Younes escolheu o caminho que considerou melhor para ele, e nós vamos continuar trabalhando."