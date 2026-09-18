Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083020654.jpgDeFodi Images
Adhe Makayasa
Traduzido por

Astro do Schalke, Soufiane El-Faouzi recusa Jurgen Klopp e a Alemanha para comprometer seu futuro internacional com o Marrocos

S. El-Faouzi
J. Klopp
Schalke
Bundesliga
Alemanha
Liga das Nações A
Marrocos
Africa Cup of Nations Qualification

O meio-campista do Schalke, Soufiane El-Faouzi, encerrou as especulações sobre sua seleção nacional depois de ser convocado para a mais recente equipe competitiva do Marrocos. O jogador de 24 anos era apontado com força para uma surpreendente convocação para a renovada seleção da Alemanha de Jurgen Klopp, mas optou por comprometer seu futuro de longo prazo com o Marrocos antes das próximas eliminatórias.

  • Talento do Siegen escolhe o Marrocos

    O meio-campista do Schalke, nascido em Siegen, foi oficialmente incluído no elenco de 29 jogadores de Marrocos para a próxima janela internacional, apesar de ter dupla cidadania alemã. De acordo com o Bulinews, o jogador de 24 anos havia sido apontado como uma possível inclusão-surpresa na primeira convocação de Die Mannschaft sob o comando de Klopp. Como sua aparição anterior, durante a vitória por 5 a 0 sobre o Burundi em maio, foi apenas em um amistoso internacional, a porta para representar seu país de nascimento permanecia totalmente aberta.


    • Publicidade
  • FC Augsburg v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Jogos oficiais pela seleção consolidam a fidelidade esportiva

    Esta convocação para uma competição encerra de forma efetiva a busca da Alemanha por um jogador que se firmou como peça-chave do Schalke desde que chegou no verão de 2025. A comissão técnica de Klopp estaria, segundo relatos, acompanhando seu progresso com interesse genuíno para reforçar as opções no meio-campo. Conquistar uma partida oficial nas próximas eliminatórias acionará oficialmente o vínculo de elegibilidade da Fifa, atrelando permanentemente seu futuro internacional ao Marrocos.

  • Ouahbi aborda decisões sobre dupla nacionalidade

    O técnico de Marrocos, Mohamed Ouahbi, abordou o caminho diferente seguido pelo atacante do Eintracht Frankfurt Younes Ebnoutalib, que optou por aceitar um convite de Klopp e da Alemanha após ser observado pelos Leões do Atlas desde a temporada passada.

    Ao explicar suas conversas com o atacante, o treinador disse: "Falei com Younes e o incentivei a considerar o projeto da seleção marroquina, mas não lhe prometi nada. A decisão final foi uma escolha pessoal dele."

    Ao destacar a filosofia da federação em relação ao recrutamento na diáspora, ele acrescentou: "A seleção marroquina não precisa persuadir jogadores de forma alguma; um jogador precisa estar convencido do projeto por conta própria."

    Respeitando a decisão do jogador de 23 anos, ele concluiu: "Younes escolheu o caminho que considerou melhor para ele, e nós vamos continuar trabalhando."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Mohamed OuahbiGetty Images

    Os jogos das eliminatórias exigem foco

    Marrocos enfrenta o Gabão em 25 de setembro antes de viajar para encarar Lesoto quatro dias depois, em sua campanha de classificação para a Copa Africana de Nações. A agenda de outono da equipe se encerra com um amistoso internacional contra Gana em 4 de outubro. Essas duas partidas competitivas oferecem ao meia do Schalke uma oportunidade ideal para se firmar como titular regular antes de retornar aos compromissos com o clube.