Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
صفقات اليوم الأخير من سوق الانتقالاتAI - chatgpt

Traduzido por

Ao vivo: último dia da janela de transferências - confira as principais negociações!

Mercado da bola
Barcelona
Manchester City
Chelsea
Arsenal
Real Madrid
La Liga
Premier League
Inter de Milão x Napoli
Inter de Milão
Napoli
Campeonato Italiano
Schalke x Bayern de Munique
Schalke
Bayern de Munique
Bundesliga
PSG x Mônaco
PSG
Mônaco
Campeonato Francês
Espanha
England
Itália
Alemanha
França

Acompanhe as principais notícias do último dia da janela de transferências de verão nas grandes ligas europeias

Os olhares dos apaixonados por futebol ao redor do mundo se voltam para o último dia da janela de transferências de verão de 2026, com a aproximação do prazo final para fechar negócios em várias das principais ligas europeias, em meio a uma corrida frenética entre os clubes para concretizar suas contratações finais antes de baixar as cortinas sobre o período de transferências.

Neste tópico ao vivo, acompanhamos com vocês 24 horas por dia as últimas notícias e movimentações do mercado de transferências na Europa e em diversas ligas ao redor do mundo, incluindo os negócios oficiais, as negociações em andamento, as transferências aguardadas e os principais desdobramentos que as últimas horas podem testemunhar antes do fechamento das portas.

A janela de transferências de verão na Itália, na França e na Alemanha se encerra às 21h desta terça-feira, no horário de Meca.

Já o Campeonato Espanhol tem sua janela fechada às 0h59 da próxima quarta-feira, enquanto na Premier League o prazo final se estende até 1h do mesmo dia.

Longe das principais ligas europeias, a segunda janela de transferências da liga norte-americana se encerra na próxima quarta-feira, enquanto o mercado de transferências na Holanda fecha no mesmo dia.

Quanto à Turquia, sua janela segue até a próxima sexta-feira, ao passo que o mercado de transferências no México se encerra no dia 11 de setembro deste ano, e em Portugal no dia 15 do mesmo mês, enquanto na Arábia Saudita o prazo final se estende até 12 de outubro.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

  • Vlahovic chega a Turim

    A Juventus se prepara para receber o atacante alemão Nick Woltemade na cidade de Turim, depois de escolhê-lo para reforçar o setor ofensivo da equipe por empréstimo durante a atual temporada, graças à força física e à personalidade que apresenta dentro de campo.

    O atacante alemão já chegou à cidade de Turim, onde deverá passar por exames médicos como preparação para sua integração ao elenco da Juventus, segundo o jornalista alemão Florian Plettenberg.

    • Publicidade
  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al Ittihad anuncia a saída de Diaby

    O clube saudita Al-Ittihad anunciou a saída de seu astro francês Moussa Diaby para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, durante a atual janela de transferências de verão.

    O Al-Ittihad publicou um vídeo, por meio de sua conta oficial na rede social "X", no qual mostrou os melhores momentos de Diaby com a equipe, sob o título "Deixou um legado e partiu".

    O clube saudita anunciou sua concordância com a venda do ponta francês ao Bayer Leverkusen, agradecendo-lhe pelo período em que esteve em suas fileiras.

    Para mais detalhes clique aqui

  • Finalmente: Barcelona anuncia seu novo atacante

    O Barcelona anunciou a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, vindo do Arsenal, durante a atual janela de transferências de verão.

    O Barça afirmou, em comunicado oficial: "Arsenal e Barcelona chegaram a um acordo para a transferência de Gabriel Jesus para as fileiras do clube catalão, onde o atacante brasileiro assinou um contrato com o Barcelona por três temporadas".

    E acrescentou: "Gabriel Jesus nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 3 de abril de 1997, e começou sua carreira no futebol em sua cidade natal, no clube Anhanguera. Depois transferiu-se para as categorias de base do Palmeiras, de São Paulo, um dos maiores clubes do país. Disputou suas primeiras partidas pelo time em março de 2015, foi campeão da Copa do Brasil em 2015 e do Campeonato Brasileiro em 2016, além de ter recebido o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2016".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Oficial: jogador do Arsenal ruma à Bundesliga

    O Arsenal anunciou oficialmente a transferência de seu meio-campista português Fábio Vieira, de 26 anos, para o Hamburgo.

    Vieira chegou ao Arsenal em 2022 e disputou 49 partidas com a camisa do clube, antes de retornar à equipe pela qual atuou por empréstimo na última temporada, em uma negociação avaliada em cerca de 10 milhões de euros.

  • Bayern de Munique se retira do mercado de transferências

    Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern de Munique, garantiu que o clube não fará novas contratações no restante da janela de transferências, apesar da possibilidade de saída de alguns jogadores no próximo período.

    Em declarações à imprensa alemã, Freund afirmou: "Não vai acontecer mais nada em relação a novas contratações. Quanto às saídas, a janela de transferências permanecerá aberta após hoje em alguns países, então algo pode acontecer".

    Ele também confirmou que Sacha Boey está treinando separadamente, à espera de uma possível saída do time, enquanto o clube decidiu, no fim, contar com a permanência de Hiroki Ito no elenco.

  • Negócio italiano para o Chelsea

    O Chelsea anunciou um acordo para a contratação do zagueiro italiano internacional Honest Ahanor, junto à Atalanta, com o jogador se integrando oficialmente ao elenco da equipe em 2027.

    Ahanor, de 18 anos, disputou 35 partidas com a Atalanta na última temporada, em sua primeira campanha na cidade de Bérgamo, depois de ter chegado ao clube vindo do Genoa em julho de 2025.

    O grande nível apresentado por Ahanor em seu clube contribuiu para que ele conquistasse a oportunidade de representar a seleção principal da Itália, tendo disputado suas duas primeiras partidas em nível internacional no último mês de junho.

    Para mais detalhes clique aqui

  • Jogador do Senegal do Paris para o Aston Villa

    O Aston Villa anunciou oficialmente a contratação do jovem atacante senegalês Ibrahim Mbaye, vindo do Paris Saint-Germain, em uma transação avaliada em 55 milhões de euros, para que o jogador de 18 anos inicie um novo capítulo em sua carreira na Premier League.

    A negociação havia entrado em suas etapas finais nos últimos dias, depois que os dois clubes chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador, antes de Mbaye viajar para a Inglaterra a fim de realizar os exames médicos e assinar seu contrato com o Aston Villa.

    Mbaye chega ao Aston Villa após uma trajetória curta, mas intensa, no Paris Saint-Germain, cuja academia integrou aos dez anos de idade, antes de ser promovido ao time principal e disputar sua primeira partida como profissional em agosto de 2024, quando tinha 16 anos, 6 meses e 23 dias, tornando-se o jogador mais jovem a começar uma partida pelo clube parisiense.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Acordo preliminar sobre a transferência aguardada

    O Manchester City chegou a um acordo preliminar com o Chelsea para a contratação de Enzo Fernández, em uma negociação que se aproxima do desfecho nas últimas horas antes do fechamento da janela de transferências.

    De acordo com o jornal britânico "The Sun", os dirigentes do Manchester City finalmente abriram negociações diretas com o clube rival da Premier League para a contratação do meio-campista de 25 anos, na última segunda-feira.

    Fernández se prepara para reencontrar o ex-treinador do Chelsea, Enzo Maresca, que substituiu Pep Guardiola no comando do Manchester City, assumindo o posto de técnico no Etihad Stadium durante o verão.

    Para mais detalhes clique aqui

  • Atlético de Madrid se movimenta para contratar Tagliafico

    O Atlético de Madrid trabalha pela contratação do lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico, jogador do Olympique de Lyon, para reforçar o elenco durante a janela de transferências, segundo o jornal espanhol "As".

    O jogador já deu sinal verde para concretizar a negociação, num momento em que o clube madrilenho enfrenta a concorrência da Juventus pela sua contratação.

  • Falha na transferência de Richarlison para o Everton

    De acordo com a rede "Sky Sports", o brasileiro Richarlison não voltará ao Everton quatro anos após sua saída do clube, já que espera-se que o atacante brasileiro, cujo nome foi associado a uma saída, permaneça no elenco do Tottenham.

    E este não foi o único golpe sofrido pelo Everton, já que a rede "Sky Alemanha" informou que Jamie Leweling, o meia-atacante inglês internacional do Stuttgart, também recusou uma proposta do clube da cidade de Liverpool, que ofereceu 43 milhões de euros por sua contratação.

    A Roma também não conseguiu chegar a um acordo pelo mesmo jogador, enquanto o Everton pode ter sucesso em fechar outros negócios, entre eles a possibilidade de contratar Folarin Balogun, atacante do Monaco.

  • Jogador do Chelsea se aproxima do Tottenham

    Mykhailo Mudryk, estrela do Chelsea, está perto da transferência oficial para o Tottenham Hotspur durante a atual janela de transferências do verão europeu.

    Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "Mykhailo Mudryk vai se transferir para o Tottenham. Tudo já foi acordado, incluindo os termos pessoais do contrato".

    E acrescentou Romano: "Mudryk vai se juntar ao Tottenham por empréstimo mediante uma taxa, e também se entende que o acordo inclui uma cláusula que permite a compra do jogador, mas que não é obrigatória".

  • O Paris Saint-Germain fecha as portas do mercado

    O clube parisiense tentou, durante as últimas 24 horas, contratar um dos jogadores ofensivos, mas não obteve sucesso.

    Segundo a rede RMC, as movimentações do Paris Saint-Germain no mercado de transferências chegaram ao fim, pelo menos no que diz respeito a novas contratações. Já no âmbito das saídas, a situação do português Renato Sanches permanece digna de acompanhamento.

    O Paris Saint-Germain realizou um mercado de transferências histórico no que se refere aos jogadores que deixaram o clube, depois de o valor de suas vendas ter alcançado cerca de 370 milhões de euros.

  • Arsenal e Borussia Dortmund chegam a acordo

    O Borussia Dortmund fechou uma reforço ofensivo de destaque vindo do Arsenal nas últimas horas do atual mercado de transferências de verão.

    Fabrizio Romano, especialista em transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "O Borussia Dortmund chegou a um acordo verbal para a contratação de Ethan Nwaneri, do Arsenal. Negócio fechado!".

    E acrescentou Romano: "Ficou acertado o empréstimo de Nwaneri por uma temporada completa junto ao Arsenal, depois que o jogador concordou com essa mudança nas últimas horas".

  • Icardi está de volta à Itália?

    A Lazio estuda a possibilidade de contratar o atacante argentino Mauro Icardi, segundo o jornal La Gazzetta dello Sport.

    O empresário do jogador, Litterio Pino, disse: "Lazio? Há conversas sobre o assunto".

    O atacante argentino tem 33 anos e joga pelo Galatasaray, da Turquia, desde 2022, depois de ter passado pelo Paris Saint-Germain.

  • Novo empréstimo para Grealish

    Jack Grealish, estrela do Manchester City, aceitou a transferência para o Everton por empréstimo durante a atual janela de transferências de verão, após uma passagem anterior pelo Aston Villa.

    Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, escreveu em sua conta na rede "X": "Jack Grealish passará por exames médicos na terça-feira, antes de se juntar ao Everton. O negócio está fechado".

    Romano acrescentou: "Foi alcançado um acordo com o Manchester City sobre a transferência de Grealish por empréstimo, após a obtenção da aprovação do jogador quanto à ida para o Everton".