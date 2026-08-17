AFP
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'Agora é a hora de falar sobre isso' - Harry Kane abre a porta para conversas sobre renovação de contrato com o Bayern de Munique
Kane sinaliza intenção de permanecer na Allianz Arena
Kane enviou uma mensagem clara à diretoria do Bayern de Munique ao confirmar que as discussões formais sobre um novo contrato estão prestes a começar. O atacante de 33 anos, que se tornou o talismã incontestável da equipe desde sua chegada do Tottenham Hotspur, atualmente tem vínculo até 2027, mas agora está pronto para olhar ainda mais à frente.
Após retornar de suas férias depois da Copa do Mundo, o atacante indicou que está preparado para se sentar com dirigentes do clube para assegurar seu futuro na Alemanha. O artilheiro abordou a situação com transparência, observando que o momento é o certo para que ambas as partes alinhem suas visões. "Só tenho mais um ano de contrato, então agora é a hora de falar sobre isso", disse Kane na segunda-feira, de acordo com a AZ.
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Clima descontraído em torno das negociações
Apesar da alta importância envolvida em garantir um dos finalizadores mais letais do mundo, o clima entre o jogador e o clube continua notavelmente tranquilo. Kane tem desfrutado até aqui de uma passagem repleta de títulos na Baviera, com duas Bundesligas e uma Copa da Alemanha, e parece satisfeito com a direção esportiva sob o comando atual.
O internacional inglês revelou que o cronograma dessas reuniões cruciais já foi acertado de forma preliminar entre seus representantes e a diretoria do Bayern. Dando mais detalhes sobre o calendário das próximas etapas, Kane afirmou estar "muito tranquilo" em relação à renovação de seu contrato com o Bayern de Munique e observou que o diálogo não será adiado.
"Vamos falar sobre isso na próxima semana ou na seguinte. Os dois lados estão muito tranquilos", acrescentou, sugerindo que os termos de uma renovação podem ser finalizados antes de a nova temporada entrar em seu período mais movimentado.
Números impressionantes alimentam desejo de renovação
Não é surpresa que o Bayern esteja interessado em amarrar Kane a um contrato mais longo, diante de seu impacto sem precedentes em campo. O veterano atacante manteve um ritmo de gols que quebrou vários recordes do clube e da liga, ao marcar 61 gols em apenas 51 partidas, garantindo que o clube seguisse dominante após a saída de Robert Lewandowski.
O possível ponto de entrave nas próximas conversas, segundo informações, gira em torno da duração do novo acordo, com o clube avaliando se o contrato deve ser estendido até 2029 ou 2030, garantindo que Kane permaneça na Allianz Arena até estar perto dos 37 anos.
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Profundidade do elenco e planejamento futuro
Embora garantir a contratação de Kane seja a principal prioridade de Max Eberl e da equipe de recrutamento, o clube também trabalha para assegurar que o peso de fazer gols não recaia apenas sobre seus ombros. As exigências físicas sobre um centroavante na casa dos 30 anos significam que o Bayern busca um suporte de alta qualidade para permitir ao seu principal jogador períodos de descanso ao longo das campanhas doméstica e europeia.
O clube já havia sugerido anteriormente que seus principais negócios nesta janela estavam concluídos, mas a necessidade de uma opção de reposição especialista segue sendo tema de discussão interna. Embora existam soluções dentro do elenco, como Serge Gnabry, a diretoria sabe que manter Kane em forma será fundamental para suas aspirações de uma tríplice coroa histórica.
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