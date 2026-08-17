'Agora é a hora de falar sobre isso' - Harry Kane abre a porta para conversas sobre renovação de contrato com o Bayern de Munique

Kane enviou uma mensagem clara à diretoria do Bayern de Munique ao confirmar que as discussões formais sobre um novo contrato estão prestes a começar. O atacante de 33 anos, que se tornou o talismã incontestável da equipe desde sua chegada do Tottenham Hotspur, atualmente tem vínculo até 2027, mas agora está pronto para olhar ainda mais à frente.

Após retornar de suas férias depois da Copa do Mundo, o atacante indicou que está preparado para se sentar com dirigentes do clube para assegurar seu futuro na Alemanha. O artilheiro abordou a situação com transparência, observando que o momento é o certo para que ambas as partes alinhem suas visões. "Só tenho mais um ano de contrato, então agora é a hora de falar sobre isso", disse Kane na segunda-feira, de acordo com a AZ.