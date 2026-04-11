A filosofia do choque e do terror... Como o Bayern de Munique se tornou a máquina ofensiva mais temível da Europa?

Não é possível compreender esse ímpeto ofensivo sem voltar ao lema “Mia san Mia”, que significa “Somos o que somos”; uma frase cujas raízes remontam ao Império Austro-Húngaro do século XIX e que foi adotada pelo clube na década de 1980 para resumir a mentalidade de vitória absoluta.
Esse lema foi traduzido em 16 princípios de ouro, entre os quais se destacam “Nós somos a coragem” e “Nós somos a inovação”, o que leva a equipe a sempre atacar como um bloco único, independentemente da força do adversário.
Oli Höness, presidente honorário do clube, afirma: “Para nós, todo ataque é um ataque de verdade, e quando se marca o primeiro gol, deve-se almejar o segundo e o terceiro”.
Essa filosofia passou por marcos táticos decisivos que moldaram sua identidade atual:
A era de Udo Lattek (anos 70): lançou as bases com o estilo da “liberdade estruturada”, dando a talentos como Gerd Müller e Beckenbauer a oportunidade de criar dentro de um quadro físico rígido.
Jupp Heynckes (Tríplice Coroa de 2013): introduziu o esquema 4-2-3-1 baseado na pressão alta sufocante e nos movimentos rápidos pelas laterais.
Pep Guardiola (2013-2016): Considerou que a posse de bola é a melhor forma de defender e atacar ao mesmo tempo.
Hans Flick (o heptáculo de 2020): levou o ataque ao auge da eficiência com o estilo de pressão inversa, alcançando uma média histórica de 2,97 gols por partida.