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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

A filosofia do choque e do terror... Como o Bayern de Munique se tornou a máquina ofensiva mais temível da Europa?

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O dicionário bávaro não reconhece o significado da palavra “cautela”

Nas arquibancadas da "Allianz Arena", o sucesso não se mede apenas pelos três pontos, mas pelo pavor que a máquina ofensiva do Bayern de Munique inspira nos corações dos adversários.

O clube bávaro não construiu seu império com base na defesa e na cautela, mas sim em uma filosofia ofensiva avassaladora, que, com o passar do tempo, deixou de ser apenas um estilo de jogo para se tornar o DNA transmitido de geração em geração.

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    O slogan inspirador

    Não é possível compreender esse ímpeto ofensivo sem voltar ao lema “Mia san Mia”, que significa “Somos o que somos”; uma frase cujas raízes remontam ao Império Austro-Húngaro do século XIX e que foi adotada pelo clube na década de 1980 para resumir a mentalidade de vitória absoluta.

    Esse lema foi traduzido em 16 princípios de ouro, entre os quais se destacam “Nós somos a coragem” e “Nós somos a inovação”, o que leva a equipe a sempre atacar como um bloco único, independentemente da força do adversário.

    Oli Höness, presidente honorário do clube, afirma: “Para nós, todo ataque é um ataque de verdade, e quando se marca o primeiro gol, deve-se almejar o segundo e o terceiro”.

    Essa filosofia passou por marcos táticos decisivos que moldaram sua identidade atual:

    A era de Udo Lattek (anos 70): lançou as bases com o estilo da “liberdade estruturada”, dando a talentos como Gerd Müller e Beckenbauer a oportunidade de criar dentro de um quadro físico rígido.

    Jupp Heynckes (Tríplice Coroa de 2013): introduziu o esquema 4-2-3-1 baseado na pressão alta sufocante e nos movimentos rápidos pelas laterais.

    Pep Guardiola (2013-2016): Considerou que a posse de bola é a melhor forma de defender e atacar ao mesmo tempo.

    Hans Flick (o heptáculo de 2020): levou o ataque ao auge da eficiência com o estilo de pressão inversa, alcançando uma média histórica de 2,97 gols por partida.

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  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    O domínio de Kompany

    Atualmente, Vincent Kompany lidera uma nova revolução ofensiva; até abril de 2026, o time havia marcado 148 gols em todas as competições nesta temporada, com uma média de 3,36 gols por partida, um número sem precedentes nas principais ligas europeias.

    O lendário Lothar Matthäus considera que “Kompany devolveu o DNA ao Bayern; o time voltou a ser divertido de assistir”.

    O falecido lendário Franz Beckenbauer sempre acreditou que o futebol é comandado pela cabeça antes dos pés, enfatizando que a filosofia ofensiva do clube não se resume a uma corrida aleatória, mas depende de uma inteligência afiada que visa desestruturar o sistema do adversário.

    Por outro lado, os grandes treinadores do esporte não esconderam seu temor diante dessa força. Jürgen Klopp, ex-técnico do Borussia Dortmund e do Liverpool, descreveu o estilo do Bayern de Munique como baseado em “guerreiros ofensivos”, que exercem a pressão mais intensa da Europa, fazendo com que o adversário se sinta constantemente sufocado.

    Isso está em sintonia com a visão do experiente técnico português, José Mourinho, que considera que jogar contra o time da Baviera vai além do confronto técnico e chega a um estágio de esmagamento mental, já que o Bayern não para de avançar em direção ao gol, mesmo nos momentos em que parece já ter decidido o resultado, com o objetivo de impor seu domínio psicológico absoluto sobre os adversários.

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    O preço da hegemonia

    No entanto, essa filosofia “suicida” às vezes cobra um preço alto na defesa; a dependência de uma linha defensiva muito avançada deixa amplos espaços para contra-ataques.

    Sob o comando de Hans Flick, o lema era “melhor vencer por 4 a 3 do que por 1 a 0”, o que resultou em muitos gols sofridos, apesar das vitórias.

    Durante a era Guardiola, o ataque agressivo no esquema 4-2-4, na partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões de 2014 contra o Real Madrid, resultou em uma derrota histórica (0 a 4) em Munique.

    Na temporada atual, o gigante bávaro enfrentou críticas por causa da “imprudência defensiva” em alguns momentos, como aconteceu na derrota para o Augsburgo (1 a 2).

    A força ofensiva do Bayern depende da pressão imediata em contra-ataque; se a bola for perdida e a primeira pressão falhar, a defesa fica totalmente exposta diante dos adversários velozes.

    Isso coloca pressão sobre o time de Kompany, antes do confronto esperado contra o Real Madrid, liderado pelos dois craques, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, quando o Bayern e o Real Madrid se enfrentarem na próxima quarta-feira na Allianz Arena, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, após os alemães terem vencido a partida de ida por 2 a 1.