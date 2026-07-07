Palpite Suíça x Colômbia - Copa do Mundo 2026 - 07/07/2026

Nosso especialista em apostas prevê um jogo com poucos gols e grandes chances de ser decidido no detalhe. O histórico da Colômbia contra os suíços sugere que os sul-americanos vão avançar.

Palpites para Suíça x Colômbia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Suíça 0x1 Colômbia;

Palpite de artilheiros: Colômbia – Jhon Arias.

A Suíça deve estar radiante com sua primeira vitória em um mata-mata de Copa do Mundo desde 1938. Eles finalmente colocaram fim a um jejum de 88 anos. A seleção suíça começou esta edição com um empate tropeçado por 1x1 contra o Catar, sofrendo o gol aos 94 minutos.

No entanto, o time evoluiu desde então e se mostrou muito mais seguro contra a Argélia.

A equipe europeia não correu riscos de dar adeus à Copa do Mundo naquele confronto dos dezesseis avos de final. O resultado carimbou o passaporte dos suíços para as oitavas de final na América do Norte. Agora, eles têm a chance de fazer história.

Os comandados de Murat Yakin buscam vencer duas partidas seguidas de mata-mata nesta competição pela primeira vez e tentar chegar às quartas de final, feito que não alcançam desde 1954.

O histórico inicial da Colômbia em Copas do Mundo foi marcado por suspensões e desistências nas primeiras cinco edições do torneio. Esta edição marca a sétima participação do país, que tem a oportunidade de vencer apenas a sua segunda partida de oitavas de final na história.

Os Cafeteiros levaram a melhor em apenas um dos seus últimos três jogos nesta fase, lá em 2014.

Os comandados de Néstor Lorenzo passaram pela fase de grupos na liderança e invictos. Uma vitória na noite de terça-feira garantirá o confronto contra a Argentina ou o Egito nas quartas de final.

Levando em conta a ampla vantagem histórica nesse confronto direto, a Colômbia chega com total confiança em Vancouver.

Prováveis escalações para Suíça x Colômbia

Escalação esperada da Suíça: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Freuler, Xhaka, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo;

Escalação esperada da Colômbia: Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Puerta, Lerma, Arias, Rodríguez, Díaz, Suárez.

Gols valem ouro em Vancouver

Ambas as equipes construíram seus sucessos recentes com base em defesas sólidas. Os suíços têm se mostrado muito consistentes neste torneio, sofrendo gols apenas depois dos 50 minutos de jogo.

Com nove gols já marcados em solo norte-americano, eles entram em campo confiantes de que podem furar o bloqueio colombiano.

No entanto, os comandados de Lorenzo têm sido praticamente intransponíveis desde o pontapé inicial da Copa do Mundo. Eles sofreram apenas um gol e vêm de três jogos seguidos sem serem vazados.

Além disso, não sofreram gols em quatro das últimas cinco partidas internacionais, o que aponta para mais um confronto equilibrado por aqui.

A grande preocupação dos sul-americanos é a falta de pontaria no ataque. A equipe somou mais de 20 finalizações em seus últimos três jogos, mas com um xG médio de apenas 0,08.

Eles precisam ser mais letais no último terço do campo, sem perder a disciplina defensiva. Quatro das últimas cinco partidas da Colômbia terminaram com apenas um ou nenhum dos times balançando as redes. Esse deve ser o cenário desenhado para o jogo de hoje.

Palpite 1 para Suíça x Colômbia: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.83 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

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É a hora da virada para Luis Díaz

Um jogador que pode ser o diferencial da partida é Luis Díaz. O atacante do Bayern de Munique não deu muita sorte nesta Copa do Mundo até aqui, tendo três gols anulados em suas últimas três atuações.

Apesar de somar apenas um gol e uma assistência em quatro jogos, ele segue como uma ameaça constante no ataque colombiano. Mesmo se não balançar as redes, ele tem tudo para ser decisivo servindo os companheiros.

Jhon Arias e Luis Suárez podem se beneficiar do trabalho incansável de Díaz no setor ofensivo.

Palpite 2 para Suíça x Colômbia: Jogador a marcar ou assistir: Luis Díaz, com odds de 2.17 na Brazino777.

Fica difícil apontar um favorito entre equipes em grande fase

As duas seleções chegam em patamares muito parecidos. A Colômbia está apenas seis posições à frente no último ranking da FIFA, e o retrospecto recente indica um embate parelho. Os suíços estão invictos há sete jogos, com quatro vitórias e três empates.

Enquanto isso, os Cafeteiros ostentam uma invencibilidade de seis partidas, tendo vencido cinco delas. Eles sofreram apenas duas derrotas nos últimos 10 jogos, enquanto a Suíça perdeu apenas para a Alemanha em seus 10 compromissos anteriores.

Vale destacar também que a Colômbia perdeu apenas um dos últimos quatro confrontos diretos.

A última vez que essas seleções se enfrentaram em uma Copa do Mundo foi justamente em solo norte-americano, em 1994. A Colômbia venceu por 2x0, naquela que acabou sendo sua única vitória na fase de grupos antes de ser eliminada na lanterna. Desta vez, o peso do jogo é muito maior.

É por isso que o nosso palpite vai para uma vitória magra dos colombianos, garantindo a vaga nas quartas de final.