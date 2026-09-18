Palpite São Paulo x Internacional - Campeonato Brasileiro - 19/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre São Paulo x Internacional, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (19), às 21h.

Melhores palpites para São Paulo x Internacional

Vitória do São Paulo, com odds de 1.90 na bet365

Artur com mais de uma finalização, com odds de 1.53 na bet365

Carbonero com mais de 2 chutes, com odds de 1.63 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Apesar do equilíbrio, o São Paulo aparece como favorito para vencer o Internacional.

Nossa análise: Momento das equipes

O São Paulo apostou todas as suas fichas na Copa Sul-Americana, mas foi eliminado pelo Boca Juniors no Morumbi. Sem tempo para lamentar, Dorival Jr. precisa encontrar a escalação ideal para o confronto direto com o Internacional contra o Z4.

Derrotado pelo Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor está apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento. Para piorar, a comissão técnica precisa lidar com o desgaste físico de jogadores importantes como Luciano.

O Internacional tenta construir uma sequência positiva. Atualmente na zona de rebaixamento, o Colorado venceu a Chapecoense por 2 x 1 em Santa Catarina, mas precisa ganhar do São Paulo para ter chances reais de deixar o Z4 do Brasileirão.

Prováveis escalações de São Paulo x Internacional

São Paulo: Rafael, Domingos Duarte, Arboleda e Sabino, Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Iago, Artur, Luciano e Calleri

Internacional: Anthoni (Matheus Cunha), Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Bernabei, Villagra, Thiago Maia (Paulinho ou Sanabria) e Bruno Henrique, Alan Patrick e Carbonero

São Paulo aposta no Morumbi

Embora tenha sido eliminado pelo Boca na Copa Sul-Americana, o São Paulo segurou o empate com os argentinos no Morumbi, ressaltando mais uma vez sua força dentro de casa.

O São Paulo ainda não foi superado desde que voltou a mandar jogos no Cícero Pompeu de Toledo, em agosto. De lá para cá, o Tricolor soma empates com Coritiba e Boca Juniors, além das vitórias diante de Bolívar, RB Bragantino e Atlético-MG.

A missão do Internacional será complicada, sobretudo pela campanha de três vitórias em 13 jogos como visitante. Para levar a melhor sobre o Tricolor, o Colorado aposta na dupla Alan Patrick e Carbonero, além do retorno de Mercado ao miolo de zaga.

Palpite 1 São Paulo x Internacional: Vitória do São Paulo, com odds de 1.90 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Artur como escape

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto São Paulo x Internacional nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A importância de Artur aumenta com a opção de Dorival Jr. de utilizar o esquema com três zagueiros. Mesmo não tendo feito uma grande partida contra o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana, o meia-atacante buscou jogo a todo momento e encerrou os 90 minutos com três finalizações.

Além dos três chutes, Artur cobrou a falta que originou o gol de empate marcado por Domingos Duarte, no final do segundo tempo do confronto diante do Boca Juniors, no Morumbi.

Geralmente atuando na ponta direita, Artur está próximo das duas finalizações por partida no Campeonato Brasileiro.

Palpite 2 São Paulo x Internacional: Mais de uma finalização de Artur, com odds de 1.53 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Enfim, Carbonero

Muitas vezes criticado pelo torcedor, Carbonero foi responsável direto pela vitória do Internacional contra a Chapecoense, colocando ponto final em um jejum de 10 jogos no Campeonato Brasileiro.

Carbonero foi escalado pelo lado esquerdo da linha ofensiva de quatro desenhada por Paulo Pezzolano. A escolha do treinador deu certo, pois o meia-atacante marcou um dos gols da partida na Arena Condá.

Além da bola no fundo da rede, Carbonero deu uma assistência para Bruno Henrique anotar o seu gol. O camisa sete somou três finalizações durante o período em que esteve em campo contra a Chape.

Palpite 3 São Paulo x Internacional: Carbonero finaliza mais de 2 vezes, com odds de 1.63 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.