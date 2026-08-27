Palpite São Paulo x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 29/08/2026

Veja os palpites para a partida entre São Paulo x Bragantino, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (29), às 20h00.

Melhores palpites para São Paulo x Bragantino

Bragantino +0.5, com odds de 1.65 na bet365

Luciano ter três ou mais chutes, com odds de 1.40 na bet365

Menos de 2.5 gols com odds de 1.70 na bet365

Primeiro de três duelos paulistas na 25ª rodada.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: Momentos das equipes

A Chapecoense não vencia desde a rodada inaugural do Brasileirão, até que foi visitada pelo São Paulo, aproveitando a terrível fase são-paulina na competição para vencer por 1 a 0 um jogo no qual os 22 arremates do time visitante de nada lhe serviram. Não importa a posição e o momento dos adversários do São Paulo no Brasileirão; basicamente todos têm tido sua vida facilitada por um duelo diante da equipe comandada por Dorival Júnior.

Jogos decididos no fim têm sido o padrão do Bragantino, respondendo à eliminação da Copa Sul-Americana diante do Atlético-MG com uma vitória contra o Grêmio no apagar das luzes. Recorrendo ao jogo aéreo nos instantes finais, o Bragantino tirou o zero do marcador em casa diante do Tricolor Gaúcho, graças ao zagueiro Gustavo Marques, marcando o seu primeiro gol neste Campeonato Brasileiro.

Prováveis escalações de São Paulo e Bragantino

São Paulo: Rafael. L. Ramon, D. Duarte, Sabino, Iago, P. Maia, M. Antônio, Danielzinho, Cauly, Artur e Luciano

Bragantino: Volpi, Sant’Anna, P. Henrique, G. Marques, J. Capixaba, E. Ramires, Rodriguinho, J. Herrera, L. Barbosa, Vinicinho e I. Pitta

São Paulo cava um buraco cada vez mais profundo

A diferença atual entre essas duas equipes é bem maior do que a distância de oito pontos entre si, favorável ao Bragantino. Enquanto a equipe do interior paulista compete bem contra adversários de diferentes níveis, o São Paulo, nem mesmo diante do lanterna, consegue se impor para encerrar uma tenebrosa sequência negativa no Brasileirão.

Tornando ainda mais delicada a situação do São Paulo, a lesão de Jonathan Calleri tem o seu peso para um setor ofensivo que não consegue traduzir o volume ofensivo recente em gols.

Ao passar em branco no final de semana, o São Paulo se tornou o primeiro time a não marcar contra a Chapecoense pela Série A desde março.

Palpite 1 São Paulo x Bragantino: Bragantino +0.5, com odds de 1.65 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

O peso da necessidade de gols nas costas de Luciano

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto São Paulo x Bragantino nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

As principais opções do São Paulo no lado de campo não são particularmente conhecidas pelo seu aproveitamento na frente do gol. Jogadores como Artur e Ferreirinha possuem facilidade na criação, mas, de maneira consistente, acabam pecando no produto final.

Levando esse ponto sobre os jogadores de beirada em consideração e a lesão de Calleri sofrida no último final de semana diante da Chape, é natural que o São Paulo recorra a Luciano como sua peça mais acionada no sistema ofensivo.

O camisa 10 do Tricolor Paulista já foi o atleta mais ativo no ataque diante da Chape, totalizando quatro finalizações na derrota fora de casa.

Palpite 2 São Paulo x Bragantino: Luciano ter três ou mais chutes, com odds de 1.40 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Poucos gols são o padrão das duas equipes

Apesar de ocupar um lugar na segunda metade da classificação, o São Paulo possui estatísticas defensivas no Brasileirão que o credenciam a uma briga bem melhor na tabela. Neste recorte atual sem vitórias, o padrão tem sido de jogos com placares baixos para o Tricolor Paulista, tais como a derrota por 1 a 0 para a Chapecoense.

Os números defensivos do Bragantino corroboram a expectativa de um jogo sem muitos gols, notando que, apesar de estar fora do G6, o Massa Bruta tem uma defesa que rivaliza com as melhores da liga.

Os comandados de Vagner Mancini só cederam três gols a mais que o líder Palmeiras, por exemplo.

Palpite 3 São Paulo x Bragantino: Menos de 2.5 gols com odds de 1.70 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.