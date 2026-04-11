Palpite Santos x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 11/04/2026

Confira os palpites Santos x Atlético-MG para o confronto em Santos, neste sábado (11), às 20h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Santos x Atlético-MG

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Nossa análise: Momento das equipes

Santos e Atlético-MG se enfrentam na Vila Belmiro em um duelo importante para as duas equipes no Brasileirão. O Peixe tenta se afastar da parte de baixo da tabela, enquanto o Galo busca se consolidar na zona intermediária após melhora recente. O cenário aponta para um jogo equilibrado.

O Santos ocupa a 15ª posição, com duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 10 jogos. Na última rodada, perdeu de virada para o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã. A equipe ainda oscila bastante, principalmente defensivamente.

O Atlético-MG é o 8º colocado e vive momento de crescimento. Desde a chegada de Eduardo Domínguez, o time melhorou e vem de vitória por 2 a 1 contra o Athletico-PR. São quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações de Santos x Atlético-MG

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar, Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser (Barreal), Neymar, Moisés e Lautaro Díaz (Thaciano)

Atlético-MG: Everson, Preciado, Lyanco, Vitor Hugo e Kauã Pascini, Alexsander, Tomás Pérez, Gustavo Scarpa, Bernard e Dudu, Cassierra

Neymar pode decidir para o Santos

O Santos deve ter uma postura mais ofensiva jogando em casa, principalmente após a derrota para o Flamengo. A equipe tende a buscar o ataque desde o início, tentando pressionar e criar oportunidades diante da torcida. Esse cenário aumenta a participação dos seus principais jogadores ofensivos ao longo da partida.

Neymar, como principal referência técnica do time, tende a ser o jogador mais acionado. Ele participa das principais jogadas e tem capacidade de decidir mesmo em momentos difíceis. Em um jogo em que o Santos deve criar chances, a tendência é que ele tenha oportunidades claras para marcar.

Palpite 1 para Santos x Atlético-MG: Neymar marca a qualquer momento, com odds de 2.75 na bet365

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Jogo pode ser aberto e com bom número de gols

A tendência é de um confronto com momentos de maior abertura. O Santos, jogando em casa, deve buscar o ataque, mas ainda apresenta fragilidades defensivas que podem ser exploradas pelo adversário.

O Atlético-MG vive momento melhor e tem mostrado mais organização ofensiva desde a chegada de Eduardo Domínguez. A equipe consegue criar oportunidades e aproveitar espaços. Com dois times que podem atacar e também ceder espaços, o cenário favorece um jogo com mais gols.

Palpite 2 para Santos x Atlético-MG: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.15 na bet365

Duas equipes com capacidade de marcar

O Santos tende a criar oportunidades jogando na Vila Belmiro, principalmente com jogadores de qualidade no setor ofensivo. Mesmo com oscilações, a equipe consegue gerar chances ao longo das partidas.

O Atlético-MG, por sua vez, vive fase mais positiva e também deve conseguir produzir ofensivamente. A equipe tem mostrado evolução e pode aproveitar os espaços deixados pelo adversário. Com defesas que ainda apresentam falhas e ataques ativos, a tendência é de gols para ambos os lados.