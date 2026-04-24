Palpite Remo x Cruzeiro- Campeonato Brasileiro - 25/04/2026

Confira os palpites Remo x Cruzeiro para o confronto em Belém, neste sábado (25), às 18h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Remo e Cruzeiro se enfrentam no Mangueirão em um duelo importante na luta contra a parte inferior da tabela do Brasileirão. As duas equipes vivem momentos de pressão e buscam estabilidade na competição, o que tende a deixar o jogo mais tenso e equilibrado. O fator casa pesa, mas o momento recente da Raposa equilibra o cenário.

O Remo ocupa a 19ª posição, com uma vitória, cinco empates e seis derrotas em 12 jogos. A equipe vem de derrota pesada por 4 a 2 para o RB Bragantino, fora de casa, e começa a ver o risco de rebaixamento mais próximo. Jogando no Mangueirão, tende a ser mais competitivo e buscar o resultado com maior intensidade.

O Cruzeiro chega em leve crescimento. Após vencer o Grêmio por 2 a 0 no Mineirão, a equipe deixou a zona de rebaixamento e ocupa a 16ª posição, com três vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O time ainda oscila, mas mostra sinais de evolução.

Prováveis escalações de Remo x Cruzeiro

Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba, Matheus Alexandre, Mayk, Zé Welison, Patrick, Jáderson, Gabriel Taliari, Jajá

Cruzeiro: Matheus Cunha, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki, Gerson, Lucas Romero, Keny Arroyo, Matheus Pereira, Christian, Kaio Jorge

Jogo travado mantém igualdade no placar

O confronto reúne duas equipes pressionadas, o que tende a deixar o jogo mais cauteloso e estudado. O Remo precisa pontuar em casa, mas não pode se expor demais, enquanto o Cruzeiro deve priorizar o controle e evitar riscos fora de casa.

Com esse cenário de equilíbrio e pouca margem para erro, o jogo tende a ser decidido nos detalhes. A dificuldade das equipes em manter consistência ofensiva também pesa, reforçando a possibilidade de divisão de pontos ao final dos 90 minutos.

Palpite 1 para Remo x Cruzeiro: Empate, com odds de 3.45 na bet365

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Ataques encontram espaços em meio à instabilidade defensiva

Apesar do cenário de equilíbrio, as duas equipes apresentam fragilidades defensivas ao longo da competição. O Remo sofreu quatro gols na última rodada, enquanto o Cruzeiro ainda não transmite total segurança na retaguarda.

Esse tipo de contexto abre espaço para oportunidades dos dois lados. O Remo, jogando em casa, deve conseguir criar, enquanto o Cruzeiro pode explorar momentos de transição. Com defesas instáveis, o jogo favorece gols para ambas as equipes.

Palpite 2 para Remo x Cruzeiro: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.75 na bet365

Ritmo controlado segura o número de gols

Mesmo com possibilidade de gols dos dois lados, o jogo não tende a ser aberto durante todo o tempo. A tendência é de momentos alternados de intensidade, com as equipes priorizando organização em boa parte da partida.

Com menos volume contínuo de chances claras e maior preocupação defensiva, o placar dificilmente deve fugir muito disso. O cenário aponta para um jogo com gols, mas ainda dentro de uma margem controlada.