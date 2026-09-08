Palpite Real Madrid x Inter de Milão - Champions League - 08/09/2026

Nosso especialista em apostas compartilha seu palpite para Real Madrid x Inter de Milão. Depois da última atuação do Real, a Inter pode sair com um ponto.

Dicas de apostas para Real Madrid x Inter de Milão:

Mais/Menos & Ambas as equipes marcam: mais de 2,5 gols e "ambas marcam" sim, com odds de 1.72 na bet365 ;

; Primeiro artilheiro: Kylian Mbappé, com odds de 3.50 na bet365 ;

; 1X2: empate, com odds de 4.20 na bet365.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365.

Conheça o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Descubra as melhores bets para apostar no Brasil.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 2x2 Inter de Milão;

Palpite de artilheiros: Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinícius Júnior; Inter de Milão – Lautaro Martínez, Marcus Thuram.

Dezesseis anos depois de levar a Inter de Milão ao seu último título da Champions League, José Mourinho inicia uma nova campanha justamente contra o seu antigo clube. O Special One retornou ao Real Madrid para sua segunda passagem no comando do time, e parece que a lua de mel já chegou ao fim.

Os Blancos sofreram sua primeira derrota nesta temporada diante do Real Betis na última sexta-feira, expondo algumas preocupações para Mourinho.

Os espanhóis iniciam sua busca pelo recorde de 16 títulos europeus, mas terão desafios difíceis pela frente. O novo formato da Champions League já está produzindo confrontos empolgantes, e esta partida é um bom exemplo disso.

Mourinho tem como objetivo superar Christian Chivu, que fez parte do time da Inter campeão da Champions League em 2010.

A Inter teve um início perfeito na Série A, mas essa campanha invicta esteve em risco no fim de semana. Apesar de estar perdendo por 2x0 em casa para o Napoli, os campeões italianos reagiram e venceram o jogo com um gol de Lautaro Martínez nos acréscimos. A Nerazzurri chegou perto de conquistar a Champions League nas últimas temporadas, mas a chocante derrota para o Bodo/Glimt na edição passada deve servir de motivação para esta campanha.

Escalações esperadas para Real Madrid x Inter de Milão

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Bellingham, Valverde, Diomande, Díaz, Vinícius Jr, Mbappé;

Escalação esperada da Inter de Milão: Martínez, Bastoni, Bisseck, Akanji, Diouf, Barella, Jones, Çalhanoglu, Dimarco, Martínez, Thuram.

Gols esperados no Bernabéu

Antes de não conseguir balançar as redes na última sexta-feira, o Real Madrid havia marcado oito gols nos dois jogos anteriores. Seu ataque é um dos mais temidos da Europa e é mais do que capaz de marcar mais de uma vez diante da Inter na terça-feira. Jogar em casa oferece aos Blancos uma boa oportunidade de aproveitar suas chances.

Além disso, o Real Madrid marcou pelo menos um gol em 35 dos seus 36 jogos na Champions League sob o comando de Mourinho. Quatro dos últimos cinco jogos europeus do time no Santiago Bernabéu terminaram com exatamente três gols. Três dos últimos quatro jogos do Real viram a marca de gols superar dois, o que é bastante provável aqui.

A Inter, por sua vez, marcou no mínimo dois gols em 11 dos seus 13 jogos anteriores em competições oficiais. Além disso, dois dos três jogos da equipe nesta temporada tiveram ambas as equipes marcando e a linha de 2,5 gols superada. Considerando como as duas equipes começaram suas respectivas campanhas, esperamos vários gols nesta partida.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Inter de Milão: Mais/Menos & Ambas as equipes marcam: mais de 2,5 gols e "ambas marcam" sim, com odds de 1.72 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Inter de Milão nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mbappé busca resposta em campo

Kylian Mbappé foi bastante criticado após sua atuação diante do Real Betis. O francês foi chamado de "egoísta" e "impreciso" pela mídia espanhola e francesa após aquela derrota por 1x0. Ele também perdeu um pênalti nos acréscimos que teria igualado o placar para os Blancos.

Mbappé tem a chance de deixar aquela atuação para trás. Ele foi o artilheiro da Champions League na temporada passada, com 15 gols em 11 partidas na competição. Nesta temporada, já soma quatro gols em quatro jogos.

Seria arriscado descartá-lo como artilheiro nesta estreia, especialmente no Bernabéu. Seis dos seus últimos 10 gols na Champions League saíram antes dos 35 minutos, o que faz dele um forte candidato a abrir o placar. Mbappé se destaca nesta competição. Depois de uma noite difícil na sexta-feira, esperamos que ele entregue uma boa atuação por sua equipe na terça-feira.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Inter de Milão: Primeiro artilheiro: Kylian Mbappé, com odds de 3.50 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Uma oportunidade de ouro

Este é provavelmente o melhor momento para enfrentar o Real Madrid fora de casa, com os donos da casa desfalcados de vários jogadores importantes. Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy e Thiago Pitarch estão fora, enquanto Raúl Asencio, Endrick e Marc Cucurella são dúvidas. Além disso, Eduardo Camavinga, Arda Güler e Bernardo Silva cumprem suspensão vinda da temporada passada.

Esse meio-campo desfalcado pode dar uma vantagem à Inter. Os italianos não têm preocupações importantes, com apenas Djed Spence ainda em processo de recuperação total da forma física. Três vitórias em três jogos, a mais recente delas nos acréscimos, devem dar aos visitantes um enorme impulso de confiança para a terça-feira. O retrospecto de confrontos diretos aponta para o domínio do Real Madrid, que venceu cada um dos últimos quatro duelos nesta competição.

Esta é uma oportunidade de ouro para a Inter sair do Bernabéu com algo, ao contrário de suas últimas visitas. Contudo, a defesa de Chivu está longe de ser impenetrável, o que deve dar aos mandantes chances de atacar. Um confronto disputado pode estar em jogo, com as duas equipes potencialmente se anulando até o apito final.

Dica de aposta 3 para Real Madrid x Inter de Milão: 1X2: empate, com odds de 4.20 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.