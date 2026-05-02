Confira os palpites Palmeiras x Santos para o confronto em São Paulo, neste sábado (02), às 18h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Palmeiras e Santos fazem mais um clássico paulista no Allianz Parque, em um duelo que escancara a diferença de momento entre as equipes.

O Verdão vive fase dominante e lidera o Brasileirão com folga, enquanto o Peixe atravessa nova turbulência e luta para sair da zona de rebaixamento. O cenário aponta para controle claro do mandante.

O Palmeiras soma 10 vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 13 jogos, liderando a competição com autoridade.

A equipe vem de vitória fora de casa contra o RB Bragantino e mantém um padrão sólido, com defesa consistente e ataque eficiente. Jogando no Allianz, tende a impor ritmo forte desde o início.

O Santos ocupa a 17ª posição, com três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. A equipe vem de empate contra o Bahia após abrir 2 a 0, resultado que evidencia problemas de concentração e instabilidade. Fora de casa, essas dificuldades tendem a se acentuar.

Prováveis escalações de Palmeiras x Santos

Palmeiras: Carlos Miguel, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Arthur Gabriel, Allan Elias, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias, Ramón Sosa, Flaco López;

Santos: Gabriel Brazão, Mayke, Luan Peres, Lucas Veríssimo, Gonzalo Escobar, Willian Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Benjamín Rollheiser, Neymar (Rony), Gabriel Barbosa.

Palmeiras impõe domínio e confirma favoritismo

O Palmeiras deve assumir o controle da partida desde os primeiros minutos, utilizando posse de bola, pressão alta e intensidade para empurrar o Santos para o campo defensivo.

A equipe de Abel Ferreira tem mostrado consistência e sabe como administrar jogos desse tipo.

O Santos, além da fase irregular, pode ter dificuldades para suportar esse ritmo fora de casa. Com maior organização e qualidade coletiva, o Verdão reúne todas as condições para transformar o favoritismo em vitória.

Palpite 1 para Palmeiras x Santos: Palmeiras vence, com odds de 1.50 na bet365

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Controle do jogo mantém placar mais enxuto

Mesmo com domínio esperado, o Palmeiras não costuma transformar todos os jogos em goleadas.

A equipe tende a controlar o ritmo após abrir vantagem, priorizando organização e segurança defensiva. Sem sofrer gols há três jogos, o Verdão tem capacidade de sair sem ser vazado mais uma vez.

O Santos deve adotar postura mais cautelosa, tentando evitar um placar mais elástico.

Com menos espaços e um jogo mais administrado pelo mandante, o cenário favorece um número menor de gols.

Palpite 2 para Palmeiras x Santos: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.90 na bet365

Defesa sólida impede reação santista

O Palmeiras apresenta um dos sistemas defensivos mais consistentes da competição, com boa compactação e controle das ações do adversário.

Jogando em casa, essa solidez tende a ser ainda mais evidente.

O Santos, que já enfrenta dificuldades ofensivas e oscila ao longo dos jogos, pode ter poucos espaços para criar.

Com domínio territorial do Verdão e poucas oportunidades para o visitante, a tendência é de apenas um lado balançar as redes.