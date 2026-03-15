Confira os palpites Palmeiras x Mirassol para o confronto em São Paulo, neste domingo (15), às 18h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Palmeiras e Mirassol se enfrentam no Allianz Parque em um duelo que marca também o retorno do estádio após a reforma do gramado. O confronto acontece em um momento positivo para o Verdão, campeão do Campeonato Paulista e embalado neste início de temporada.

Já o Mirassol chega pressionado após uma campanha abaixo do esperado no estadual e tenta reencontrar o caminho das boas atuações no Brasileirão.

O Palmeiras vive um dos melhores momentos entre os clubes do país neste início de 2026. A equipe comandada por Abel Ferreira conquistou o título paulista diante do Novorizontino e segue bem posicionada no Campeonato Brasileiro.

Na temporada, o Verdão disputou 16 partidas, com 12 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, números que mostram a consistência do trabalho e a força do elenco.

O Mirassol, por outro lado, não conseguiu avançar no Campeonato Paulista e começa a lidar com questionamentos internos sobre o trabalho do técnico Rafael Guanaes.

O time disputou 12 partidas na temporada, somando três vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Diante de um adversário forte e jogando fora de casa, o desafio do clube do interior será encontrar equilíbrio para tentar surpreender.

Prováveis escalações de Palmeiras x Mirassol

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Mauricio, Flaco López e Vitor Roque (Sosa);

Mirassol: Walter, Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo, Neto Moura, Aldo Filho e Gabriel Pires (Lucas Mugni), Negueba, Alesson e Nathan Fogaça.

Verdão pode confirmar favoritismo em casa

O Palmeiras chega ao confronto como favorito, principalmente pelo momento da equipe e pela força que costuma apresentar atuando no Allianz Parque.

Com um elenco qualificado e um modelo de jogo consolidado, o time de Abel Ferreira tende a assumir o controle da partida desde os primeiros minutos.

O Mirassol deve adotar uma postura mais cautelosa, tentando reduzir espaços e explorar contra-ataques. No entanto, enfrentar um adversário que vive grande fase e que costuma dominar jogos em casa torna o desafio ainda maior.

Com maior volume ofensivo e organização tática, o Palmeiras aparece com boas chances de sair com a vitória.

Palpite 1 para Palmeiras x Mirassol: Palmeiras vence, com odds de 1.60 na bet365

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Flaco López pode ser protagonista no ataque

Entre os jogadores ofensivos do Palmeiras, Flaco López aparece como uma das principais referências na área adversária. O atacante costuma aproveitar bem as oportunidades criadas pelo time e tem presença constante nas jogadas ofensivas da equipe.

Diante de um Mirassol que provavelmente passará boa parte do jogo defendendo, o Palmeiras deve criar algumas oportunidades claras ao longo da partida.

Com maior presença ofensiva e volume de jogo, Flaco López surge como um nome forte para aparecer em momento decisivo e balançar as redes.

Palpite 2 para Palmeiras x Mirassol: Flaco López marca a qualquer momento, com odds de 2.10 na bet365

Defesa palmeirense pode controlar o jogo

Além da eficiência ofensiva, o Palmeiras também se destaca pela organização defensiva ao longo da temporada. O time costuma oferecer poucos espaços aos adversários, especialmente quando consegue controlar a posse de bola e manter o jogo no campo ofensivo.

O Mirassol terá dificuldades para criar muitas oportunidades diante desse cenário, principalmente atuando fora de casa contra um adversário que vive grande fase.

Assim, existe uma boa possibilidade de apenas um dos lados conseguir balançar as redes ao longo da partida.