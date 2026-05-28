Palpite Palmeiras x Junior de Barranquilla: Copa Libertadores 28/05/26

Veja os palpites para a partida entre Palmeiras x Junior de Barranquilla, válida pela Copa Libertadores, nesta quinta-feira (28), às 19h.

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Nossa análise: Momentos das equipes

Vencedor de apenas dois dos seus cinco jogos na Libertadores, o Palmeiras não pode se dar ao luxo de mais um tropeço nesta última rodada, ainda mais com o apoio de seu torcedor. Todavia, caso o Verdão simplesmente chegue perto do nível de desempenho que apresentou ao bater o Flamengo por 3-0, a equipe paulista não deverá ter problemas neste duelo.

A vitória do Junior de Barranquilla diante do Sporting Cristal na rodada anterior acabou sendo de suma importância para o Verdão, além, é claro, de deixar viva a esperança da equipe colombiana de beliscar uma vaguinha na Copa Sul-Americana. Em âmbito nacional, o Junior se prepara para a decisão do Campeonato Colombiano diante do Atlético Nacional.

Prováveis escalações de Palmeiras e Junior de Barranquilla

Palmeiras: C. Miguel, Giay, Murillo, Gómez, A. Gabriel, M. Freitas, A. Pereira, Allan, Maurício, Arias e F. López

Junior de Barranquilla: Martínez, Herrera, Pestana, Garzon, Mina, Rivera, Rivas, Perez, Chara, Canchimbo, e Muriel

Expectativa de um início avassalador

Por mais importante que seja a possibilidade de um lugar na Sul-Americana, o Junior de Barranquilla não terá uma tarefa fácil dividindo atenções entre esse jogo e a final do Campeonato Colombiano, que terá o seu jogo de ida contra o Atlético Nacional neste fim de semana.

Para o Palmeiras, mais do que nunca, é importante ter um começo de jogo dominante para evitar um clima mais tenso caso o perigoso empate sem gols permaneça por um longo período. Mesmo diante do fortíssimo Flamengo em sua última aparição, o Palmeiras foi para o intervalo liderando a partida a caminho de uma eventual vitória por 3 a 0.

Palpite 1 Palmeiras x Junior de Barranquilla: (Intervalo/Final do jogo) Palmeiras/Palmeiras, com odds de 1.72 na BetBoom

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Palmeiras lidera a competição em escanteios

Embora nem sempre tenha conseguido traduzir a superioridade técnica em resultados positivos na fase de grupos da Copa Libertadores, o Palmeiras tem se acostumado a um roteiro de domínio em cada um dos seus cinco jogos e a partida contra o Junior de Barranquilla não deve ser diferente.

Após cinco rodadas, a equipe comandada por Abel Ferreira lidera a Libertadores com uma média de 7.4 escanteios por partida, sete considerando apenas os seus dois jogos como mandante.

Palpite 2 Palmeiras x Junior de Barranquilla: Palmeiras ter mais de 6.5 escanteios, com odds de 1.62 na BetBoom

Defesa que ninguém passa

Embora tenha tido mais sorte do que juízo ao prevenir um gol do Flamengo em meio a uma forte investida da equipe carioca nos minutos iniciais, o Palmeiras merece todos os méritos pela maneira como se ajustou durante o jogo independentemente do contexto da partida.

Do outro lado, o Junior de Barranquilla sabe um pouquinho sobre frustrações ofensivas, vindo de um empate sem gols contra o Santa Fe na semifinal do Campeonato Colombiano. A vaga na decisão só foi conquistada na disputa por pênaltis.