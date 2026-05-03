Palpite Manchester United x Liverpool - Premier League - 03/05/2026

A rivalidade entre esses dois gigantes atravessa gerações. A nossa expectativa é que eles se anulem no "Teatro dos Sonhos" desta vez.

Dicas de apostas para Manchester United x Liverpool:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester United 2x2 Liverpool;

Palpite de artilheiros: Manchester United – Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo; Liverpool – Alexander Isak, Virgil van Dijk.

Após a derrota surpreendente para o Leeds United no início do mês, o Manchester United reagiu bem. O time engatou vitórias consecutivas sobre Chelsea e Brentford, consolidando-se na terceira posição. Michael Carrick tem quatro jogos pela frente para provar que merece ser efetivado no cargo de treinador.

Enquanto isso, o Liverpool também se recuperou após a eliminação na Champions League para o Paris Saint-Germain. Os Reds venceram o clássico contra o Everton antes de baterem o Crystal Palace, e agora ocupam o quarto lugar na Premier League. Uma vitória em Old Trafford faria o time de Anfield ultrapassar os Red Devils, o que serve como um combustível extra para o clássico.

Escalações esperadas para Manchester United x Liverpool

Escalação esperada do Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Yoro, Dorgu, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko;

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Jones, van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Frimpong, Wirtz, Gakpo, Isak.

Expectativa de equilíbrio total em Old Trafford

Manchester United e Liverpool se preparam para mais um capítulo desta rivalidade centenária no fim de semana. Os Red Devils levaram a melhor no último encontro, em outubro, mas os Reds evoluíram consideravelmente desde aquela fase turbulenta no ano passado. Esperamos muita ação em Old Trafford.

Os donos da casa viram Luke Shaw entrar para o departamento médico na vitória sobre o Brentford, mas contam com os retornos de Leny Yoro e Patrick Dorgu. Matheus Cunha pode voltar neste fim de semana, o que seria um reforço de peso. Pelos visitantes, Arne Slot pode ter o retorno do goleiro Alisson, recuperado de lesão, mas Mohamed Salah é dúvida após se machucar contra o Crystal Palace.

Como a tabela da Premier League indica, as duas equipes estão no mesmo nível atualmente. Qualquer um dos lados pode sair vitorioso, mas o nosso palpite é de empate. A briga pela terceira colocação está pegando fogo, e uma derrota para qualquer um dos clubes seria um balde de água fria nas pretensões para o fim da temporada.

Dica de aposta 1 para Manchester United x Liverpool: 1X2: empate, com odds de 3.75 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Previsão de gols no clássico inglês

Os confrontos entre esses dois clubes costumam ser sinônimos de rede balançando. A marca de mais de 2,5 gols foi batida em todos os últimos cinco encontros e em 11 dos últimos 12 duelos. O "Ambas Marcam" (BTTS) ocorreu em sete dessas 12 partidas, incluindo os dois jogos disputados em 2025.

Nesta temporada, 62% dos 34 jogos de ambas as equipes tiveram mais de 2,5 gols. Além disso, nenhum time supera o United no quesito "Ambas Marcam", que atualmente ostenta uma marca de 74%. Diante desses números, a expectativa é que os dois ataques levem a melhor sobre as defesas no domingo.

Dica de aposta 2 para Manchester United x Liverpool: Ambas as equipes marcam: sim & Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.70 na bet365.

A mira de Fernandes no recorde de assistências na Premier League

Bruno Fernandes faz uma temporada brilhante, sendo alvo de muitos elogios por suas atuações no Manchester United. O meia é o favorito para levar prêmios individuais ao fim do campeonato, independentemente de títulos coletivos. Além disso, o português está na caça pelo recorde de assistências da Premier League.

Após servir Benjamin Sesko contra o Brentford, Fernandes está a apenas um passe para gol de igualar o recorde de 20 assistências em uma única temporada, que pertence a Kevin De Bruyne e Thierry Henry. Ele distribuiu sete assistências nos últimos sete jogos e tem quatro rodadas restantes para quebrar a marca.

Com 28 participações diretas em gols (gols e assistências) em todas as competições nesta temporada, ele é o nome mais cotado para decidir no fim de semana. Fernandes passou em branco (sem gol ou assistência) em apenas 11 jogos da liga nesta temporada — vale destacar que nove dessas partidas foram ainda no ano passado. Sendo assim, esperamos que ele brilhe novamente em Manchester.