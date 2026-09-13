Palpite Manchester United x Manchester City - Premier League - 13/09/2026

Nosso especialista em apostas traz os melhores palpites para o clássico de Manchester, com uma inclinação para os mandantes causarem a surpresa.

Dicas de apostas para Manchester United x Manchester City:

Dupla chance: Manchester United/Empate, com odds de 1.59 na Brazino777 ;

; Artilheiro a qualquer momento: Erling Haaland, com odds de 1.92 na Brazino777 ;

; Finalizações no alvo 2+: Bruno Fernandes com pelo menos 2 finalizações no alvo, com odds de 4.10 na Brazino777

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester United 2x2 Manchester City;

Manchester United 2x2 Manchester City; Palpite de artilheiros: Manchester United – Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Manchester City – Erling Haaland x2.

Depois da derrota chocante para o Hull City na estreia, o Manchester United se recuperou muito bem. No entanto, o resultado do fim de semana passado, fora de casa contra o Everton, não foi ideal. Os Red Devils cederam a vantagem duas vezes e saíram de Merseyside apenas com um ponto. O time de Michael Carrick pensou que tinha vencido após o gol de Benjamin Sesko aos 88 minutos, mas Ainsley Maitland-Niles empatou aos 96.

O United então voltou à Champions League na quinta-feira à noite, quando recebeu o Sabah Baku, campeão do Azerbaijão. Os Red Devils foram muito mais eficientes, vencendo por 4 a 0. Isso serviu como preparação ideal para o próximo clássico de Manchester. Embora a temporada ainda esteja no início, este confronto carrega uma importância extra, e as duas equipes estarão bastante motivadas.

O Manchester City começou bem desde a saída de Pep Guardiola do clube. Enzo Maresca tem trabalhado discretamente e entregado os resultados necessários para manter os torcedores satisfeitos. Apesar de uma estreia difícil na Premier League, o City ainda assim conseguiu vencer.

Os Cityzens também iniciaram sua campanha na Champions League durante a semana. O time de Maresca enfrentou um confronto complicado fora de casa contra o FC Porto. Ainda assim, souberam lidar bem com a situação e deixaram Portugal com os três pontos. Os torcedores do City argumentariam que a equipe está em melhor forma agora e é favorita para vencer o clássico neste fim de semana.

Escalações esperadas para Manchester United x Manchester City

Escalação esperada do Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Tielemans, Santos, Mbeumo, Fernandes, Dorgu, Cunha;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Fernandez, Anderson, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland.

Possível surpresa em Old Trafford

Na temporada passada, o primeiro jogo de Michael Carrick no comando foi justamente contra o Manchester City. A equipe de Carrick foi desacreditada antes da partida, mas venceu com tranquilidade por 2 a 0 seus rivais. O United não é mais aquele time tímido que vimos sob o comando de Ruben Amorim.

Eles ainda têm fragilidades, mas costumam render seu melhor futebol em clássicos. O fator casa do United é mais um motivo para confiar na equipe neste confronto. Desde a derrota para o Hull, os Red Devils estão invictos há três partidas em todas as competições, com duas vitórias nesse período.

O City não deixa muitas fragilidades para os mandantes explorarem. A equipe parece bem entrosada como time. No entanto, uma visita a Old Trafford sempre será difícil para os Cityzens. O United venceu dois dos últimos quatro confrontos diretos, o que mostra que pode complicar a vida dos visitantes.

Carrick construiu uma equipe sólida, capaz de evitar a derrota por completo. Ele quer que o revés diante do Hull continue sendo uma exceção rara. Porém, uma boa atuação em casa é necessária caso o United queira frear a evolução do City neste domingo.

Dica de aposta 1 para Manchester United x Manchester City: Dupla chance: Manchester United/Empate, com odds de 1.59 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester United x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Haaland mantém a forma artilheira impressionante

Estamos ficando sem superlativos para descrever o camisa 9 do Manchester City. Erling Haaland começou a temporada do jeito de sempre, marcando gols regularmente para o clube. O atacante norueguês está afiado, especialmente após sua Copa do Mundo de destaque.

Haaland marcou sete gols em cinco jogos na América do Norte, e levou essa forma para a temporada de clubes. Ele já marcou três gols na liga em outros tantos jogos. O atacante chega a esta partida embalado por cinco gols em seus últimos três jogos em todas as competições.

Contra o Porto durante a semana, Haaland liderou a partida em finalizações (6), xG (expectativa de gols) de 1,33, e toques na área adversária, com sete. Na liga, ele tem um xG de 2,47 e média de 4,7 finalizações a cada 90 minutos. Se conseguir reproduzir esses números em Old Trafford, é provável que balance as redes.

Dica de aposta 2 para Manchester United x Manchester City: Artilheiro a qualquer momento: Erling Haaland, com odds de 1.92 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Fernandes: aposta de valor no mercado de finalizações

Bruno Fernandes tem enfrentado críticas por seus gestos em campo, mas sua importância para o United é evidente. Ele continua central na construção ofensiva da equipe. Na temporada passada, quebrou o recorde da Premier League de mais assistências em uma única campanha, com 21.

Sua média de gols melhorou, com quatro gols em quatro jogos em todas as competições nesta temporada. Seu xG por partida de 0,75 é o segundo maior do time, atrás apenas de Bryan Mbeumo. Isso mostra o quanto ele tem se posicionado de forma ofensiva neste início de temporada. Esse xG também é o mais alto entre os três artilheiros que dividem a liderança da competição, ao lado de Erling Haaland e Alexander Isak.

Fernandes deu 15 finalizações em seus três jogos pela liga, o maior número entre todos os jogadores da Premier League. O meio-campista português tem média de cinco finalizações por partida, e deu três finalizações durante a semana contra o Sabah Baku. Com sua posição agora mais avançada em campo, Fernandes pode facilmente registrar ao menos duas finalizações no alvo contra o City.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Dica de aposta 3 para Manchester United x Manchester City: Finalizações no alvo 2+: Bruno Fernandes com pelo menos 2 finalizações no alvo, com odds de 4.10 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.