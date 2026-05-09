Palpite Manchester City x Brentford - Premier League - 09/05/2026

Nosso especialista em apostas prevê um duelo aberto onde o Brentford deve dificultar a vida do time da casa, com Jérémy Doku balançando as redes para os Citizens.

Dicas de apostas para Manchester City x Brentford:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Man City 2x1 Brentford;

Palpite de artilheiros: Manchester City – Erling Haaland, Jérémy Doku; Brentford – Igor Thiago.

As ambições de título do Man City sofreram um baque pesado na última segunda-feira. Apesar da reação no fim, o empate em 3x3 contra o Everton fez a equipe perder terreno para o líder Arsenal. O tropeço interrompeu uma sequência de três vitórias seguidas do time de Pep Guardiola na liga.

Os donos da casa não podem nem pensar em perder pontos aqui, mas a tarefa não será simples contra um Brentford casca-grossa. Os comandados de Keith Andrews chegam embalados após vencerem o West Ham por 3x0, resultado que reaqueceu o sonho de uma vaga em competições europeias. Antes disso, as "Abelhas" amargavam seis jogos sem vitória na Premier League, embora cinco desses tropeços tenham sido empates.

Escalações esperadas para Manchester City x Brentford

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, O’Reilly, Khusanov, Guehi, Nunes, Gonzalez, Silva, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland;

Escalação esperada do Brentford: Kelleher, Lewis-Potter, Collins, Van den Berg, Ajer, Kayode, Jensen, Damsgaard, Yarmolyuk, Schade, Thiago.

O Brentford deve dar trabalho no Etihad

O fato de o Brentford não ter vencido na liga entre março e abril não significa que o time seja presa fácil. Pelo contrário, todos os jogos nesse período foram decididos no detalhe, incluindo a única derrota contra o Manchester United em Old Trafford. Naquela ocasião, as Abelhas tiveram 55% de posse de bola e produziram apenas 0,19 a menos de xG (gols esperados) que os Red Devils na derrota por 2x1.

O time criou quatro grandes chances na vitória convincente contra o West Ham na última rodada. Além disso, o Brentford perdeu apenas dois dos últimos 14 jogos em todas as competições no tempo regulamentar, sendo que apenas uma dessas derrotas foi por mais de um gol de diferença.

O City, por sua vez, não vem demonstrando aquela dominância avassaladora de outras temporadas. A equipe venceu apenas um dos seus últimos oito compromissos na liga por uma margem superior a um gol. Isso indica que há muito valor no Handicap +2 para o Brentford no Etihad neste fim de semana.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Brentford: Handicap +2: Brentford, com odds de 1.83 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Brentford nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas as equipes marcarão

Este confronto coloca frente a frente os dois principais artilheiros da Premier League. Erling Haaland lidera a corrida pela Chuteira de Ouro com 25 gols, mas Igor Thiago, do Brentford, segue na cola com 22 tentos. Com tanto faro de gol em campo, ambas as equipes sabem que precisam de apenas um vacilo do adversário para balançar as redes.

Erros individuais custaram caro ao City no empate eletrizante contra o Everton. Vale destacar que em quatro das últimas seis partidas dos Citizens na Premier League, o mercado de "Ambas Marcam" foi batido.

O Brentford também costuma crescer contra os gigantes, tendo vencido quatro dos seus oito confrontos contra times do G5 nesta temporada. Além disso, ambas as equipes marcaram em quatro das seis partidas recentes das Abelhas contra os atuais ocupantes do G4.

Apostar em gols dos dois lados parece uma excelente oportunidade, com uma probabilidade implícita de 60,6%.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Brentford: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.65 na bet365.

A fase iluminada de Doku deve continuar

O Manchester City poderia ter saído de campo com uma derrota desastrosa na última rodada se não fosse por Jérémy Doku. O belga tirou dois coelhos da cartola, marcando o primeiro e o último gol do movimentado 3x3.

O jovem de 23 anos vive um momento iluminado. Ele registrou quatro gols e duas assistências em suas últimas cinco aparições por todas as competições. Doku também foi o herói ao marcar um gol de empate crucial na reta final contra o Southampton, pela semifinal da Copa da Inglaterra.

Com esse faro de gol apurado, Guardiola dificilmente deixará o ponta no banco. Doku já soma 12 gols na temporada entre clube e seleção. Capaz de decidir jogos no drible e na finalização, ele é uma ótima pedida para marcar a qualquer momento.