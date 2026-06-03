Palpite Luxemburgo x Itália - Amistoso Internacional - 03/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Luxemburgo de Jeff Strasser perca para a Itália de Silvio Baldini, técnico interino, no Stade de Luxemburgo.

Dicas de apostas para Luxemburgo x Itália:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Luxemburgo 1x2 Itália;

Palpite de artilheiros: Luxemburgo – Vincent Thill; Itália – Pio Esposito (2x).

Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, nem Luxemburgo nem Itália estarão na fase final, devido ao fraco desempenho de ambas nas Eliminatórias. Os Leões Vermelhos perderam seis jogos no Grupo A. Enquanto isso, a Azzurra terminou em segundo lugar, atrás da Noruega, no Grupo I, e depois acabou derrotada pela Bósnia e Herzegovina na final da repescagem.

Luxemburgo encerrou um jejum de 10 jogos sem vencer com vitórias consecutivas sobre Malta. A seleção garantiu sua vaga na Liga C da Nations League com um placar agregado de 5x0 sobre o país insular.

A Itália não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, vivendo uma de suas piores fases na história. Isso levou à renúncia de Gennaro Gattuso, que foi sucedida pela nomeação do técnico da Itália Sub-21, Silvio Baldini, de forma interina. Sua equipe viajará primeiro para Luxemburgo, antes de enfrentar a Grécia em Heráclion.

A Itália é uma equipe em evolução. No entanto, eles ainda contam com uma qualidade individual muito superior. Espere que a Azzurra vença os donos da casa por uma margem mínima, em uma vitória pouco convincente.

Escalações esperadas para Luxemburgo x Itália

Escalação esperada de Luxemburgo: Moris, Carlson, Jans, Korac, Bohnert, Martins, Thill, Barreiro, Olesen, Sinani, Dardari;

Escalação esperada da Itália: Donnarumma, Ahanor, Bartesaghi, Comuzzo, Palestra, Lipani, Pisilli, Ndour, Cherubini, Koleosho, Esposito.

Baldini busca liderar a Azzurra rumo à vitória

Luxemburgo teve uma campanha fraca nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Eles perderam todas as seis partidas qualificatórias, marcando apenas um gol.

No entanto, eles deram a volta por cima em grande estilo. Conquistaram uma vitória por 2x0 sobre Malta na disputa pelo acesso à Nations League e emendaram um triunfo por 3x0 no jogo de volta em seus domínios.

Embora essas vitórias sejam impressionantes, a Itália é um desafio de outro patamar, apesar de suas dificuldades recentes. A Azzurra ainda se recupera da decepção de ficar fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

A Itália venceu a Irlanda do Norte na primeira rodada da repescagem, mas depois caiu diante da Bósnia nos pênaltis. Esta é a oportunidade perfeita para uma seleção italiana reformulada dar a volta por cima. Luxemburgo simplesmente não tem poder de fogo suficiente para aprontar uma zebra.

Dica de aposta 1 para Luxemburgo x Itália: 1X2: Itália, com odds de 1.80 na Betboom.

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Ambos os times devem balançar as redes

Luxemburgo mostrou muita determinação em suas duas últimas vitórias sobre Malta em março. Eles balançaram as redes em ambos os confrontos, com Vincent Thill e Daniel Sinani liderando a linha de frente.

A vitória por 5x0 no placar agregado deve encher a equipe de confiança. Portanto, podemos esperar ao menos um gol de honra contra uma seleção italiana que passa por uma fase de transição.

A expectativa é que Silvio Baldini escale Pio Esposito no comando de ataque. O jovem de 20 anos terminou a temporada com 10 gols e seis assistências em 48 partidas pela Inter de Milão. Ele também marcou um gol de empate crucial no 3x3 contra o Bologna na última rodada da Serie A.

Ambas as equipes são vulneráveis nas transições defensivas. Luxemburgo tem uma defesa conhecida por ser bastante frágil, enquanto as caras novas na retaguarda da Itália também podem ficar expostas. Espere que os dois lados balancem as redes no Stade de Luxemburgo.

Dica de aposta 2 para Luxemburgo x Itália: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.95 na Betboom.

Mais de 2,5 é a aposta de valor

Luxemburgo não é uma seleção conhecida por marcar gols com facilidade. No entanto, eles surpreenderam Malta com uma pontaria cirúrgica no jogo de ida e elevaram ainda mais o nível na volta, balançando as redes cinco vezes no somatório dos dois confrontos.

Contudo, apenas duas das suas últimas seis partidas em todas as competições terminaram com mais de 2,5 gols no total. Se eles levarem pelo menos uma fração desse ritmo recente contra Malta para este jogo, a marca deve ser superada sem problemas.

A Itália tem qualidade de sobra no último terço do campo para fazer o total de gols passar de 2,5. Duas das suas últimas cinco partidas oficiais superaram essa linha. Além disso, cada um dos seus dois jogos anteriores poderia ter tido o mesmo desfecho, não fosse a pontaria descalibrada.

Espera-se que a Azzurra crie mais chances do que os donos da casa. Enquanto isso, Luxemburgo pode tirar proveito da inexperiente linha defensiva da Itália.