Palpite Liverpool x Atlético de Madrid - Champions League - 09/09/2026

O Liverpool tem se mostrado vulnerável na defesa. Isso pode favorecer o Atlético, que deve contar com o retorno de Julián Álvarez à equipe.

Dicas de apostas para Liverpool x Atlético de Madrid:

Dupla chance: empate ou Atlético, com odds de 2.15 na Brazino777 ;

; Artilheiro a qualquer momento: Alexander Isak, com odds de 2.10 na Brazino777 ;

Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 2.37 na Brazino777.

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 1x1 Atlético de Madrid;

Palpite de artilheiros: Liverpool – Isak; Atlético de Madrid – Álvarez.

O Liverpool recebe o Atlético na noite de quarta-feira, repetindo o confronto da primeira rodada da temporada passada. Os Reds venceram aquele jogo por 3x2.

Os comandados de Andoni Iraola ainda são um trabalho em construção. Somaram cinco pontos em seus primeiros três jogos na Premier League, sofrendo dois gols em cada um dos dois primeiros. A vitória mais recente por 2x0 em Ipswich elevou a confiança, com Alexander Isak marcando dois gols em Portman Road.

O atacante sueco está muito mais afiado após uma primeira temporada marcada por lesões em Anfield. Iraola ainda não conta com Hugo Ekitike, Conor Bradley e Giovanni Leoni. Federico Chiesa e Wataru Endo também não foram inscritos para a Champions League.

O Atlético de Diego Simeone chega a Merseyside ainda se recuperando de uma derrota por 3x0 diante do Athletic Bilbao. Mesmo assim, ocupa a sexta posição na La Liga, com sete pontos em quatro jogos.

Simeone deve dar a Julián Álvarez sua primeira titularidade na temporada, enquanto Cristian Romero também busca sua primeira titularidade desde que chegou ao clube. O argentino deve permanecer no Atlético pelo menos até a janela de transferências de janeiro. Alexander Sørloth (coxa) e Arnau Ortiz (suspenso) ficam fora do jogo de quarta-feira.

Escalações esperadas para Liverpool x Atlético de Madrid

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Kerkez, Araújo, Jacquet, van Dijk, Szoboszlai, Mac Allister, Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak;

Escalação esperada do Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo, Giuliano Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman, Baena, Álvarez.

Atlético pode explorar a defesa do Liverpool

O Liverpool tem se mostrado vulnerável na defesa sob Iraola. A equipe sofreu quatro gols em seus primeiros dois jogos na liga, empatando ambas as partidas. A defesa ainda está se formando conforme a temporada avança. Ronald Araújo tem atuado improvisado na lateral direita, com Conor Bradley e Giovanni Leoni lesionados.

O Atlético está bem equipado para explorar as fragilidades defensivas do Liverpool. A equipe de Simeone venceu por 3x2 em Anfield em 2019/20 e se recuperou de um 2x0 desfavorável no mesmo local na temporada passada.

O mercado dá ao Atlético uma probabilidade implícita de 46,5% de evitar a derrota, o que parece baixo diante do que os fatos mostram. A equipe nunca venceu um jogo da fase de liga contra um adversário inglês, mas um empate já seria suficiente para confirmar essa aposta.

Palpite Liverpool x Atlético de Madrid Aposta 1: Dupla chance: empate ou Atlético, com odds de 2.15 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Atlético de Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Isak volta a balançar as redes

Alexander Isak já soma três gols em três jogos pela Premier League nesta temporada. Ele marcou duas vezes em nove minutos em Ipswich na última sexta-feira, com Cody Gakpo dando assistência para os três gols do sueco.

Trata-se de uma grande melhora em relação à sua temporada de estreia, quando marcou quatro gols em 22 partidas. Ele parece mais em forma e mais afiado do que em qualquer outro momento desde que chegou ao Liverpool.

A defesa do Atlético também está instável após sofrer três gols em Bilbao. O alerta óbvio é o retrospecto europeu de Isak, apenas um gol em 13 partidas pela Champions League. Ainda assim, uma probabilidade implícita de 47,6% para ele marcar parece baixa diante da sua forma recente.

Palpite Liverpool x Atlético de Madrid Aposta 2: Artilheiro a qualquer momento: Alexander Isak, com odds de 2.10 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Criação de chances continua sendo o problema dos Reds

O Liverpool ocupa a 19ª posição da Premier League em grandes chances criadas, com quatro em três jogos. Em contraste, o Brighton lidera essa estatística, com 15 grandes chances criadas em três jogos.

É um número surpreendentemente baixo para uma equipe com este ataque. Pablo Barrios e Morten Hjulmand devem cobrir os espaços que Florian Wirtz busca ocupar. Jan Oblak também segue como uma presença confiável atrás da linha defensiva.

Simeone deve tentar tornar Anfield um confronto lento e travado. O Atlético também marcou sete gols em seus últimos quatro jogos na liga, então ainda representa uma ameaça, especialmente com o retorno de Álvarez ao ataque. No entanto, com a linha de menos de 2,5 gols precificada com uma probabilidade implícita de 42,2%, achamos que essa é uma entrada generosa.

Palpite Liverpool x Atlético de Madrid Aposta 3: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 2.37 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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