Palpite Juventus x Fiorentina - Serie A - 17/05/2026

Nosso especialista em apostas imagina que a Juventus de Luciano Spalletti estenderá sua invencibilidade de 10 jogos na Serie A ao receber uma Fiorentina que vem sofrendo na competição.

Dicas de apostas para Juventus x Fiorentina:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Juventus 2x0 Fiorentina;

Palpite de artilheiros: Juventus – Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz.

Sem saber o que é derrota desde o início de março, os Bianconeri estão a apenas uma vitória de selar a classificação direta para a Champions League.

Eles são seguidos de perto por AC Milan, Roma e Como. O Napoli está apenas dois pontos à frente, faltando duas rodadas para o fim. A Juve chega para este confronto após uma vitória magra por 1x0, fora de casa, contra o Lecce, que luta contra o rebaixamento. Esse resultado marcou o quarto triunfo da equipe nos últimos seis jogos da liga.

Já a Fiorentina vem de um empate sem gols contra o Genoa na última rodada. O ponto conquistado em casa foi crucial para garantir a permanência na elite após uma temporada marcada pela irregularidade.

Como reflexo disso, a Viola não vence há quatro partidas. O time não balançou as redes em três desses confrontos e agora joga apenas pela honra contra seu histórico rival. Atualmente, a Fiorentina ocupa a 15ª posição, com 38 pontos.

A Juventus tem um favoritismo claro jogando no Allianz Stadium. O time de Spalletti é um dos melhores mandantes desta edição, tendo perdido apenas uma vez em seus domínios — o menor número da liga. Os donos da casa devem despachar a Fiorentina sem sustos em um jogo de poucos gols.

Escalações esperadas para Juventus x Fiorentina

Escalação esperada da Juventus: Di Gregorio, Cambiaso, Bremer, Kelly, Kalulu, Conceição, Yildiz, Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Vlahovic.

Escalação esperada da Fiorentina: De Gea, Dodô, Ranieri, Pongracic, Gosens, Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi, Solomon, Braschi.

Um jogo de poucos gols em Turim

A Juventus bateu o Lecce por 1x0 graças ao gol mais rápido desta temporada da Serie A. Dusan Vlahovic balançou as redes com apenas 15 segundos de jogo, mas esse foi o único grito de gol da partida. Depois disso, a Juve encontrou sérias dificuldades para furar o bloqueio defensivo dos Salentini.

Os Bianconeri não marcam mais de dois gols em uma partida desde a goleada por 4x0 sobre o Pisa, no início de março. Oito dos seus últimos 10 jogos terminaram com Menos de 2,5 gols. Ao longo de 36 partidas nesta Serie A, 22 tiveram placares baixos.

A Viola, por sua vez, tem sido pouco produtiva no ataque. Embora tenha perdido apenas duas vezes nos últimos 10 jogos, o time só conseguiu marcar em seis dessas partidas.

Com uma vaga na Champions League em jogo, a qualidade individual e a superioridade tática da Juve devem ser suficientes para balançar as redes, embora a expectativa geral seja de um embate com placar econômico.

Dica de aposta 1 para Juventus x Fiorentina: Mais/Menos: menos de 2,5, com odds de 2.30 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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De Gea com mais chances de ser vazado

A Juventus é o terceiro melhor ataque desta temporada com 59 gols, atrás apenas de Como e Inter de Milão. Os comandados de Luciano Spalletti enfrentaram oscilações, mas mantiveram a constância de balançar as redes.

Os Bianconeri marcaram em nove dos seus últimos 10 jogos, sendo a única exceção o empate em 0x0 com o AC Milan. Ofensivamente, eles ficaram um pouco abaixo de seus próprios padrões elevados, mas atacantes talentosos raramente passam muito tempo em jejum.

Enquanto isso, a Fiorentina vive uma seca de gols, tendo passado em branco nos últimos três jogos da liga. Os visitantes adotaram uma postura extremamente cautelosa, provavelmente influenciados pelo medo do rebaixamento que os cercava.

Agora, livre de qualquer risco de queda, é pouco provável que a Fiorentina consiga incomodar a sólida retaguarda da Juve. A Viola não marcou em cinco dos últimos oito encontros de Serie A contra a Juventus, e essa tendência deve se repetir no Allianz Stadium.

Dica de aposta 2 para Juventus x Fiorentina: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.85 na bet365.

Vlahovic castigando a ex-equipe

Dusan Vlahovic não teve uma temporada brilhante, naquela que pode ser sua última jornada em Turim. O centroavante sérvio esteve longe do seu auge, lidando com uma lesão no adutor e problemas na panturrilha ao longo de todo o ano.

Ele registrou cinco gols e uma assistência em toda a temporada. No entanto, dois desses cinco gols vieram em jogos consecutivos contra Hellas Verona e Lecce. Ambos os gols foram decisivos, mas o gol da vitória no Via del Mare foi histórico.

Ele marcou com apenas 12 segundos — o gol mais rápido da história da Juventus na Serie A desde que os registros começaram, em 2004/05. Com esse triunfo, os Bianconeri deram um salto importante na briga pela Champions League, assumindo temporariamente a terceira colocação.

Nas últimas duas décadas de Serie A, apenas Rafael Leão e Hirving Lozano marcaram de forma mais precoce. Esse gol, especificamente, deve servir como uma injeção de confiança para o sérvio enfrentar seu antigo clube.