Palpite Ipswich Town x Liverpool - Premier League - 04/09/2026

Os Reds de Andoni Iraola chegam a Suffolk com um ponto a menos que o Ipswich. A equipe iniciou a campanha 2026/27 da Premier League com dois empates seguidos por 2x2.

Dicas de apostas para Ipswich Town x Liverpool:

Ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols: sim, com odds de 1.87 na bet365 ;

; Julio Enciso para marcar ou dar assistência, com odds de 2.90 na bet365 ;

; Alexander Isak 4+ finalizações, com odds de 2.20 na bet365.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Ipswich Town 1x2 Liverpool;

Palpite de artilheiros: Ipswich – Enciso; Liverpool – Isak, Gakpo.

O Ipswich Town recebe o Liverpool em Portman Road na sexta-feira à noite, pela terceira rodada. Ambos os lados vivem um processo de reconstrução e têm muito a provar.

A equipe promovida de Gary O'Neil estreou com vitória por 2x1 em casa sobre o Sunderland. Uma derrota por 5x2 em Old Trafford veio na sequência, apesar de Leif Davis ter colocado o Ipswich à frente no placar. O Town também venceu o Leicester na Copa da Liga Inglesa.

Os reforços de verão Sasa Lukic e Julio Enciso se adaptaram rapidamente. Enciso lidera o time em assistências, com duas, e tem sido o melhor jogador do Town. Zian Flemming chegou no fim da janela de transferências vindo do Burnley e pode ser o titular no ataque caso Emersonn (joelho) não passe em teste físico de última hora. O reforço de peso para o meio-campo, Exequiel Palacios, deve fazer sua primeira partida como titular desde que chegou do Bayer Leverkusen.

Andoni Iraola ainda busca sua primeira vitória à frente do Liverpool. Empates tardios diante do Newcastle e em casa contra o Nottingham Forest deixam os Reds na décima terceira posição, com dois pontos. Iraola substituiu Arne Slot após o quinto lugar da equipe na temporada passada.

Mohamed Salah, Andy Robertson e Ibrahima Konaté deixaram o clube neste verão. Alexander Isak e o reforço de £34,5m Víctor Muñoz marcaram contra o Forest e devem ser titulares novamente. Bradley Barcola, contratado junto ao PSG, pode estar entre os relacionados, mas dificilmente começará jogando.

Escalações esperadas para Ipswich Town x Liverpool

Escalação esperada do Ipswich Town: Scherpen, Ouattara, Diop, O'Shea, Lukic, Palacios, Fatawu, Maeda, Enciso, Flemming;

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Frimpong, Kerkez, van Dijk, Jacquet, Mac Allister, Szoboszlai, Muñoz, Gakpo, Wirtz, Isak.

Gols têm marcado presença nos dois lados nesta temporada

Os dois jogos do Liverpool na liga nesta temporada terminaram em 2x2. Ambos tiveram gols dos dois lados e superaram essa linha com folga. O Ipswich seguiu o mesmo caminho: venceu o Sunderland por 2x1 antes de perder por 5x2 em Old Trafford.

São quatro em quatro para essa aposta exata. O Ipswich tem média de dois gols marcados por jogo. Enquanto isso, o Liverpool sofre dois gols por partida e ainda não conseguiu deixar o próprio gol invicto sob o comando de Iraola.

A equipe de Iraola pressiona alto e deixa espaços atrás da defesa. Uma probabilidade implícita de 53,48% não reflete a consistência com que esse padrão vem se repetindo.

Dica de aposta 1 para Ipswich Town x Liverpool: Ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols: sim, com odds de 1.87 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Ipswich Town x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Apostando na força criativa do Town para brilhar de novo

Julio Enciso tem sido o melhor jogador do Ipswich nas duas primeiras partidas. O paraguaio já soma duas assistências e lidera o elenco em média de nota.

Ele é claramente a principal saída criativa de Gary O'Neil. O Ipswich direciona boa parte do seu jogo ofensivo por meio dele. O Liverpool sofreu gols nos dois jogos da liga e tem se mostrado vulnerável na defesa. O Forest criou três grandes chances apenas no primeiro tempo.

Enciso deve ter uma chance de gol quando o Ipswich conseguir raras transições rápidas. Ele está cotado para marcar ou dar assistência a uma probabilidade implícita de apenas 34,48%. Isso parece baixo para um jogador envolvido em metade dos gols de sua equipe nesta temporada.

Dica de aposta 2 para Ipswich Town x Liverpool: Julio Enciso para marcar ou dar assistência, com odds de 2.90 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

A forma de Isak está em ascensão

Alexander Isak encerrou o jejum por seu primeiro gol da temporada em Anfield diante do Forest. Ele tem evoluído a cada partida sob o comando de Iraola.

O Liverpool ainda busca sua primeira vitória e certamente atacará com intensidade em Portman Road. O Ipswich sofreu cinco gols em Old Trafford e foi desmontado repetidas vezes no domingo, apesar de dominar o primeiro tempo.

Jacob Greaves teve uma tarde difícil naquele jogo. O Liverpool tem média de 27 finalizações por partida nesta temporada. Isak é o principal alvo desse volume ofensivo. Quatro ou mais finalizações parecem plenamente alcançáveis. Uma probabilidade implícita de 45,45% é generosa para um atacante que enfrenta um time recém-promovido e que tem média de 3,50 finalizações por jogo até aqui.

Dica de aposta 3 para Ipswich Town x Liverpool: Alexander Isak 4+ finalizações, com odds de 2.20 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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