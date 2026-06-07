Palpite Grécia x Itália - Amistoso Internacional - 07/06/2026

Neste amistoso, nossos especialistas preveem de um a dois gols tanto para a Grécia quanto para a Itália.
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Nossa análise: forma de ambas as equipes
No Estádio Pankritio, em Candia, uma jovem Itália disputa com a Grécia o seu segundo amistoso sob o comando de Silvio Baldini. E faz isso quatro dias após o 1x0 sobre Luxemburgo, resultado que trouxe as cores da Azzurra de volta às vitórias após a decepção na Bósnia. Por outro lado, os "Leões Vermelhos" sofreram sua nova derrota em 12 jogos, nos quais venceram apenas Malta.
Por sua vez, a Grécia não vence há quatro partidas, mas em novembro havia se imposto por 3x2 contra uma Escócia que liderava o Grupo C. Depois, os helênicos, comandados desde 2024 por Ivan Jovanovic, fecharam o ano passado com um 0x0 contra a Bielorrússia, seguido por um 0x1 contra o Paraguai e pelos empates na Hungria (0x0) e na última quinta-feira na Suécia (2x2).
Escalações esperadas para Grécia x Itália
Escalação esperada da Grécia: Tzolakis, Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas, Siopis, Mantalos, Masouras, Bakasetas, Pelkas, Ioannidis;
Escalação esperada da Itália: Donnarumma, Fortini, Comuzzo, Mane, Ahanor, Pisilli, Lipani, Ndour, Fini, Esposito, Inacio.
A Grécia vai marcar um ou dois gols contra a Itália?
Antes do 3x2 contra a Escócia, a Grécia havia sofrido derrotas por 3x1 no Grupo C tanto contra os próprios "Bravehearts" quanto na Dinamarca. É verdade que, na última partida das Eliminatórias, os helênicos ficaram no 0x0 contra a Bielorrússia na Hungria, mas também é verdade que, contra os dois primeiros colocados do grupo, balançaram as redes cinco vezes em três jogos.
Depois, na última quinta-feira, no 2x2 na Suécia, a seleção helênica desencantou após ter registrado também um 0x1 contra o Paraguai e um 0x0 contra a Hungria. Além disso, diante de Gigi Donnarumma, Silvio Baldini escalará uma defesa jovem, que sofre com a ausência de Marco Palestra. Por esses motivos, é realista apostar que a Grécia marcará um ou dois gols neste amistoso contra a Itália.
- Dica de aposta 1 para Grécia x Itália: Grécia marca 1-2 gols, com odds de 1.57 na BetBoom.
Veja as odds para Resultado da Partida
Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Grécia x Itália nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Em Candia, tanto a Azzurra quanto os helênicos vão balançar as redes?
A Itália, portanto, chega à Grécia após o 1x0 fora de casa contra o Luxemburgo que, no entanto, marcou cinco vezes em oito jogos. A equipe luxemburguesa só não passou em branco exclusivamente nos triunfos por 2x0 e 3x0 contra Malta, enquanto no Grupo A havia marcado apenas na derrota por 3x1 contra a Irlanda do Norte na primeira rodada.
Poderíamos dizer que uma Grécia mais experiente em comparação com esta jovem Itália havia sofrido apenas um gol em três partidas antes do 2x2 na Suécia. Porém, em Luxemburgo, Pio Esposito balançou as redes pela quarta vez em sete jogos com a seleção principal. Isso porque o atacante da Inter de Milão, sob o comando de Gennaro Gattuso, também já havia marcado na Estônia, na Moldávia e contra a Noruega. No fim das contas, a opção "Ambas Marcam" é bem plausível para este amistoso na ilha de Creta.
- Dica de aposta 2 para Grécia x Itália: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.67 na BetBoom.
Veremos, no máximo, quatro gols apenas?
Nas duas primeiras exibições sob o comando de Gattuso, a Itália havia marcado cinco vezes tanto contra a Estônia quanto na Hungria contra Israel. Depois, em outubro, vieram três gols em solo báltico e contra Israel, respectivamente. E desde então, mesmo contando com uma equipe mais experiente antes do duelo em Luxemburgo, a Azzurra nunca superou a marca de dois gols por jogo.
Em novembro, de fato, a vitória por 2x0 fora de casa contra a Moldávia foi seguida logo depois por uma derrota por 4x1 para a Noruega. Enquanto isso, nos playoffs, o empate por 1x1 no tempo regulamentar contra a Bósnia foi precedido por um triunfo por 2x0 sobre a Irlanda do Norte. Considerando esses retrospectos, vale a pena ficar de olho no combo Ambas as equipes marcam + Mais/Menos.
- Dica de aposta 3 para Grécia x Itália: Ambas as equipes marcam: sim & Mais/Menos: menos de 4,5 gols, com odds de 2.15 na BetBoom.