Palpite França x Suécia - Copa do Mundo 2026 - 30/06/2026

Nosso especialista em apostas prevê que a França vai mostrar exatamente por que é a grande favorita ao título da Copa do Mundo 2026, conquistando uma vitória tranquila contra a Suécia.

Palpites para França x Suécia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: França 3 x 1 Suécia

Palpite de artilheiros: França: Kylian Mbappé (2x), Ousmane Dembélé - Suécia: Alexander Isak

Para consolidar ainda mais o seu status de favorita a erguer a taça desta Copa do Mundo, a França passou o trator sobre seus adversários no Grupo I.

Les Bleus mantiveram 100% de aproveitamento na fase de grupos, balançando as redes 10 vezes – o número mais alto do torneio nessa etapa, empatado com outra seleção.

Contudo, os comandados de Didier Deschamps precisam superar um confronto que pode ser traiçoeiro contra a Suécia, no MetLife Stadium, em Nova York, nesta terça-feira.

A França entra em campo com total confiança para carimbar a vaga nas oitavas de final, sobretudo após a goleada categórica sobre a Noruega na última rodada da fase de grupos.

Embora os escandinavos tenham escalado um time reserva, o atropelo por 4x1 reforçou a crença geral de que a França caminha a passos largos rumo ao seu terceiro título mundial.

A Suécia pode se considerar sob uma boa estrela por ter alcançado os 16 avos de final, após terminar na terceira colocação do Grupo F, atrás da Holanda e do Japão.

Ainda assim, a equipe de Graham Potter quebrou um recorde em sua trajetória rumo ao mata-mata: a seleção azul e amarela marcou sete gols na fase de grupos, um feito histórico para os padrões do país.

No entanto, se quiserem repetir a histórica campanha do terceiro lugar na edição de 1994, também disputada nos Estados Unidos, os suecos precisarão protagonizar a maior zebra de toda a competição.

Quando duas potências europeias medem forças, o espetáculo costuma ser garantido. Embora ninguém espere que a Suécia elimine a França, ela certamente vai vender caro a derrota no que promete ser um duelo eletrizante.

Prováveis escalações para França x Suécia

Escalação esperada da França: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué, Mbappé;

Escalação esperada da Suécia: Zetterström, Lagerbielke, Hien, Gudmundsson, Svensson, Lindelöf, Ayari, Stroud, Elanga, Isak, Gyökeres.

França mira mais um capítulo histórico

A última vez que a França fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento foi em 1998, ano em que sediou o torneio e acabou erguendo a taça pela primeira vez em sua história.

É um excelente presságio para uma equipe que está prestes a alcançar a marca de sete vitórias consecutivas em Copas do Mundo contra adversários europeus.

Além disso, o passeio por 4x1 sobre a Noruega selou o quarto triunfo seguido do esquadrão de Deschamps.

A Suécia vem sofrendo com a falta de regularidade e já amarga um jejum de duas partidas sem vencer. A seleção azul e amarela conquistou apenas uma vitória em seus últimos cinco compromissos internacionais – um retrospecto que passa longe de inspirar confiança antes de encarar a terceira colocada no ranking da FIFA.

Tendo sofrido cinco gols da Holanda recentemente, a probabilidade de uma nova derrota pesada contra os suecos é considerável.

Para completar, o histórico do confronto mostra uma ampla soberania francesa. Os Les Bleus venceram 12 das 23 partidas anteriores, embora curiosamente nunca tenham vencido os suecos nos dois únicos duelos por grandes torneios oficiais.

Sendo assim, a expectativa é de que os bicampeões mundiais corrijam essa estatística em Nova York e carimbem o passaporte para as oitavas de final.

Palpite 1 para França x Suécia: Handicap -1: França, com odds de 1.70 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto França x Suécia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo em Nova York promete gols

Embora o favoritismo da França seja unânime, o ataque da Suécia vive um bom momento. O trio formado por Viktor Gyökeres, Alexander Isak e Anthony Elanga esbanja velocidade e faro de gol, especialmente rondando a grande área.

Os comandados de Potter entram em campo confiantes de que podem furar o bloqueio defensivo francês, respaldados pelo ótimo rendimento do setor ofensivo.

A Suécia balançou as redes pelo menos uma vez em cada um de seus últimos nove jogos internacionais. No entanto, o fator crucial aqui é que a defesa foi vazada em todas as últimas 14 partidas. Encarar uma linha de frente letal como a da França passa longe de ser uma tarefa simples.

Os Les Bleus marcaram pelo menos três gols em suas últimas quatro apresentações em Copas do Mundo, escancarando a missão ingrata que aguarda a retaguarda sueca.

O mercado de "ambas marcam" foi batido em sete das últimas oito partidas da França, enquanto absolutamente todos os últimos nove jogos da Suécia tiveram gols de ambos os lados. Além disso, os Les Bleus anotaram pelo menos dois gols em 15 de seus 16 compromissos mais recentes.

Diante disso, nossa aposta é de que os favoritos garantam um triunfo tranquilo em um confronto com placar movimentado.

Palpite 2 para França x Suécia: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.93 na Brazino777.

Temos um leque infinito de goleadores

Escolher um jogador para balançar as redes neste confronto não é das missões mais difíceis. Já destacamos as principais estrelas do lado azul e amarelo, como Gyökeres, Isak e Elanga. Contudo, as alternativas são ainda mais fartas e qualificadas no esquadrão que veste o azul-marinho.

Kylian Mbappé surge como a escolha óbvia para deixar a sua marca, no momento em que briga gol a gol com Lionel Messi pela Chuteira de Ouro, mas essa opção oferece pouco valor de retorno.

Por outro lado, o hat-trick de Ousmane Dembélé na rodada anterior contra a Noruega o colocou empatado com o seu capitão na artilharia da Copa.

Mesmo considerando que ele enfrentou uma seleção norueguesa recheada de reservas, a genialidade de Dembélé é indiscutível.

O vencedor da Bola de Ouro do ano passado caminha a passos largos para repetir o feito, cortesia das exibições de gala que vem acumulando por clube e seleção. Ele já soma quatro gols e uma assistência nos seus últimos dois jogos.

Atuando logo atrás de Mbappé, a tendência é de que Dembélé desfrute de inúmeras chances claras contra a Suécia, e ele tem categoria de sobra para empurrá-las para o fundo da rede.