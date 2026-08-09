Palpite Flamengo x Cruzeiro - Copa Libertadores - 19/08/26

Veja os palpites para a partida entre Flamengo x Cruzeiro, válida pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira (19), às 21h30.

Melhores palpites para Flamengo x Cruzeiro

(Chance dupla) Empate ou Cruzeiro, com odds de 2.20 na BetBoom

Ambos os times marcam, com odds de 1.91 na BetBoom

(Etapa com mais gols) Segundo tempo, com odds de 2.10 na BetBoom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Duelo de treinadores portugueses.

Nossa análise: Momentos das equipes

Uma liderança que recentemente parecia improvável já passa a estar ao alcance do Flamengo após trucidar o Mirassol fora de casa, mesmo rodando um pouco o elenco, tendo em mente justamente esse jogo decisivo contra o Cruzeiro.

O sucesso de certos jogadores diante do Mirassol levanta questões sobre as opções de Leonardo Jardim para esta quarta (19), com Pedro indo muito bem, autor de dois dos cinco gols flamenguistas.

Dono da maior sequência atual de vitórias do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro conseguiu levar a melhor diante do Corinthians por 2 a 1 em plena Neo Química Arena, mesmo com uma equipe alternativa, graças ao gol decisivo de Wanderson na reta final da etapa complementar. Essa vitória levou a Raposa a seis jogos de invencibilidade em todas as competições.

Prováveis escalações de Flamengo e Cruzeiro

Flamengo: Rossi, Emerson, L. Ortiz, L. Pereira, A. Lucas, Jorginho, Pulgar, S. Lino, Arrascaeta, Carrascal e Pedro

Cruzeiro: Otávio, William, F. Bruno, J. Jesus, Rojas, M. Henrique, Gérson, Arroyo, M. Pereira, Wesley e K. Jorge

Veja as odds para Resultado da Partida

Cruzeiro se garante em qualquer estádio

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Flamengo x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Existe um argumento razoável de que, neste exato momento da temporada, nenhuma equipe no futebol sul-americano esteja tão bem preparada para conseguir um resultado positivo no Maracanã diante do Flamengo quanto o Cruzeiro neste duelo que dispensa comentários.

Analisando o jogo de ida entre essas equipes, a Raposa teve as principais chances e acabou pagando o preço em um momento de deslize em uma jogada de bola parada, caso contrário, poderia ter levado uma vantagem para o jogo de volta. Assim como lidar com a pressão do Mineirão não afetou negativamente o Fla a ponto de influenciar o jogo, o mesmo pode ser projetado no lado contrário nesta partida de volta..

Palpite 1 Flamengo x Cruzeiro: (Chance dupla) Empate ou Cruzeiro, com odds de 2.20 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Peças decisivas nos dois lados

Compromissos recentes dessas duas equipes provaram que ambas possuem a capacidade de influenciar jogos com alterações importantes. O Fla alcançou o empate no jogo de ida contando com o oportunismo de Lucas Paquetá saindo do banco e, diante do Corinthians, o Cruzeiro contou com o papel decisivo de Wanderson para alcançar os três pontos.

Por mais que os sistemas defensivos de ambos funcionem para limitar o número de chances, a qualidade ofensiva disponível nesses plantéis tende a aparecer em determinado momento. O maior exemplo disso é o gol de Keny Arroyo para abrir o placar no jogo de ida, achando espaço onde basicamente não existia para um arremate de rara felicidade.

Palpite 2 Flamengo x Cruzeiro: Ambos os times marcam, com odds de 1.91 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Jogo de ida foi mais movimentado no segundo tempo

Como já foi citado acima, a capacidade dessas duas equipes de mudar os jogos tem sido evidente em compromissos recentes. Há também um trabalho dos técnicos envolvidos, sabendo quando utilizar certas opções para extrair o melhor do que têm a oferecer.

No jogo de ida, após um primeiro tempo sem enormes chances, a segunda etapa se provou mais aberta, nela saindo os gols de Arroyo e Paquetá. A partida de volta sempre tem um cenário especial pelo que coloca em jogo, mas não seria surpreendente ver novamente a rede sendo balançada mais vezes durante o segundo tempo.

Palpite 3 Flamengo x Cruzeiro: (Etapa com mais gols) Segundo tempo, com odds de 2.10 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.