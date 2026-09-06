Palpite Coritiba x Mirassol - Campeonato Brasileiro - 06/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Coritiba x Mirassol, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (6), às 11h.
Melhores palpites para Coritiba x Mirassol
- Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.93 na Brazino777
- Vitória do Coritiba, com odds de 2.27 na Brazino777
- Menos de 9.5 escanteios, com odds de 2.02 na Brazino777
Em grande fase, Coritiba aparece como favorito para vencer e se aproximar do G5.
*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Nossa análise: Momento das equipes
O Coritiba vive, talvez, seu melhor momento desde o início do Campeonato Brasileiro. Atualmente em sétimo lugar com 37 pontos, o Coxa vem de vitória suada contra o Remo no Pará e pode terminar o final de semana entre os cinco primeiros da competição por pontos corridos.
Com chances reais de entrar na briga por vaga na Libertadores, o Coritiba está entre as cinco melhores campanhas do returno do Brasileirão. O time comandado por Fernando Seabra apresenta 61% de aproveitamento, com três vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos seis jogos.
O Mirassol segue irregular e, por isso, continua na 16ª colocação, apesar de ter empatado com o Palmeiras na rodada passada – o que pode ser considerado um resultado positivo.
Agora, o desafio da comissão técnica é conseguir evoluir como visitante, já que o Leão venceu apenas uma partida fora de casa na Série A.
Prováveis escalações de Coritiba x Mirassol
Coritiba: Pedro Morisco, JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo, Vitor Tissi, Sebastián Gómez e Fernando Sobral, Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha
Mirassol: Walter, Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo, Neto Moura (Japa), Gustavo Cazonatti, Denilson e Eduardo, Alesson e Bruno Santos
Coritiba e Mirassol podem deixar suas marcas no confronto
A incidência de ambos marcam se tornou comum em partidas envolvendo Coritiba e Mirassol. Segundo dados apresentados pelo SofaScore, o Coxa marcou e sofreu gols nas últimas quatro partidas disputadas.
Por outro lado, o Leão do interior de São Paulo registrou ambos marcam em três dos quatro jogos mais recentes, incluindo partidas contra adversários importantes como Palmeiras e Flamengo.
Os números são reflexos de duas defesas com problemas. Do lado do Mirassol, 37 gols sofridos e apenas uma partida com baliza zero no Brasileirão. Do outro, o Coritiba foi vazado 33 vezes, com média de 1.3 gols permitidos por jogo.
- Palpite 1 Coritiba x Mirassol: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.93 na Brazino777
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Veja as odds para Resultado da PartidaReunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Coritiba x Mirassol nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Coritiba pode sonhar com a Libertadores?
Depois de vencer o Remo por 3 x 2, em jogo com duas viradas no Mangueirão, o Coritiba alcançou sua melhor marca neste Campeonato Brasileiro 2026. O Coxa apresenta quatro jogos de invencibilidade, com 10 pontos somados, em uma campanha de três vitórias e um empate.
Além do Remo, o Coritiba conseguiu um ponto contra o São Paulo no Morumbi, e derrotou o Corinthians de Memphis por 3 x 2, no Couto Pereira. Este, portanto, parece ser o momento ideal para o Coxa vencer o Mirassol pela primeira vez como mandante.
Foi apenas um jogo entre eles no Paraná, é verdade, válido pela Série B de 2024, quando o Leão derrotou o Coxa por 1 x 0 no Couto. Já no primeiro turno do Brasileirão 2026, o Coritiba somou os três pontos na casa do Mirassol, com o triunfo também por 1 x 0.
- Palpite 2 Coritiba x Mirassol: Vitória do Coxa, com odds de 2.27 na Brazino777
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Poucos escanteios à vista
Embora o Mirassol cobre cerca de 5.1 escanteios por jogo no Campeonato Brasileiro, a média considerada baixa de 3.5 tiros de canto do Coritiba pode dificultar atingir uma quantidade acima de 9.5 esquinados no confronto válido pela 26ª rodada.
O Coritiba bateu quatro escanteios atuando fora de casa contra o Remo. Já na partida como mandante diante do Corinthians, o Coxa atingiu a mesma quantidade de tiros de canto (4), ratificando as dificuldades enfrentadas para investir na bola parada.
A equipe do Mirassol, por sua vez, cobrou apenas três escanteios contra o Palmeiras no último final de semana, e somente dois tiros de canto no embate da 24ª rodada com o Santos, na Vila Belmiro.
- Palpite 3 Coritiba x Mirassol: Menos de 9.5 escanteios, com odds de 2.02 na Brazino777
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.