Palpite Coritiba x Mirassol - Campeonato Brasileiro - 06/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Coritiba x Mirassol, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (6), às 11h.

Melhores palpites para Coritiba x Mirassol

Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.93 na Brazino777

Vitória do Coritiba, com odds de 2.27 na Brazino777

Menos de 9.5 escanteios, com odds de 2.02 na Brazino777

Em grande fase, Coritiba aparece como favorito para vencer e se aproximar do G5.

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momento das equipes

O Coritiba vive, talvez, seu melhor momento desde o início do Campeonato Brasileiro. Atualmente em sétimo lugar com 37 pontos, o Coxa vem de vitória suada contra o Remo no Pará e pode terminar o final de semana entre os cinco primeiros da competição por pontos corridos.

Com chances reais de entrar na briga por vaga na Libertadores, o Coritiba está entre as cinco melhores campanhas do returno do Brasileirão. O time comandado por Fernando Seabra apresenta 61% de aproveitamento, com três vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos seis jogos.

O Mirassol segue irregular e, por isso, continua na 16ª colocação, apesar de ter empatado com o Palmeiras na rodada passada – o que pode ser considerado um resultado positivo.

Agora, o desafio da comissão técnica é conseguir evoluir como visitante, já que o Leão venceu apenas uma partida fora de casa na Série A.

Prováveis escalações de Coritiba x Mirassol

Coritiba: Pedro Morisco, JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo, Vitor Tissi, Sebastián Gómez e Fernando Sobral, Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha

Mirassol: Walter, Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo, Neto Moura (Japa), Gustavo Cazonatti, Denilson e Eduardo, Alesson e Bruno Santos

Coritiba e Mirassol podem deixar suas marcas no confronto

A incidência de ambos marcam se tornou comum em partidas envolvendo Coritiba e Mirassol. Segundo dados apresentados pelo SofaScore, o Coxa marcou e sofreu gols nas últimas quatro partidas disputadas.

Por outro lado, o Leão do interior de São Paulo registrou ambos marcam em três dos quatro jogos mais recentes, incluindo partidas contra adversários importantes como Palmeiras e Flamengo.

Os números são reflexos de duas defesas com problemas. Do lado do Mirassol, 37 gols sofridos e apenas uma partida com baliza zero no Brasileirão. Do outro, o Coritiba foi vazado 33 vezes, com média de 1.3 gols permitidos por jogo.

Palpite 1 Coritiba x Mirassol: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.93 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Coritiba pode sonhar com a Libertadores?

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Coritiba x Mirassol nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Depois de vencer o Remo por 3 x 2, em jogo com duas viradas no Mangueirão, o Coritiba alcançou sua melhor marca neste Campeonato Brasileiro 2026. O Coxa apresenta quatro jogos de invencibilidade, com 10 pontos somados, em uma campanha de três vitórias e um empate.

Além do Remo, o Coritiba conseguiu um ponto contra o São Paulo no Morumbi, e derrotou o Corinthians de Memphis por 3 x 2, no Couto Pereira. Este, portanto, parece ser o momento ideal para o Coxa vencer o Mirassol pela primeira vez como mandante.

Foi apenas um jogo entre eles no Paraná, é verdade, válido pela Série B de 2024, quando o Leão derrotou o Coxa por 1 x 0 no Couto. Já no primeiro turno do Brasileirão 2026, o Coritiba somou os três pontos na casa do Mirassol, com o triunfo também por 1 x 0.

Palpite 2 Coritiba x Mirassol: Vitória do Coxa, com odds de 2.27 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Poucos escanteios à vista

Embora o Mirassol cobre cerca de 5.1 escanteios por jogo no Campeonato Brasileiro, a média considerada baixa de 3.5 tiros de canto do Coritiba pode dificultar atingir uma quantidade acima de 9.5 esquinados no confronto válido pela 26ª rodada.

O Coritiba bateu quatro escanteios atuando fora de casa contra o Remo. Já na partida como mandante diante do Corinthians, o Coxa atingiu a mesma quantidade de tiros de canto (4), ratificando as dificuldades enfrentadas para investir na bola parada.

A equipe do Mirassol, por sua vez, cobrou apenas três escanteios contra o Palmeiras no último final de semana, e somente dois tiros de canto no embate da 24ª rodada com o Santos, na Vila Belmiro.

Palpite 3 Coritiba x Mirassol: Menos de 9.5 escanteios, com odds de 2.02 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.