Palpite Chelsea x Manchester City - Premier League - 12/04/2026

Nosso especialista espera que o Manchester City saia com a vitória contra o Chelsea em Stamford Bridge, reduzindo a diferença para o líder para seis pontos.

Dicas de apostas para Chelsea x Manchester City:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Chelsea 1-3 Manchester City;

Palpite de artilheiros: Chelsea - João Pedro; Manchester City - Erling Haaland, Antoine Semenyo, Nico O’Reilly.

O Chelsea volta à ação pela Premier League após uma sonora goleada de 7-0 sobre o modesto Port Vale, da terceira divisão, pela Copa da Inglaterra. No entanto, sua forma na liga conta uma história bem diferente, vindo de duas derrotas consecutivas.

As coisas pareciam estar melhorando quando venceram o quarto colocado Aston Villa por 4-1 no início de março, dias após uma derrota por 2-1 para o Arsenal. Contudo, reveses contra Newcastle United (1-0) e Everton (3-0) vieram logo em seguida. O Chelsea venceu apenas uma vez em seus últimos cinco jogos pelo campeonato.

O Manchester City segue na caça ao líder Arsenal, embora dois empates seguidos na Premier League tenham freado sua arrancada. Desde a eliminação na Champions League frente ao Real Madrid, com um 5-1 no agregado, os comandados de Pep Guardiola estão afiados.

O City venceu o Arsenal por 2-0 na final da Copa da Liga Inglesa antes de atropelar o Liverpool por 4-0 nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Liam Rosenior está ciente da ameaça que o City representa, tendo segurado um empate em 1-1 no confronto do primeiro turno, em janeiro. No entanto, os Citizens são um time muito mais refinado agora que a temporada entra em sua reta final decisiva. Espere que os visitantes tragam o desânimo (os "blues") aos torcedores do Chelsea com uma vitória tranquila.

Escalações esperadas para Chelsea x Manchester City

Escalação esperada do Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Hato, Fernandez, Caicedo, James, Palmer, Pedro, Garnacho;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Ait-Nouri, Nunes, Guehi, Dias, Rodri, Silva, Doku, Foden, Haaland, Semenyo.

Um conflito com muitos gols no Bridge

O Chelsea encerrou uma sequência de quatro derrotas em todas as competições com o massacre de 7-0 sobre o Port Vale. Foi a primeira vez que a equipe balançou as redes em quatro partidas, tendo marcado pela última vez (dois gols) contra o Paris Saint-Germain, no Parc des Princes.

Quatro dos últimos sete jogos competitivos do Chelsea registraram pelo menos cinco gols, ultrapassando a marca de 4,5. A equipe de Rosenior tem uma média de 2,9 gols por jogo na liga. Das suas 31 partidas, 11 superaram a marca de 3,5 gols totais.

O City ostenta números semelhantes: 2,9 gols por jogo na liga, mas apenas sete de seus 30 jogos cruzaram a linha de 3,5. Ainda assim, quando o time de Guardiola engrena, poucas equipes conseguem pará-lo.

A exibição de quatro gols contra o Liverpool foi uma prova da sua capacidade de desmantelar defesas. O Chelsea tem a vantagem de jogar em casa, em Stamford Bridge, mas o City conta com o faro de gol de Haaland. Espere gols de sobra em Londres.

Dica de aposta 1 para Chelsea x Manchester City: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 2.30 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Os Citizens ditando o ritmo

O Manchester City pode não estar operando no mesmo nível da temporada passada, mas ainda carrega o DNA de campeão. Desde a derrota por 3-0 para o Real Madrid no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu, eles abriram o placar em dois de quatro jogos.

Começos fortes são uma marca registrada de Guardiola. O City evitou ir para o intervalo em desvantagem em nove dos seus últimos 10 jogos competitivos. Eles garantiram a liderança no primeiro tempo em cinco ocasiões nesse período.

Mais importante ainda: os Citizens estão invictos no intervalo em seus últimos 21 jogos da Premier League. Eles lideraram ao fim do primeiro tempo em 20 de suas 30 partidas na liga, perdendo apenas duas vezes.

O Chelsea terá dificuldades para superar esse retrospecto, dada a intensidade tática do City desde o apito inicial. O que é mais preocupante para os mandantes é o fato de não terem conseguido liderar ao intervalo em 17 de seus 31 jogos na Premier League. O City está bem posicionado para se impor antes do descanso.

Dica de aposta 2 para Chelsea x Manchester City: 1º tempo: Manchester City vence, com odds de 2.60 na bet365.

Um início aberto no horizonte

O City é conhecido por seus inícios avassaladores. No entanto, na vitória por 4-0 sobre o Liverpool, precisaram de 39 minutos para quebrar o gelo com um pênalti de Haaland. Ele ainda marcou outro logo antes do intervalo.

Quatro dos últimos oito gols do City em seus quatro jogos competitivos mais recentes saíram na primeira etapa. Não seria surpresa ver Haaland, Semenyo e Doku combinando para um gol ou dois logo cedo.

O Chelsea, ocupando a sexta posição, liderou o primeiro tempo em 14 de seus 31 jogos na liga até agora. Eles também não são estranhos a balançar as redes cedo, embora com menos frequência que os visitantes.

Tanto Chelsea quanto City possuem qualidade técnica para castigar as defesas adversárias. Apostar que ambas as equipes marcam antes do intervalo oferece um valor imenso.