Palpite Canadá x República da Irlanda - Amistoso Internacional - 05/06/2026

Estamos apostando em mais uma vitória de um dos países-sede antes que o evento principal comece na próxima semana.

Dicas de apostas para Canadá x República da Irlanda:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar exato - Canadá 1-0 República da Irlanda;

Palpite de artilheiros - Canadá - Jonathan David

Com a sua estreia na Copa do Mundo no horizonte, o Canadá tem uma última oportunidade para ajustar os ponteiros de sua preparação. Os Canucks fazem um ano de 2026 muito sólido, ostentando uma invencibilidade de quatro jogos e sem sofrer gols em três deles pelo caminho. Eles superaram o Uzbequistão com uma vitória por 2-0 no início desta semana, e Jesse Marsch entrará confiante em conquistar um bom resultado em Montreal.

Quanto à República da Irlanda, a expectativa é de que Heimir Hallgrímsson faça testes e experimentos neste amistoso. Os Boys in Green ficaram desolados em março, quando a República Tcheca colocou um fim nas suas esperanças de classificação nos pênaltis. Desde aquele baque, eles ainda não sofreram gols, vencendo duas de suas três partidas disputadas.

Escalações esperadas para Canadá x República da Irlanda

Escalação esperada do Canadá: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Eustaquio, Kone, Ahmed, Larin, David

Escalação esperada da República da Irlanda: Travers, O’Brien, Collins, Abankwah, Coleman, Coventry, Hodge, Scales, McGrath, Ogbene, Parrott

Mais uma injeção de confiança para os Canucks

O confronto do Canadá contra a Bósnia está a poucos dias de distância. Esta será a oportunidade derradeira para finalizar os preparativos antes que a bola role oficialmente. Jesse Marsch pode promover algumas modificações no time e estará focado em evitar qualquer dor de cabeça com lesões. Ainda assim, eles devem ter força o suficiente para garantir o triunfo, até porque têm muito mais em jogo do que seus adversários.

Os co-anfitriões sofreram um duro golpe recentemente, com a confirmação de que Marcelo Flores perderá o torneio devido a uma lesão de ligamento cruzado anterior (LCA). Alphonso Davies provavelmente será poupado por precaução. Enquanto isso, Caoimhín Kelleher, Dara O'Shea, Jayson Molumby e Jack Moylan deixaram a delegação da Irlanda.

Heimir Hallgrímsson deve aproveitar para dar rodagem a novas caras, já que conta com muitos jovens em suas fileiras. Com isso em mente, estamos apoiando a vitória do Canadá no Stade Saputo.

Dica de aposta 1 para Canadá x República da Irlanda: Para o Canadá vencer e Menos de 2.5 gols com odds de 3.40 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Canadá x República da Irlanda nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Solidez defensiva do Canadá em cartaz

Les Rouges vêm fazendo um papel impecável no setor defensivo. Eles garantiram o clean sheet em três de suas quatro partidas em 2025 e em seis das últimas sete, puxando o histórico desde o ano passado. A equipe de Marsch pode não ser uma máquina de fazer gols, mas se tornou um osso duro de roer.

Os irlandeses também não são lá um exemplo de ataque avassalador. Eles balançaram as redes cinco vezes contra Granada no mês passado, mas só conseguiram anotar um único gol somando as partidas contra Macedônia do Norte e Catar. Os donos da casa têm plenas condições de neutralizar o setor ofensivo visitante.

Nosso palpite é uma vitória dos mandantes sem sofrer gols em Montreal, com os canadenses famintos para manter essa impressionante sequência defensiva viva.

Dica de aposta 2 para Canadá x República da Irlanda: Ambos marcam: Não com odds de 1.67 na bet365

Jonathan David para capitanear o mercado de gols

Jonathan David desponta como o grande favorito das casas de apostas para balançar as redes, e não é difícil entender o porquê. O atacante da Juventus já é o maior artilheiro da história de sua seleção, e seu próximo gol será o de número 40. A temporada da Velha Senhora não foi brilhante, mas ele estará desesperado para reencontrar o caminho do gol antes do pontapé inicial da Copa do Mundo.

David marcou duas vezes em suas últimas oito aparições internacionais. No entanto, em um recorte anterior, ele havia balançado as redes 10 vezes em 15 jogos. O jogador de 26 anos tem qualidade de sobra e vai querer mostrar serviço em solo doméstico ao longo das próximas partidas.

Troy Parrott é visto, compreensivelmente, como a arma mais perigosa da Irlanda, seguido por Chiedozie Ogbene. É bem provável que a seleção visitante passe em branco. No duelo em Quebec, nosso voto de confiança vai para o ex-jogador do Lille.