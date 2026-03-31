Confira os palpites Brasil x Croácia para o confronto em Orlando, nesta terça-feira (31), às 21h, em jogo amistoso.

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Nossa análise: Momento das equipes

Brasil e Croácia se enfrentam em Orlando no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. O jogo ganha peso pelo contexto recente e pelo histórico entre as seleções. A Seleção busca resposta após derrota, enquanto os croatas chegam embalados.

O Brasil perdeu por 2 a 1 para a França, em Boston, mesmo com um jogador a mais em boa parte do segundo tempo. O gol foi marcado por Bremer. A equipe ainda estava desfalcada, mas o desempenho gerou críticas, principalmente pela dificuldade em controlar o jogo.

A Croácia venceu a Colômbia por 2 a 1, de virada, com gols de Vuskovic e Matanovic. O time mostra organização e capacidade de decisão. O último confronto entre as seleções foi na Copa de 2022, quando os croatas eliminaram o Brasil nos pênaltis.

Prováveis escalações de Brasil x Croácia

Brasil: Ederson, Wesley, Ibañez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos, Casemiro e Andrey Santos, Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vinicius Jr;

Croácia: Karlo Letica, Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo e Borna Barisic, Luka Modric, Kristijan Jakic e Lovro Majer, Nikola Vlasic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic.

Brasil busca resposta antes da convocação final

A Seleção Brasileira entra pressionada após a derrota para a França, principalmente pela forma como aconteceu. Mesmo com um jogador a mais por boa parte do segundo tempo, o time não conseguiu controlar o jogo. Esse amistoso ganha peso como última oportunidade de ajuste antes da convocação final para a Copa do Mundo.

A tendência é de um Brasil mais agressivo e com maior controle da posse. A equipe deve buscar intensidade desde o início, pressionando e criando volume ofensivo. A Croácia é organizada, mas o Brasil tem mais talento individual. Em um cenário de resposta e necessidade de afirmação, a vitória aparece como um caminho natural.

Palpite 1 para Brasil x Croácia: Brasil vence, com odds de 1.82 na bet365

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Amistoso favorece jogo mais aberto e com gols

Amistosos costumam ter uma dinâmica diferente dos jogos oficiais. As equipes testam formações, fazem mudanças ao longo do jogo e nem sempre mantêm o mesmo nível de intensidade defensiva. Isso tende a abrir espaços e aumentar o número de oportunidades.

O Brasil deve buscar o ataque com frequência, enquanto a Croácia mostrou capacidade ofensiva na vitória sobre a Colômbia. Com dois times que sabem trabalhar a bola e chegar ao gol, o jogo pode ter boas chances criadas. Esse cenário favorece um número maior de gols ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Brasil x Croácia: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.91 na bet365

Duas seleções com capacidade de marcar

O Brasil tem jogadores decisivos no ataque e costuma criar volume mesmo em jogos difíceis. A equipe deve encontrar espaços, principalmente se aumentar a intensidade e corrigir os erros vistos na última partida. O setor ofensivo segue sendo um ponto forte.

A Croácia também mostrou eficiência recente, principalmente na virada sobre a Colômbia. O time é organizado, mas sabe aproveitar as oportunidades. Em um jogo mais aberto e com momentos de transição, os dois lados devem criar chances. Esse cenário aumenta a probabilidade de gols para ambas as seleções.