lpite Botafogo x Coritiba- Campeonato Brasileiro - 12/04/2026

Confira os palpites Botafogo x Coritiba para o confronto no Rio de Janeiro, neste domingo (12), às 16h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Botafogo e Coritiba se enfrentam no Nilton Santos em um duelo importante na parte intermediária da tabela do Brasileirão. As duas equipes vivem momentos relativamente positivos e tentam se consolidar na competição, o que aumenta o peso do confronto.

O Botafogo vem de vitória importante por 2 a 1 sobre o Vasco, fora de casa, resultado que marcou uma recuperação após um início irregular. A equipe agora ocupa a 10ª posição, com quatro vitórias e cinco derrotas em nove jogos. Jogando no Nilton Santos, o time tende a ser mais agressivo, pressionar mais e assumir o controle da partida.

O Coritiba é o 7º colocado, com quatro vitórias, três empates e três derrotas em 10 jogos. A equipe vem de dois empates consecutivos, incluindo o 1 a 1 contra o Fluminense. O time mostra organização e competitividade, conseguindo equilibrar jogos mesmo contra adversários fortes.

Prováveis escalações de Botafogo x Coritiba

Botafogo: Raul, Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles, Allan, Danilo e Medina (Edenílson), Santi Rodríguez, Júnior Santos e Arthur Cabral

Coritiba: Pedro Rangel, Tinga, Maicon, Jacy (ou Tiago Cóser) e Bruno Melo, Wallisson (Vini Paulista), Sebastián Gómez e Josué, Lucas Ronier, Breno Lopes (Fabinho) e Pedro Rocha

Botafogo pode confirmar reação em casa

O Botafogo chega motivado após a vitória no clássico contra o Vasco, resultado que marcou uma resposta importante na competição. A equipe mostrou evolução, principalmente na postura e na intensidade, o que pode se repetir jogando em casa, onde costuma ser mais agressiva.

O Coritiba vive momento estável, mas vem de dois empates seguidos e pode encontrar dificuldades diante de um adversário em crescimento. Mesmo sendo organizado, o time tende a sofrer mais fora de casa. Com maior confiança e apoio da torcida, o Botafogo tem boas chances de conquistar a vitória.

Palpite 1 para Botafogo x Coritiba: Botafogo vence, com odds de 1.80 na bet365

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Jogo pode ter gols para os dois lados

A tendência é de um confronto com momentos de maior abertura. O Botafogo, jogando em casa, deve buscar o ataque e tentar impor ritmo, o que pode gerar espaços ao longo da partida.

O Coritiba também tem mostrado capacidade ofensiva e costuma competir bem, mesmo fora de casa. A equipe consegue criar oportunidades e aproveitar falhas do adversário. Com dois times que chegam com bom volume ofensivo e defesas que ainda oscilam, o cenário favorece gols para ambos os lados.

Palpite 2 para Botafogo x Coritiba: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.98 na bet365

Arthur Cabral pode ser decisivo no ataque

O Botafogo deve ter maior presença ofensiva ao longo da partida, principalmente diante da sua torcida. A equipe tende a criar oportunidades e explorar o campo ofensivo com mais frequência, o que favorece seus jogadores de frente.

Arthur Cabral aparece como uma das principais referências ofensivas nesse cenário. Ele participa das jogadas, tem presença de área e costuma aparecer em momentos importantes. Em um jogo em que o Botafogo deve criar volume ofensivo, a tendência é que ele tenha boas oportunidades para marcar.