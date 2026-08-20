Palpite Botafogo x Cienciano - Copa Sul-Americana - 20/08/2026

Veja os palpites para o jogo entre Botafogo x Cienciano, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (20), às 21h30.

Melhores palpites para Botafogo x Cienciano

Ambas equipes marcam (sim), com odds de 2.00 na bet365

Menos de 11 escanteios, com odds de 2.10 na bet365

Mais de 2 chutes de Arthur Cabral, com odds de 1.61 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Difícil pensar em classificação do Botafogo após ser goleado por 6 x 1 na ida.

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Nossa análise: Momento das equipes

Jogar na altitude é sempre um desafio para os times brasileiros, mas o desempenho sofrível do Botafogo chamou a atenção. Totalmente dominado pelo Cienciano, o Glorioso foi impiedosamente goleado por 6 x 1.

Mergulhado em uma crise agravada por uma derrota por 1 x 0 para o Vitória, no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo espera fazer uma boa apresentação no meio de semana e, quem sabe, buscar uma classificação praticamente impossível às quartas da Sul-Americana.

O Cienciano soube tirar proveito da altitude e teve uma atuação amplamente dominante em seu primeiro jogo com o Botafogo na história. Agora, os peruanos viajam ao Brasil com uma vantagem de cinco gols na mala.

Prováveis escalações de Botafogo x Cienciano

Botafogo: Warleson, Ponte, Justino, Ferraresi e Marçal, Huguinho, Medina, Danilo e Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral (Kadir)

Cienciano: Espinoza, Cabello, Becerra, Amondarain, Martinich, Barreto, Cristian Souza, Hohberg, Romagnoli, Bandiera e Succar

Veja as odds para Resultado da Partida

Botafogo instável e sem confiança

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Botafogo x Cienciano nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Dois dos três jogos mais recentes envolvendo o Botafogo registraram ambos marcam. Este é o cenário que se desenha para a partida de volta das oitavas de final contra o Cienciano.

Muito pressionado pela goleada de 6 x 1 no jogo de ida diante do Cienciano, o Glorioso, que foi às redes em três das últimas quatro partidas na temporada, deve adotar uma postura ofensiva desde o início.

O Cienciano aposta na cautela para defender a vantagem de cinco gols. Dona de uma média de quase dois gols por jogo na Copa Sul-Americana, a equipe comandada por Horacio Melgarejo mira os contra-ataques para balançar as redes do Nilton Santos.

Palpite 1 Botafogo x Cienciano: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 2.00 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Escanteios em baixa

O número de 14 escanteios cobrados pelo Cienciano contra nenhum batido pelo Botafogo não deve se repetir, já que é difícil imaginar uma atuação tão abaixo da média quanto a apresentada pelo Glorioso na altitude de Cusco, no Peru.

Analisando de forma mais realista, o Botafogo costuma bater entre quatro e cinco escanteios por jogo, enquanto o Cienciano registra média de 4.6 tiros de canto, segundo o SofaScore.

Palpite 2 Botafogo x Cienciano: Menos de 11 escanteios, com odds de 2.10 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Hora de Arthur Cabral

Arthur Cabral está longe de ser o atacante mais querido dos torcedores botafoguenses, mas a escolha do técnico Franclim Carvalho de deixá-lo no banco de reservas contra o Cienciano rendeu críticas.

Embora não marque desde o dia 17 de maio, Cabral é um atacante que chuta a gol, característica refletida na média de 2.2 e 2.3 finalizações para o avançado no Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana respectivamente.

Palpite 3 Botafogo x Cienciano: Mais de 2 chutes de Arthur Cabral, com odds de 1.61 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.