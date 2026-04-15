Palpite Bayern de Munique x Real Madrid - Champions League - 15/04/2026

Nosso especialista em apostas projeta mais um duelo aberto entre esses dois gigantes europeus, com Luis Díaz balançando as redes. No fim, o esperado é uma vitória, com um placar elástico, do time da casa.

Dicas de apostas para Bayern de Munique x Real Madrid:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bayern de Munique 4x2 Real Madrid;

Palpite de artilheiros: Bayern de Munique - Harry Kane (2x), Luis Díaz, Serge Gnabry; Real Madrid - Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

O Bayern de Munique levou a melhor no jogo de ida, vencendo por 2x1 na semana passada. Os bávaros dominaram a primeira hora de jogo, com Díaz e Harry Kane garantindo uma vantagem de dois gols. No entanto, o Real Madrid terminou a partida com mais fôlego e poderia facilmente ter marcado mais de uma vez.

Ambas as equipes entraram em campo por suas ligas nacionais desde então. Vincent Kompany poupou alguns titulares, mas o Bayern ainda assim atropelou o St. Pauli por 5x0. Eles somam agora cinco vitórias consecutivas em todas as competições.

Em contrapartida, o Real Madrid não passou de um empate por 1x1 em casa contra o Girona na sexta-feira. Após terem perdido o jogo anterior da liga contra o Mallorca, os merengues estão praticamente fora da briga pelo título na Espanha.

Escalações esperadas para Bayern de Munique x Real Madrid

Escalação esperada do Bayern de Munique: Neuer, Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Díaz, Gnabry, Olise, Kane;

Escalação esperada do Real Madrid: Lunin, Mendy, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Bellingham, Pitarch, Camavinga, Valverde, Vinícius, Mbappé.

O Bayern deve tomar as rédeas logo no primeiro tempo

O Bayern de Munique mostrou sua força logo de cara no confronto da semana passada. A equipe criou 2,20 de xG (gols esperados) e três grandes chances apenas na primeira etapa. A única surpresa foi ter demorado até os 41 minutos para Díaz abrir o placar.

De volta aos seus domínios, os bávaros devem ditar o ritmo novamente. A proposta ofensiva de Kompany sugere que os mandantes dificilmente vão recuar ou jogar com cautela excessiva. Eles tendem a ter ainda mais facilidade para vencer a batalha no meio-campo, visto que Aurélien Tchouaméni está suspenso pelos visitantes.

O Bayern ostenta um saldo de gols impressionante de +14 no primeiro tempo nesta edição da Champions League. Além disso, 73% dos gols que sofreram aconteceram na etapa final. Isso reforça as chances de a equipe ir ao intervalo com a vantagem.

O Real Madrid costuma ser mais forte no segundo tempo, com 56% dos seus gols sofridos na Europa ocorrendo antes do intervalo. Portanto, apostar nos mandantes no mercado de 1º tempo parece ser uma jogada inteligente.

Dica de aposta 1 para Bayern de Munique x Real Madrid: 1º tempo: Bayern de Munique, com odds de 1.95 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Bayern de Munique x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O jogo aberto promete um show de gols

O Real Madrid teve três grandes chances no segundo tempo da partida de ida. Seus atacantes velozes causaram problemas nos contra-ataques durante todo o tempo. Ao apito final, o xG total acumulado do jogo foi de 5,12.

Kane e Kylian Mbappé aproveitaram uma semana extra de treinos após lesões recentes. Se o jogo de volta for tão aberto quanto o primeiro, uma pontaria mais afiada deve resultar em um placar bem movimentado.

As partidas do Bayern na Europa tiveram uma média de 4,09 gols por 90 minutos nesta temporada. Em 64% desses jogos, o placar final registrou mais de 3,5 gols.

Enquanto isso, o Real Madrid marcou, em média, 2,33 gols por partida como visitante na Champions League. Considerando que os espanhóis precisam se lançar ao ataque em busca da vitória, o mercado de "Mais de 3,5 gols" oferece um bom valor, com uma probabilidade implícita de 60,2%.

Dica de aposta 2 para Bayern de Munique x Real Madrid: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 1.66 na bet365.

Díaz está pronto para castigar o Real novamente

Este confronto colocará Luis Díaz novamente frente a frente com seu ex-companheiro de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. O colombiano levou a melhor nesse duelo particular na semana passada e deve encontrar espaços nas costas do lateral-direito do Real Madrid mais uma vez.

Díaz faz uma temporada de estreia excepcional pelo Bayern, com 23 gols em 40 partidas em todas as competições. Ele mantém uma média de um gol a cada 144 minutos na Champions League, além de 2,9 finalizações por jogo. Sua marca de 15 gols na Bundesliga também já representa o melhor desempenho de sua carreira em ligas nacionais.

Com 10 gols marcados em 2026, não há sinais de que Díaz vá tirar o pé do acelerador. Ele entrou apenas no decorrer da partida contra o St. Pauli no sábado, então deve chegar descansado e pronto para brilhar. Apostar no atacante de 29 anos para marcar a qualquer momento tem valor, com uma probabilidade implícita de 46,5%.