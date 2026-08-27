Palpite Barcelona x Athletic Club - La Liga - 27/08/2026

Nosso especialista em apostas prevê mais uma atuação dominante do Barcelona, com Raphinha deixando o seu numa vitória tranquila.

Dicas de apostas para Barcelona x Athletic Club:

Handicap Barcelona -1 com odd de 2.00 na Brazino777

Raphinha para marcar a qualquer momento com odd de 1.83 na Brazino777

Athletic Club para marcar menos de 0,5 gols com odd de 2.25 na Brazino777

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As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar exato – Barcelona 3 x 0 Athletic Club

Palpite de marcadores – Barcelona: Raphinha (2x), Anthony Gordon

Com jogadores de ambos os clubes tendo sido fundamentais para a seleção da Espanha na Copa do Mundo, nem Barcelona nem Athletic jogaram na 1ª rodada. As duas equipes estrearam na competição no fim de semana, e os atuais campeões começaram com o pé no acelerador.

O Barça passeou fora de casa ao aplicar 5 a 0 no Elche, mesmo poupando vários de seus astros internacionais. Dois gols de Fermín López selaram o triunfo dos catalães, que também venceram quatro de seus seis amistosos de pré-temporada.

Por outro lado, o Athletic começou a La Liga 2026/27 com uma derrota em casa por 3 a 1 para o Sevilla no sábado. O cartão vermelho de Yuri Berchiche logo aos 11 minutos fez com que os Leones jogassem com um a menos durante quase toda a partida. Um início de pesadelo para Edin Terzic, que assumiu o comando no lugar de Ernesto Valverde no San Mamés neste verão.

Escalações esperadas para Barcelona x Athletic Club

Escalação esperada do Barcelona: J. Garcia, Espart, Martin, Christensen, E. Garcia, Bernal, Pedri, Gordon, Fermin, Yamal, Raphinha

Escalação esperada do Athletic Club: Simon, Laporte, Paredes, Yeray, Berenguer, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Areso, Canales, Guruzeta, I. Williams

Barça deve dominar no Camp Nou

Mesmo deixando nomes como Pedri e o recém-contratado Anthony Gordon no banco de reservas, o time de Hansi Flick sobrou em campo contra o Elche. Foram criadas nove grandes chances e um xG de 4,38 ao longo dos 90 minutos. Não houve qualquer sinal de "ressaca" da Copa do Mundo, apesar do elevado número de convocados neste elenco catalão.

Do outro lado do campo, o Barça concedeu apenas 0,70 de xG na estreia da temporada. De volta ao Camp Nou nesta quinta-feira, os catalães têm tudo para se impor diante de um Athletic em fase de transição.

Terzic espera promover diversos jovens talentos. Os meio-campistas Beñat Gerenabarrena e Peio Canales foram titulares contra o Sevilla, após empréstimos bem-sucedidos na segunda divisão na temporada passada. No entanto, pode levar um tempo até que o novo treinador construa uma equipe verdadeiramente competitiva.

O Barcelona venceu quatro dos últimos cinco confrontos entre as equipes por pelo menos dois gols de diferença. Apostar na repetição desse cenário parece uma escolha inteligente para esta semana, com uma probabilidade implícita de 50%.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Athletic Club: Handicap Barcelona -1 com odd de 2.00 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Raphinha tem tudo para brilhar na nova função

Apesar do interesse em Julián Álvarez, o Barcelona não conseguiu fechar com um camisa 9 nesta janela de transferências. Com as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, o ataque ficou desfalcado no papel. Contudo, Flick tende a seguir o modelo do PSG, utilizando atacantes de ponta centralizados no setor ofensivo.

E a tática funcionou perfeitamente contra o Elche no domingo à noite, com Raphinha começando a partida centralizado. O brasileiro marcou duas vezes e deu uma assistência em uma atuação brilhante. Ele finalizou três vezes no total, número superior ao de qualquer outro jogador do Barça.

Raphinha já havia feito dois gols contra o próprio Athletic pela Supercopa da Espanha em janeiro deste ano. Apesar de enfrentar alguns problemas de lesão, ele ainda balançou as redes 13 vezes na última edição da La Liga — uma média excelente de um gol a cada 107 minutos.

Se mantiver a forma física e continuar comandando o ataque, Raphinha tem tudo para ter outra temporada muito artilheira. A aposta para que ele volte a balançar as redes neste duelo oferece ótimo valor.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Athletic Club: Raphinha para marcar a qualquer momento com odd de 1.83 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Defesa dos donos da casa deve se manter firme

O retrospecto recente do confronto oferece pouquíssimas esperanças ao Athletic Club no Camp Nou. Faz mais de dois anos que a equipe não balança as redes contra o Barça. O time de Flick venceu os últimos cinco duelos sem sofrer nenhum gol desde a vitória por 2 a 1 em agosto de 2024.

Diante das limitações da política de contratações do Athletic — restrita a jogadores de origem basca —, não há solução rápida para o setor ofensivo. Terzic espera que o ponta Nico Williams e o meia Oihan Sancet contribuam com mais gols nesta temporada. No entanto, ambos têm enfrentado problemas de ritmo de jogo e forma física, e nenhum dos dois tem presença garantida no time titular em Barcelona.

Os Leones registraram uma média de apenas 1,13 gol por jogo no campeonato passado — apenas quatro times marcaram menos na elite espanhola. Isso é um alento para a defesa do Barça, que evoluiu bastante ao longo de 2026.

O time de Flick sofreu apenas dois gols nas últimas cinco partidas em casa pela La Liga. A equipe saiu de campo sem ser vazada em 53% dos jogos como mandante na última temporada. Apostar que o Barça vai repetir a dose por aqui é bastante atraente, com uma probabilidade implícita de 44,4%.

Dica de aposta 3 para Barcelona x Athletic Club: Athletic Club para marcar menos de 0,5 gols com odd de 2.25 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.