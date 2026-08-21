Palpite Arsenal x Coventry City - Premier League - 21/08/2026

Os Gunners demonstraram pontaria afiada na vitória sobre o Man City pela Community Shield. Será que o embalo do acesso do Coventry vai ajudá-los no Emirates?

Dicas de apostas para Arsenal x Coventry City:

Arsenal -2 (Handicap 3 vias) com odds de 2.40 na Brazino777

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Empate / Arsenal (Intervalo / Final do jogo) com odds de 4.00 na Brazino777

*Brazino777: autorizada pela portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar exato: Arsenal 2x0 Coventry City

Palpite de marcadores de gol: Arsenal - Gyökeres, Tzolis

A temporada 2026/27 da Premier League começa sob as luzes do Emirates Stadium na noite de sexta-feira. O atual campeão Arsenal recebe o Coventry City, equipe que retorna à elite do futebol inglês após 25 anos de ausência.

O Arsenal chega em excelente fase, tendo atropelado o Manchester City por 3x0 na decisão da Community Shield no último domingo. Riccardo Calafiori abriu o placar com apenas 24 segundos de jogo, enquanto Kai Havertz e Martin Ødegaard selaram uma tarde tranquila em Cardiff.

Mikel Arteta continua sem poder contar com William Saliba (com dores nas costas) e Jurrien Timber (lesão na virilha). Mikel Merino e Martin Zubimendi estão de volta após conquistarem a Copa do Mundo com a Espanha. Os novos reforços Bruno Guimarães e Christos Tzolis agregam ainda mais qualidade ao elenco.

O Coventry encerrou sua pré-temporada com uma vitória por 2x0 sobre o Monaco, depois de ter vencido o Espanyol por 3x1. A equipe comandada por Frank Lampard havia começado a preparação de forma menos convincente, sofrendo uma derrota por 3x2 para o AFC Wimbledon e empatando sem gols contra o Northampton.

O atacante Haji Wright é desfalque por lesão, enquanto Jack Rudoni se recupera de uma cirurgia no ombro. A expectativa é que Taiwo Awoniyi assine vindo do Nottingham Forest ainda esta semana, mas Ellis Simms deve comandar o ataque, já que atuou nos jogos recentes da pré-temporada. Há também dúvidas sobre Ephron Mason-Clark (com lesão na coxa), que pode desfalcar a equipe na viagem ao norte de Londres.

Escalações esperadas para Arsenal x Coventry City

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Calafiori, White, Gabriel, Mosquera, Guimarães, Rice, Ødegaard, Tzolis, Saka, Gyökeres

Escalação esperada do Coventry City: Rushworth, van Ewijk, DaSilva, Thomas, Amenda, Grimes, Onyeka, Sakamoto, Thomas-Asante, Tchaouna, Simms

Apostando na vitória do Arsenal por pelo menos dois gols de diferença

Na era Premier League, os clubes recém-promovidos venceram apenas 17 das 92 partidas na rodada de abertura. Marcaram 95 gols e sofreram 179, com saldo médio de -0,9 gol por jogo.

É extremamente raro ver equipes recém-promovidas engatando um início avassalador. O próprio Arsenal foi vítima disso em 2021/22, quando o Brentford surpreendeu os Gunners por 2x0 no oeste de Londres. Hoje, porém, o patamar do Arsenal é outro. Embalados pelo título da Community Shield, eles chegam como um adversário temível.

Em 2022/23, o Nottingham Forest perdeu por 2x0 para o Newcastle na estreia. Um ano depois, o Luton foi derrotado por 4x1 pelo Brighton. Em 2024/25, o Ipswich perdeu em casa por 2x0 para o Liverpool, que se sagraria campeão. A tendência de o Coventry perder por pelo menos dois gols de diferença é altíssima aqui.

Podemos apostar nos Gunners no mercado de handicap -2 (3 vias), sabendo que nossa aposta é devolvida se o Arsenal vencer por exatamente dois gols de diferença. No entanto, esse palpite oferece um excelente retorno caso os atuais campeões confirmem o favoritismo e superem os Sky Blues por uma margem ainda maior.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Coventry City: Arsenal -2 (Handicap 3 vias) com odds de 2.40 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Coventry City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo truncado e Coventry passar em branco

É difícil imaginar o Coventry jogando de igual para igual contra os atuais campeões em pleno Emirates Stadium. Frank Lampard é bastante experiente para saber quando adotar uma postura mais pragmática, e a noite de sexta-feira pede exatamente isso.

Os Sky Blues certamente tentarão truncar a partida para frustrar os Gunners. Embora o Coventry tenha velocidade e força nos contra-ataques, o sistema defensivo do Arsenal é blindado — prova disso foi mais um jogo sem sofrer gols no triunfo da Community Shield sobre o Man City.

Oito das últimas 15 estreias na Premier League envolvendo recém-promovidos tiveram dois gols ou menos. Vale a pena explorar a combinação de menos de 2,5 gols e Ambos marcam (Não) aqui, precificada com uma probabilidade de apenas 37,04%.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Coventry City: Arsenal -2 (Handicap 3 vias) com odds de 2.40 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Gunners devem vencer pelo cansaço na etapa final

A noite de abertura no Emirates tem um clima especial quando um recém-promovido está do outro lado. A adrenalina da estreia, um ferrolho defensivo bem montado e um goleiro inspirado podem segurar o placar zerado por meia hora ou mais. No entanto, a diferença técnica sobressai na etapa final, quando o cansaço bate e as substituições fazem a diferença.

O Arsenal pode demorar um pouco para engrenar de vez na partida, e há motivos para isso. Mikel Merino e Martin Zubimendi retornaram há poucas semanas após conquistarem a Copa do Mundo com a Espanha. Declan Rice e Bukayo Saka enfrentaram desgastes físicos durante a competição, e Arteta não conta com William Saliba e Jurrien Timber. Além disso, Christos Tzolis e Bruno Guimarães ainda estão se adaptando ao esquema.

São muitos ajustes para a equipe assimilar nos primeiros 45 minutos da defesa do título. Com uma probabilidade estimada em apenas 25%, apostar em um empate no intervalo com vitória do atual campeão no tempo regulamentar faz todo o sentido. Esse é, sem dúvidas, o palpite de maior valor do nosso trio para Arsenal x Coventry City.

Dica de aposta 3 para Arsenal x Coventry City: Empate / Arsenal (Intervalo / Final do jogo) com odds de 4.00 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.