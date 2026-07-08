França x Marrocos: onde apostar e as melhores ofertas para a Copa do Mundo

França x Marrocos é a partida que abre as quartas de final da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (9), às 17h.
Marcando o encontro entre uma potência europeia contra a melhor seleção africana da atualidade, a partida será a única do dia e deverá concentrar todas as atenções dos apostadores e fãs de futebol no geral.
Neste guia completo, você saberá onde apostar no duelo entre as equipes de Kylian Mbappé e Achraf Hakimi nos principais sites de apostas legais do Brasil, como Esportiva Bet, Novibet, KTO, Betboom e Superbet.
Como funcionam as ofertas para apostar em França x Marrocos
A Copa do Mundo 2026 tem sido parte importante das ofertas das casas de apostas nas últimas semanas.
A seguir, saiba quais são as melhores promoções envolvendo para as apostas em França x Marrocos.
|Bet
|Oferta
|Apostar
|Esportiva Bet
|Sorteio de R$300 mil no torneio da Copa
|Apostar na Esportiva Bet
|Novibet
|Concorra a prêmios no bolão gratuito
|Apostar na Novibet
|KTO
|Garanta uma freebet de até R$50
|Apostar na KTO
|BetBoom
|R$ 150 mil em prêmios no Torneio da Copa
|Apostar na BetBoom
|Superbet
|Super Substituições protegem apostas
|Apostar na Superbet
|Betnacional
|Ganhe aposta bônus
|Apostar na Betnacional
|Bet da Sorte
|Bilhetes turbinados em até 30%
|Apostar na Bet da Sorte
|Betano
|Aposta 20% Super Turbinada
|Apostar na Betano
Esportiva Bet: Torneio Milionário da Copa
A Esportivabet realiza o Torneio Milionário da Copa, no qual cada aposta elegível nos jogos do Mundial gera pontuação para o ranking do participante.
O sistema classifica os apostadores de acordo com o volume de apostas realizadas dentro das regras, e o cliente que aposta mais avança para posições mais altas na tabela classificatória.
O site promete sortear R$300 mil também entre 500 jogadores ao final da competição.
Para participar da oferta, basta fazer o seu bilhete usando o modo Criar Aposta Simples, formando uma aposta de valor mínimo de R$30 e odd mínima de 2.5.
Novibet: Giros grátis no Bolão
A Novibet disponibiliza um bolão gratuito para a Copa do Mundo, no qual o participante faz suas previsões para cada rodada do torneio.
O sistema permite que o jogador edite seus palpites até o início do primeiro evento de cada rodada
Para vencer, o participante precisa acertar pelo menos 3 palpites por rodada e, assim, garante um prêmio.
Além disso, a cada 3 rodadas em que o cliente jogar, a plataforma desbloqueia uma rodada na roleta como recompensa adicional.
KTO: Freebet de R$50 na Copa
A KTO oferece a promoção Chance Extra durante todo o mês de julho, disponibilizando apostas grátis de até R$ 50 para jogadores cadastrados.
O apostador acessa a página de promoções, clica em "Aceito Participar" e, em até 7 dias, ativa a opção no boletim de apostas pelo celular, utilizando odds mínimas de 1.80.
Em caso de perda da aposta elegível, o cliente recebe de volta o valor apostado como Aposta Grátis, com limite máximo de R$ 50.
O crédito da Aposta Grátis permanece válido por 4 dias, deve ser usado exclusivamente em dispositivo móvel e não se aplica a apostas do tipo sistema nem à função Cashout, conforme as regras da promoção.
Betboom: Torneio da Copa do Mundo
A BetBoom segue promovendo o torneio "Copa do Mundo 2026", com vigência até 19 de julho de 2026.
O cliente que deixar sua aposta para França x Marrocos qualifica-se automaticamente para a oferta e concorre a R$150 mil em prêmios.
O torneio aceita apostas simples e múltiplas, sem estabelecer odds mínimas ou máximas para os bilhetes participantes.
O sistema, no entanto, exclui da competição todas as apostas liquidadas por meio da funcionalidade Cash Out.
Superbet: Super Substituição
A Superbet está com uma oferta que pode ajudar os palpites em França x Marrocos. Com a Super Substituição, a aposta no rendimento em determinado atleta continua valendo para o seu substituto, caso ele precise deixar o campo durante o confronto.
Entre as apostas possíveis com o recurso, é possível apostar em gol ou assistência de Mbappé ou Dembelé do lado dos franceses, assim como cartão para Hakimi e Rahimi do lado dos marroquinos.
Betnacional: Ganhe Aposta Bônus em caso de derrota
Durante a Copa do Mundio, a Betnacional disponibiliza uma oferta na qual o apostador realiza uma aposta exclusivamente no Criar Aposta Multi da partida selecionada, com os seguintes critérios:
- Mínimo de 2 seleções no bilhete;
- Odd mínima final de 3.00.
Caso o bilhete seja perdido, o cliente recebe uma Aposta Bônus para continuar apostando na plataforma.
A oferta concede uma Aposta Bônus por usuário e possui validade limitada, conforme os termos da promoção.
Bet dá Sorte: Bilhetes turbinados em até 30%
A Bet da Sorte disponibiliza a promoção "Ganhos Turbinados" para clientes elegíveis da plataforma.
A participação é gratuita e automática para os jogadores que realizarem apostas esportivas na Copa do Mundo utilizando a funcionalidade Criar Apostas (Bet Builder).
A promoção concede um aumento percentual sobre os ganhos líquidos das apostas vencedoras que atendam integralmente aos critérios estabelecidos, de acordo com as seguintes faixas:
- 3 seleções | odd mínima do bilhete: 3.0 | Aumento: 5%
- 4 seleções | odd mínima do bilhete: 4.0 | Aumento: 10%
- 5 seleções | odd mínima do bilhete: 5.0 | Aumento: 15%
- 6 seleções | odd mínima do bilhete: 6.0 | Aumento: 20%
- 7 seleções | odd mínima do bilhete: 7.0 | Aumento: 30%
Para participar, o apostador deve realizar uma aposta no Criar Apostas (Bet Builder), sendo que cada seleção incluída exige odd mínima de 1.30.
O sistema aplica o percentual promocional exclusivamente sobre os ganhos líquidos da aposta elegível e credita o valor adicional automaticamente após a liquidação da aposta vencedora.
A plataforma não qualifica para a promoção apostas com Cash Out parcial ou total, anuladas, canceladas ou liquidadas como devolução ("void").
Betano: Odd Turbinada para França x Marrocos
As apostas para França x Marrocos contam com odds especiais na Betano.
Para o confronto, a plataforma preparou algumas cotações turbinadas em até 20% para algumas apostas múltiplas.
Em uma delas, o jogador que apostar em Mais de 1,5 Gols, Mais de 2 Desarmes de Hakimi e Mais de 2 chutes a Gol de Mbappé conta com uma odd 20% turbinada. As promoções valem somente para o pré-jogo.
Como apostar em França x Marrocos: passo a passo
Fazer uma aposta em França x Marrocos segue um processo semelhante na maioria das plataformas de apostas online autorizadas no Brasil.
Veja como funciona no passo a passo a seguir:
- Escolha uma plataforma de apostas regularizada e faça o seu cadastro;
- Então, crie uma conta e conclua a verificação de identidade quando solicitado;
- Em seguida, realize um depósito usando um método de pagamento disponível, como o Pix;
- Acesse a seção de Futebol, selecione a Copa do Mundo e localize a partida entre França e Marrocos;
- Por fim, escolha o mercado de apostas desejado, informe o valor da aposta online, revise o bilhete e confirme a operação.
Melhores sites de apostas para a Copa do Mundo
Há muitas casas de apostas no Brasil. Ao escolher um site para apostar em França x Marrocos, vale observar critérios como licença de operação no país, recursos de segurança, ferramentas de jogo responsável, variedade de mercados e competitividade das odds.
Tais fatores ajudam a comparar os melhores sites de apostas para a Copa do Mundo disponíveis e a identificar a opção mais adequada para cada perfil de apostador.
Confira abaixo algumas plataformas apontadas por apostadores como as melhores casas de apostas do Brasil:
Palpites e mercados para França x Marrocos
A França enfrenta o seu adversário mais difícil até aqui na Copa do Mundo nas quartas de final.
Embora siga como a grande favorita nas odds para vencedor do Mundial, a equipe de Didier Deschamps enfrenta a forte equipe marroquina, semifinalista da Copa de 2022 e repleta de destaques do futebol europeu.
Imagina-se, nesse cenário, uma partida mais equilibrada, com Marrocos tentando aproveitar os contra-ataques e a França tentando assumir o protagonismo com o seu ataque poderoso, com Olise, Dembele e Mbappé.
Dessa forma, acreditamos que os seguintes mercados podem ser interessantes no duelo:
- França vence: Mesmo diante de um adversário muito competitivo, a seleção francesa conta com maior profundidade de elenco e um ataque de alto nível, fatores que reforçam seu favoritismo nas apostas esportivas.
- Ambas as equipes marcam (Sim): A França costuma criar muitas oportunidades, mas Marrocos é perigoso nos contra-ataques e possui jogadores capazes de aproveitar os espaços deixados pela defesa adversária.
- Mais de 2,5 gols: Com a França buscando o controle da partida e Marrocos apostando em transições rápidas, a expectativa é de um confronto com boas chances de gol para os dois lados.
- Kylian Mbappé marca a qualquer momento: Principal referência ofensiva da equipe de Didier Deschamps, Mbappé participa das principais jogadas de ataque e costuma ser decisivo em partidas eliminatórias.
- França vence e ambas as equipes marcam: Caso a seleção francesa confirme seu favoritismo, mas Marrocos consiga aproveitar sua eficiência ofensiva, este mercado pode oferecer bom valor para quem faz apostas online.
- Mais de 8,5 escanteios: O volume ofensivo francês, aliado às investidas marroquinas em velocidade, tende a gerar um número elevado de cruzamentos e finalizações bloqueadas, favorecendo o mercado de escanteios.
- Mais de 4,5 cartões: Pelo peso de uma partida eliminatória e pelo estilo intenso das duas equipes, a tendência é de um duelo bastante disputado, com faltas táticas e um número considerável de advertências.
Perguntas frequentes
Que horas é o jogo França x Marrocos?
A partida entre França e Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo será realizada às 17h, horário de Brasília, nesta quinta-feira (7).
Qual a melhor casa para apostar em França x Marrocos?
A melhor casa de apostas para França x Marrocos é a Esportiva Bet. Além das odds competitivas, a plataforma tem promovido um torneio com bons prêmios em dinheiro durante a Copa do Mundo.
As ofertas de boas-vindas valem para esse jogo?
Não. As ofertas de boas-vindas das casas de apostas não são mais permitidas no Brasil. Desde a regulamentação do mercado brasileiro em 2025, as promoções permitidas incluem ações como odds aumentadas, missões e sorteios.
As casas citadas são regularizadas no Brasil?
Sim. As plataformas mencionadas neste guia estão autorizadas a operar no mercado brasileiro conforme as regras da regulamentação vigente.