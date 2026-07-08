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França x Marrocos onde apostar e as melhores ofertas para a Copa do Mundo
Rafael de Araujo Monteiro

França x Marrocos: onde apostar e as melhores ofertas para a Copa do Mundo

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo

Saiba onde apostar em França x Marrocos, um dos grandes confrontos das quartas de final da Copa do Mundo, com as melhores ofertas.

França x Marrocos é a partida que abre as quartas de final da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (9), às 17h. 

Marcando o encontro entre uma potência europeia contra a melhor seleção africana da atualidade, a partida será a única do dia e deverá concentrar todas as atenções dos apostadores e fãs de futebol no geral.

Neste guia completo, você saberá onde apostar no duelo entre as equipes de Kylian Mbappé e Achraf Hakimi nos principais sites de apostas legais do Brasil, como Esportiva Bet, Novibet, KTO, Betboom e Superbet.

Como funcionam as ofertas para apostar em França x Marrocos

A Copa do Mundo 2026 tem sido parte importante das ofertas das casas de apostas nas últimas semanas.

A seguir, saiba quais são as melhores promoções envolvendo para as apostas em França x Marrocos.

Bet Oferta Apostar 
Esportiva Bet Sorteio de R$300 mil no torneio da Copa Apostar na Esportiva Bet 
Novibet Concorra a prêmios no bolão gratuito Apostar na Novibet 
KTO Garanta uma freebet de até R$50 Apostar na KTO 
BetBoom R$ 150 mil em prêmios no Torneio da Copa Apostar na BetBoom 
Superbet Super Substituições protegem apostas Apostar na Superbet 
Betnacional Ganhe aposta bônus Apostar na Betnacional 
Bet da Sorte Bilhetes turbinados em até 30% Apostar na Bet da Sorte 
Betano Aposta 20% Super Turbinada Apostar na Betano

Esportiva Bet: Torneio Milionário da Copa

A Esportivabet realiza o Torneio Milionário da Copa, no qual cada aposta elegível nos jogos do Mundial gera pontuação para o ranking do participante.

O sistema classifica os apostadores de acordo com o volume de apostas realizadas dentro das regras, e o cliente que aposta mais avança para posições mais altas na tabela classificatória.

O site promete sortear R$300 mil também entre 500 jogadores ao final da competição.

Para participar da oferta, basta fazer o seu bilhete usando o modo Criar Aposta Simples, formando uma aposta de valor mínimo de R$30 e odd mínima de 2.5.

Novibet: Giros grátis no Bolão

A Novibet disponibiliza um bolão gratuito para a Copa do Mundo, no qual o participante faz suas previsões para cada rodada do torneio.

O sistema permite que o jogador edite seus palpites até o início do primeiro evento de cada rodada

Para vencer, o participante precisa acertar pelo menos 3 palpites por rodada e, assim, garante um prêmio.

Além disso, a cada 3 rodadas em que o cliente jogar, a plataforma desbloqueia uma rodada na roleta como recompensa adicional.

KTO: Freebet de R$50 na Copa

A KTO oferece a promoção Chance Extra durante todo o mês de julho, disponibilizando apostas grátis de até R$ 50 para jogadores cadastrados.

O apostador acessa a página de promoções, clica em "Aceito Participar" e, em até 7 dias, ativa a opção no boletim de apostas pelo celular, utilizando odds mínimas de 1.80.

Em caso de perda da aposta elegível, o cliente recebe de volta o valor apostado como Aposta Grátis, com limite máximo de R$ 50.

O crédito da Aposta Grátis permanece válido por 4 dias, deve ser usado exclusivamente em dispositivo móvel e não se aplica a apostas do tipo sistema nem à função Cashout, conforme as regras da promoção.

Betboom: Torneio da Copa do Mundo

A BetBoom segue promovendo o torneio "Copa do Mundo 2026", com vigência até 19 de julho de 2026.

O cliente que deixar sua aposta para França x Marrocos qualifica-se automaticamente para a oferta e concorre a R$150 mil em prêmios.

O torneio aceita apostas simples e múltiplas, sem estabelecer odds mínimas ou máximas para os bilhetes participantes.

O sistema, no entanto, exclui da competição todas as apostas liquidadas por meio da funcionalidade Cash Out.

Superbet: Super Substituição

A Superbet está com uma oferta que pode ajudar os palpites em França x Marrocos. Com a Super Substituição, a aposta no rendimento em determinado atleta continua valendo para o seu substituto, caso ele precise deixar o campo durante o confronto.

Entre as apostas possíveis com o recurso, é possível apostar em gol ou assistência de Mbappé ou Dembelé do lado dos franceses, assim como cartão para Hakimi e Rahimi do lado dos marroquinos.

Betnacional: Ganhe Aposta Bônus em caso de derrota

Durante a Copa do Mundio, a Betnacional disponibiliza uma oferta na qual o apostador realiza uma aposta exclusivamente no Criar Aposta Multi da partida selecionada, com os seguintes critérios:

  • Mínimo de 2 seleções no bilhete;
  • Odd mínima final de 3.00.

Caso o bilhete seja perdido, o cliente recebe uma Aposta Bônus para continuar apostando na plataforma.

A oferta concede uma Aposta Bônus por usuário e possui validade limitada, conforme os termos da promoção.

Bet dá Sorte: Bilhetes turbinados em até 30%

A Bet da Sorte disponibiliza a promoção "Ganhos Turbinados" para clientes elegíveis da plataforma.

A participação é gratuita e automática para os jogadores que realizarem apostas esportivas na Copa do Mundo utilizando a funcionalidade Criar Apostas (Bet Builder).

A promoção concede um aumento percentual sobre os ganhos líquidos das apostas vencedoras que atendam integralmente aos critérios estabelecidos, de acordo com as seguintes faixas:

  • 3 seleções | odd mínima do bilhete: 3.0 | Aumento: 5%
  • 4 seleções | odd mínima do bilhete: 4.0 | Aumento: 10%
  • 5 seleções | odd mínima do bilhete: 5.0 | Aumento: 15%
  • 6 seleções | odd mínima do bilhete: 6.0 | Aumento: 20%
  • 7 seleções | odd mínima do bilhete: 7.0 | Aumento: 30%

Para participar, o apostador deve realizar uma aposta no Criar Apostas (Bet Builder), sendo que cada seleção incluída exige odd mínima de 1.30.

O sistema aplica o percentual promocional exclusivamente sobre os ganhos líquidos da aposta elegível e credita o valor adicional automaticamente após a liquidação da aposta vencedora.

A plataforma não qualifica para a promoção apostas com Cash Out parcial ou total, anuladas, canceladas ou liquidadas como devolução ("void").

Betano: Odd Turbinada para França x Marrocos

As apostas para França x Marrocos contam com odds especiais na Betano.

Para o confronto, a plataforma preparou algumas cotações turbinadas em até 20% para algumas apostas múltiplas.

Em uma delas, o jogador que apostar em Mais de 1,5 Gols, Mais de 2 Desarmes de Hakimi e Mais de 2 chutes a Gol de Mbappé conta com uma odd 20% turbinada. As promoções valem somente para o pré-jogo.

Como apostar em França x Marrocos: passo a passo

Fazer uma aposta em França x Marrocos segue um processo semelhante na maioria das plataformas de apostas online autorizadas no Brasil.

Veja como funciona no passo a passo a seguir:

  1. Escolha uma plataforma de apostas regularizada e faça o seu cadastro;
  2. Então, crie uma conta e conclua a verificação de identidade quando solicitado;
  3. Em seguida, realize um depósito usando um método de pagamento disponível, como o Pix;
  4. Acesse a seção de Futebol, selecione a Copa do Mundo e localize a partida entre França e Marrocos;
  5. Por fim, escolha o mercado de apostas desejado, informe o valor da aposta online, revise o bilhete e confirme a operação.

Melhores sites de apostas para a Copa do Mundo

Há muitas casas de apostas no Brasil. Ao escolher um site para apostar em França x Marrocos, vale observar critérios como licença de operação no país, recursos de segurança, ferramentas de jogo responsável, variedade de mercados e competitividade das odds.

Tais fatores ajudam a comparar os melhores sites de apostas para a Copa do Mundo disponíveis e a identificar a opção mais adequada para cada perfil de apostador.

Confira abaixo algumas plataformas apontadas por apostadores como as melhores casas de apostas do Brasil:

Palpites e mercados para França x Marrocos

A França enfrenta o seu adversário mais difícil até aqui na Copa do Mundo nas quartas de final.

Embora siga como a grande favorita nas odds para vencedor do Mundial, a equipe de Didier Deschamps enfrenta a forte equipe marroquina, semifinalista da Copa de 2022 e repleta de destaques do futebol europeu.

Imagina-se, nesse cenário, uma partida mais equilibrada, com Marrocos tentando aproveitar os contra-ataques e a França tentando assumir o protagonismo com o seu ataque poderoso, com Olise, Dembele e Mbappé.

Dessa forma, acreditamos que os seguintes mercados podem ser interessantes no duelo:

  • França vence: Mesmo diante de um adversário muito competitivo, a seleção francesa conta com maior profundidade de elenco e um ataque de alto nível, fatores que reforçam seu favoritismo nas apostas esportivas.
  • Ambas as equipes marcam (Sim): A França costuma criar muitas oportunidades, mas Marrocos é perigoso nos contra-ataques e possui jogadores capazes de aproveitar os espaços deixados pela defesa adversária.
  • Mais de 2,5 gols: Com a França buscando o controle da partida e Marrocos apostando em transições rápidas, a expectativa é de um confronto com boas chances de gol para os dois lados.
  • Kylian Mbappé marca a qualquer momento: Principal referência ofensiva da equipe de Didier Deschamps, Mbappé participa das principais jogadas de ataque e costuma ser decisivo em partidas eliminatórias.
  • França vence e ambas as equipes marcam: Caso a seleção francesa confirme seu favoritismo, mas Marrocos consiga aproveitar sua eficiência ofensiva, este mercado pode oferecer bom valor para quem faz apostas online.
  • Mais de 8,5 escanteios: O volume ofensivo francês, aliado às investidas marroquinas em velocidade, tende a gerar um número elevado de cruzamentos e finalizações bloqueadas, favorecendo o mercado de escanteios.
  • Mais de 4,5 cartões: Pelo peso de uma partida eliminatória e pelo estilo intenso das duas equipes, a tendência é de um duelo bastante disputado, com faltas táticas e um número considerável de advertências.

Perguntas frequentes

Que horas é o jogo França x Marrocos?

A partida entre França e Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo será realizada às 17h, horário de Brasília, nesta quinta-feira (7).

Qual a melhor casa para apostar em França x Marrocos?

A melhor casa de apostas para França x Marrocos é a Esportiva Bet. Além das odds competitivas, a plataforma tem promovido um torneio com bons prêmios em dinheiro durante a Copa do Mundo.

As ofertas de boas-vindas valem para esse jogo?

Não. As ofertas de boas-vindas das casas de apostas não são mais permitidas no Brasil. Desde a regulamentação do mercado brasileiro em 2025, as promoções permitidas incluem ações como odds aumentadas, missões e sorteios.

As casas citadas são regularizadas no Brasil?

Sim. As plataformas mencionadas neste guia estão autorizadas a operar no mercado brasileiro conforme as regras da regulamentação vigente.