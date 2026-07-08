França x Marrocos: onde apostar e as melhores ofertas para a Copa do Mundo

França x Marrocos é a partida que abre as quartas de final da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (9), às 17h.

Marcando o encontro entre uma potência europeia contra a melhor seleção africana da atualidade, a partida será a única do dia e deverá concentrar todas as atenções dos apostadores e fãs de futebol no geral.

Neste guia completo, você saberá onde apostar no duelo entre as equipes de Kylian Mbappé e Achraf Hakimi nos principais sites de apostas legais do Brasil, como Esportiva Bet, Novibet, KTO, Betboom e Superbet.

Como funcionam as ofertas para apostar em França x Marrocos

A Copa do Mundo 2026 tem sido parte importante das ofertas das casas de apostas nas últimas semanas.

A seguir, saiba quais são as melhores promoções envolvendo para as apostas em França x Marrocos.

Esportiva Bet: Torneio Milionário da Copa

A Esportivabet realiza o Torneio Milionário da Copa, no qual cada aposta elegível nos jogos do Mundial gera pontuação para o ranking do participante.

O sistema classifica os apostadores de acordo com o volume de apostas realizadas dentro das regras, e o cliente que aposta mais avança para posições mais altas na tabela classificatória.

O site promete sortear R$300 mil também entre 500 jogadores ao final da competição.

Para participar da oferta, basta fazer o seu bilhete usando o modo Criar Aposta Simples, formando uma aposta de valor mínimo de R$30 e odd mínima de 2.5.

Novibet: Giros grátis no Bolão

A Novibet disponibiliza um bolão gratuito para a Copa do Mundo, no qual o participante faz suas previsões para cada rodada do torneio.

O sistema permite que o jogador edite seus palpites até o início do primeiro evento de cada rodada

Para vencer, o participante precisa acertar pelo menos 3 palpites por rodada e, assim, garante um prêmio.

Além disso, a cada 3 rodadas em que o cliente jogar, a plataforma desbloqueia uma rodada na roleta como recompensa adicional.

KTO: Freebet de R$50 na Copa

A KTO oferece a promoção Chance Extra durante todo o mês de julho, disponibilizando apostas grátis de até R$ 50 para jogadores cadastrados.

O apostador acessa a página de promoções, clica em "Aceito Participar" e, em até 7 dias, ativa a opção no boletim de apostas pelo celular, utilizando odds mínimas de 1.80.

Em caso de perda da aposta elegível, o cliente recebe de volta o valor apostado como Aposta Grátis, com limite máximo de R$ 50.

O crédito da Aposta Grátis permanece válido por 4 dias, deve ser usado exclusivamente em dispositivo móvel e não se aplica a apostas do tipo sistema nem à função Cashout, conforme as regras da promoção.

Betboom: Torneio da Copa do Mundo

A BetBoom segue promovendo o torneio "Copa do Mundo 2026", com vigência até 19 de julho de 2026.

O cliente que deixar sua aposta para França x Marrocos qualifica-se automaticamente para a oferta e concorre a R$150 mil em prêmios.

O torneio aceita apostas simples e múltiplas, sem estabelecer odds mínimas ou máximas para os bilhetes participantes.

O sistema, no entanto, exclui da competição todas as apostas liquidadas por meio da funcionalidade Cash Out.

Superbet: Super Substituição

A Superbet está com uma oferta que pode ajudar os palpites em França x Marrocos. Com a Super Substituição, a aposta no rendimento em determinado atleta continua valendo para o seu substituto, caso ele precise deixar o campo durante o confronto.

Entre as apostas possíveis com o recurso, é possível apostar em gol ou assistência de Mbappé ou Dembelé do lado dos franceses, assim como cartão para Hakimi e Rahimi do lado dos marroquinos.

Betnacional: Ganhe Aposta Bônus em caso de derrota

Durante a Copa do Mundio, a Betnacional disponibiliza uma oferta na qual o apostador realiza uma aposta exclusivamente no Criar Aposta Multi da partida selecionada, com os seguintes critérios:

Mínimo de 2 seleções no bilhete;

Odd mínima final de 3.00.

Caso o bilhete seja perdido, o cliente recebe uma Aposta Bônus para continuar apostando na plataforma.

A oferta concede uma Aposta Bônus por usuário e possui validade limitada, conforme os termos da promoção.

Bet dá Sorte: Bilhetes turbinados em até 30%

A Bet da Sorte disponibiliza a promoção "Ganhos Turbinados" para clientes elegíveis da plataforma.

A participação é gratuita e automática para os jogadores que realizarem apostas esportivas na Copa do Mundo utilizando a funcionalidade Criar Apostas (Bet Builder).

A promoção concede um aumento percentual sobre os ganhos líquidos das apostas vencedoras que atendam integralmente aos critérios estabelecidos, de acordo com as seguintes faixas:

3 seleções | odd mínima do bilhete: 3.0 | Aumento: 5%

4 seleções | odd mínima do bilhete: 4.0 | Aumento: 10%

5 seleções | odd mínima do bilhete: 5.0 | Aumento: 15%

6 seleções | odd mínima do bilhete: 6.0 | Aumento: 20%

7 seleções | odd mínima do bilhete: 7.0 | Aumento: 30%

Para participar, o apostador deve realizar uma aposta no Criar Apostas (Bet Builder), sendo que cada seleção incluída exige odd mínima de 1.30.

O sistema aplica o percentual promocional exclusivamente sobre os ganhos líquidos da aposta elegível e credita o valor adicional automaticamente após a liquidação da aposta vencedora.

A plataforma não qualifica para a promoção apostas com Cash Out parcial ou total, anuladas, canceladas ou liquidadas como devolução ("void").

Betano: Odd Turbinada para França x Marrocos

As apostas para França x Marrocos contam com odds especiais na Betano.

Para o confronto, a plataforma preparou algumas cotações turbinadas em até 20% para algumas apostas múltiplas.

Em uma delas, o jogador que apostar em Mais de 1,5 Gols, Mais de 2 Desarmes de Hakimi e Mais de 2 chutes a Gol de Mbappé conta com uma odd 20% turbinada. As promoções valem somente para o pré-jogo.

Como apostar em França x Marrocos: passo a passo

Fazer uma aposta em França x Marrocos segue um processo semelhante na maioria das plataformas de apostas online autorizadas no Brasil.

Veja como funciona no passo a passo a seguir:

Escolha uma plataforma de apostas regularizada e faça o seu cadastro; Então, crie uma conta e conclua a verificação de identidade quando solicitado; Em seguida, realize um depósito usando um método de pagamento disponível, como o Pix; Acesse a seção de Futebol, selecione a Copa do Mundo e localize a partida entre França e Marrocos; Por fim, escolha o mercado de apostas desejado, informe o valor da aposta online, revise o bilhete e confirme a operação.

Melhores sites de apostas para a Copa do Mundo

Há muitas casas de apostas no Brasil. Ao escolher um site para apostar em França x Marrocos, vale observar critérios como licença de operação no país, recursos de segurança, ferramentas de jogo responsável, variedade de mercados e competitividade das odds.

Tais fatores ajudam a comparar os melhores sites de apostas para a Copa do Mundo disponíveis e a identificar a opção mais adequada para cada perfil de apostador.

Confira abaixo algumas plataformas apontadas por apostadores como as melhores casas de apostas do Brasil:

Palpites e mercados para França x Marrocos

A França enfrenta o seu adversário mais difícil até aqui na Copa do Mundo nas quartas de final.

Embora siga como a grande favorita nas odds para vencedor do Mundial, a equipe de Didier Deschamps enfrenta a forte equipe marroquina, semifinalista da Copa de 2022 e repleta de destaques do futebol europeu.

Imagina-se, nesse cenário, uma partida mais equilibrada, com Marrocos tentando aproveitar os contra-ataques e a França tentando assumir o protagonismo com o seu ataque poderoso, com Olise, Dembele e Mbappé.

Dessa forma, acreditamos que os seguintes mercados podem ser interessantes no duelo:

França vence: Mesmo diante de um adversário muito competitivo, a seleção francesa conta com maior profundidade de elenco e um ataque de alto nível, fatores que reforçam seu favoritismo nas apostas esportivas.

Mesmo diante de um adversário muito competitivo, a seleção francesa conta com maior profundidade de elenco e um ataque de alto nível, fatores que reforçam seu favoritismo nas apostas esportivas. Ambas as equipes marcam (Sim): A França costuma criar muitas oportunidades, mas Marrocos é perigoso nos contra-ataques e possui jogadores capazes de aproveitar os espaços deixados pela defesa adversária.

A França costuma criar muitas oportunidades, mas Marrocos é perigoso nos contra-ataques e possui jogadores capazes de aproveitar os espaços deixados pela defesa adversária. Mais de 2,5 gols: Com a França buscando o controle da partida e Marrocos apostando em transições rápidas, a expectativa é de um confronto com boas chances de gol para os dois lados.

Com a França buscando o controle da partida e Marrocos apostando em transições rápidas, a expectativa é de um confronto com boas chances de gol para os dois lados. Kylian Mbappé marca a qualquer momento: Principal referência ofensiva da equipe de Didier Deschamps, Mbappé participa das principais jogadas de ataque e costuma ser decisivo em partidas eliminatórias.

Principal referência ofensiva da equipe de Didier Deschamps, Mbappé participa das principais jogadas de ataque e costuma ser decisivo em partidas eliminatórias. França vence e ambas as equipes marcam: Caso a seleção francesa confirme seu favoritismo, mas Marrocos consiga aproveitar sua eficiência ofensiva, este mercado pode oferecer bom valor para quem faz apostas online.

Caso a seleção francesa confirme seu favoritismo, mas Marrocos consiga aproveitar sua eficiência ofensiva, este mercado pode oferecer bom valor para quem faz apostas online. Mais de 8,5 escanteios: O volume ofensivo francês, aliado às investidas marroquinas em velocidade, tende a gerar um número elevado de cruzamentos e finalizações bloqueadas, favorecendo o mercado de escanteios.

O volume ofensivo francês, aliado às investidas marroquinas em velocidade, tende a gerar um número elevado de cruzamentos e finalizações bloqueadas, favorecendo o mercado de escanteios. Mais de 4,5 cartões: Pelo peso de uma partida eliminatória e pelo estilo intenso das duas equipes, a tendência é de um duelo bastante disputado, com faltas táticas e um número considerável de advertências.

Perguntas frequentes

Que horas é o jogo França x Marrocos?

A partida entre França e Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo será realizada às 17h, horário de Brasília, nesta quinta-feira (7).

Qual a melhor casa para apostar em França x Marrocos?

A melhor casa de apostas para França x Marrocos é a Esportiva Bet. Além das odds competitivas, a plataforma tem promovido um torneio com bons prêmios em dinheiro durante a Copa do Mundo.

As ofertas de boas-vindas valem para esse jogo?

Não. As ofertas de boas-vindas das casas de apostas não são mais permitidas no Brasil. Desde a regulamentação do mercado brasileiro em 2025, as promoções permitidas incluem ações como odds aumentadas, missões e sorteios.

As casas citadas são regularizadas no Brasil?

Sim. As plataformas mencionadas neste guia estão autorizadas a operar no mercado brasileiro conforme as regras da regulamentação vigente.