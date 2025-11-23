أخبار الهلال اليوم | لاعب الزعيم يعلن استعداده للرحيل في يناير رسميًا .. وداروين نونيز ينفجر غضبًا

لاعب الهلال يعلنها: مستعد للرحيل .. لكن لن أضحي براتبي!

بعد أول ظهور له في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026 أمام الفتح بالأمس، خرج عبدالإله المالكي؛ لاعب وسط الهلال، ليثير الجدل بتصريحاته عن انفتاحه على الرحيل عن القلعة الزرقاء.

بعد "أزمة" نيفيش .. وكيل خاليدو كوليبالي إلى إدارة الهلال: هذا شرطنا من أجل تجديد العقد!

لا يزال وضع السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، غامضًا داخل صفوف الزعيم، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء، دون التوصل لاتفاق على التجديد، قبل دخوله الفترة الحرة.

كوليبالي يعد عنصرًا أساسيًا في صفوف الهلال، منذ قدومه من تشيلسي في صيف 2023، سواءً مع المدرب السابق جورج جيسوس، أو الحالي سيموني إنزاجي، إلا أن مستقبل المدافع السنغالي قد أثار تضاربًا في الأنباء، بين تأجيل ملف تجديد عقده حتى نهاية الموسم، أو الإسراع من أجل ضمان بقائه قبل دخول الفترة الحرة في يناير.

ويمكن القول إن قائمة الهلال المحلية، لا تزال محل جدل، قبل الفترة الشتوية، في ظل اقتراب إنزاجي من استعادة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، والذي تم استبعاده بسبب الإصابة واستبداله بالمهاجم ماركوس ليوناردو، لتطرح التساؤلات حول ما إذا كان كوليبالي سيصير ضحية الاستبعاد من المباريات المحلية، خاصة بعد التعاقد مع التركي الشاب يوسف أكتشيشيك كـ"لاعب مواليد".

استجابة لدعوة برونو فيرنانديش .. صحفي بريطاني يرجح انتقال نجم الهلال إلى مانشستر يونايتد!

علق الصحفي البريطاني مارتن ليبتون من صحيفة "ذا صن" البريطانية، على الأنباء المتداولة حول إمكانية انتقال النجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب الهلال، إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعتبر روبن نيفيش من أهم لاعبي الهلال منذ انضمامه للفريق قبل عامين، حيث يحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية، وساهم بشكل كبير في تتويج الزعيم بالدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر خلال موسم 2023-2024.

وسط أطماع الهلال والاتحاد .. النصر يتحرك بشكل عاجل لتأمين راغد النجار

دخل نادي النصر في مفاوضات جادة مع حارس مرماه راغد النجار، من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول، بعدما أصبح على رادار الأندية الكبرى في دوري روشن.

وتأتي تحركات النصر لتجديد عقد راغد النجار، خصوصًا أنه يدخل الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل، وهو ما جعله هدفًا مشروعًا لأندية كبرى بحجم الهلال والاتحاد.

مفاجأة | لاعب الهلال يرفض تجديد عقده .. وجورج جيسوس يفتح باب النصر أمامه

رفض أحد نجوم الخط الهجومي، لنادي الهلال، محاولات فريقه لتجديد العقد بين الطرفين، مما يجعله مرشحًا بقوة للخروج من صفوف الموج الأزرق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

بعد أنباء العرض المالي الجنوني .. ريال مدريد يرد رسميًا على انتقال أردا جولر إلى الهلال

كشف العملاق الإسباني ريال مدريد عن حقيقة تلقيه عرضًا من المملكة العربية السعودية؛ لانتقال النجم التركي الشاب أردا جولر، إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم.

جولر البالغ من العمر 20 سنة، يلعب في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم منذ صيف 2023؛ حيث يرتبط بعقدٍ معه حاليًا، يمتد حتى 30 يونيو 2029.

تحول مفاجئ .. الهلال يبحث عن "بديل" استعدادًا لرحيل روبن نيفيش!

يبدو أن ملف النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ يشهد تحوّلًا كبيرًا للغاية داخل أروقة عملاق الرياض، في الوقت الحالي.

نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، ينتهي عقده مع الهلال في 30 يونيو 2026؛ حيث لم يقم النجم البرتغالي بالتجديد - حتى الآن -، رغم أن عددًا من زملائه فعلوا ذلك.