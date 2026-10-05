Tavernes de la Valldigna نظرة عامة

マンチェスター・シティからの移籍後、ヘスキーがケルンでどのように順応しているか

エミール・ヘスキーが『GOAL』に対し、マンチェスター・シティを離れてケルンでドイツでの新たな挑戦を選んだ息子レイガンにとって、成功がどのようなものかを語った。18歳のその才能あるFWは、居心地の良い環境から一歩を踏み出した。ブンデスリーガでは、プロとしても私生活でも乗り越えるべきハードルが数多くあるが、「彼には無限の可能性がある」。