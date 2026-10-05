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Tavernes de la Valldigna

Tavernes de la Valldigna نظرة عامة

Reigan Heskey Manchester City

マンチェスター・シティからの移籍後、ヘスキーがケルンでどのように順応しているか

エミール・ヘスキーが『GOAL』に対し、マンチェスター・シティを離れてケルンでドイツでの新たな挑戦を選んだ息子レイガンにとって、成功がどのようなものかを語った。18歳のその才能あるFWは、居心地の良い環境から一歩を踏み出した。ブンデスリーガでは、プロとしても私生活でも乗り越えるべきハードルが数多くあるが、「彼には無限の可能性がある」。

R. Heskeyブンデスリーガ
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October 2026
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الترتيب

LaLiga crestLaLiga

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
11シャルケ04 crestシャルケ04412134-15
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12パーダーボルン crestパーダーボルン411235-24
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خ
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13ケルン crestケルン411269-34
خ
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ف
14ホッフェンハイム crestホッフェンハイム4103710-33
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15シュトゥットガルト crestシュトゥットガルト410369-33
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