Tavernes de la Valldigna نظرة عامة

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ドイツ代表の若手3選手が、欧州最高の若手タレントに贈られる「ゴールデンボーイ」賞の最終候補に残っている。
エミール・ヘスキーが『GOAL』に対し、マンチェスター・シティを離れてケルンでドイツでの新たな挑戦を選んだ息子レイガンにとって、成功がどのようなものかを語った。18歳のその才能あるFWは、居心地の良い環境から一歩を踏み出した。ブンデスリーガでは、プロとしても私生活でも乗り越えるべきハードルが数多くあるが、「彼には無限の可能性がある」。
1.FCケルンにとって、3部リーグのヴィクトリア・ケルンとのテストマッチは高くつく結果となった。
1.FCケルンは、ドイツ代表とセルビア代表の国際試合後、バイエルン・ミュンヘンから数百万の支払いを受けることになりそうだ。理由はヨナス・ウルビヒだ。