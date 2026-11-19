Compartir Sigue a GOAL en Google

El Arsenal mantiene un gran interés en Eli Junior Kroupi, la sensación del Bournemouth, pero su valoración de 100 millones de libras amenaza con frustrar cualquier posible traspaso en enero. Con el Paris Saint-Germain también pendiente del internacional francés, Mikel Arteta debe tomar una difícil decisión sobre cuándo intentar su fichaje.

Anuncios

El Arsenal se topa con un enorme obstáculo para el fichaje

El Arsenal mantiene un gran interés en Kroupi, delantero del Bournemouth , de cara al mercado de fichajes de enero. Sin embargo, cerrar su incorporación en invierno se antoja muy difícil para el equipo de Arteta. El Bournemouth ha fijado una valoración muy elevada para el internacional francés con el fin de disuadir a los clubes interesados de presentar ofertas a mitad de temporada.

Según The Sun, el club podría exigir alrededor de 100 millones de libras incluso para plantearse vender a su jugador más preciado. Esta estrategia de precios refleja la firme intención del Bournemouth de conservar a Kroupi durante toda la temporada. Por tanto, el Arsenal debe decidir si intenta forzar un costoso fichaje en enero o si opta por esperar.

Los rivales europeos siguen de cerca a la estrella del Bournemouth

El Arsenal lleva tiempo interesado en el atacante de 20 años. CaughtOffside señaló a Kroupi como uno de los principales objetivos ofensivos del Arsenal, pero subrayó la determinación del Bournemouth de impedir su salida en invierno.

El Arsenal no es el único club que pretende al dinámico delantero. The Sun asegura que el Paris Saint-Germain sigue de cerca su situación, mientras que el Barcelona, el Manchester City y el Tottenham ya han mostrado interés en él. Esta fuerte competencia europea podría acabar desencadenando una puja millonaria. Sin embargo, el Arsenal debe evitar tomar una decisión económica impulsiva durante un mercado invernal que suele ser especialmente complicado.

Anuncios Anuncios

Un encaje perfecto para Arteta

Kroupi sigue consolidando su reputación como uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol inglés. Marcó 13 goles en 33 partidos de la Premier League durante su primera temporada completa en el Bournemouth y recientemente se recuperó con fuerza de una lesión .

Related Topics

Su perfil encaja a la perfección en el sistema táctico del Arsenal. Kroupi puede jugar con comodidad por el centro o en la banda izquierda, lo que aportaría a Arteta una valiosa flexibilidad ofensiva. Además, el jugador de 20 años alcanzó recientemente un hito importante a nivel internacional. Marcó su primer gol con la selección absoluta de Francia durante una victoria por 2-1 ante Turquía en la Liga de Naciones .

Por qué tiene sentido esperar al verano

El Bournemouth tiene actualmente todo el poder de negociación sobre el futuro inmediato de Kroupi. El atacante tiene contrato hasta 2030, por lo que el club no está sometido a ninguna presión económica para autorizar una venta prematura.

Anuncios

El Bournemouth es especialmente reacio a perder a Kroupi a mitad de temporada porque el centrocampista Alex Scott también está despertando un notable interés en el mercado. Perder a dos jugadores clave en enero perjudicaría gravemente su campaña en la competición nacional.