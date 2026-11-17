El AFC Bournemouth recibe al Viktoria Plzen el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Vitality Stadium de Bournemouth.

Este partido marcará un hito histórico: el AFC Bournemouth y el FC Viktoria Plzeň nunca se han enfrentado en competiciones europeas. Sin precedentes tácticos entre el conjunto inglés y el checo, el encuentro será una interesante prueba de la profundidad de sus plantillas a mitad de la fase de liga.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el AFC Bournemouth-Viktoria Plzen, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el AFC Bournemouth-Viktoria Plzen de la Europa League?

El AFC Bournemouth-Viktoria Plzen se disputará en el Vitality Stadium de Bournemouth el jueves 10 de diciembre de 2026.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 15:00 Vitality Stadium

¿Cómo comprar entradas para el AFC Bournemouth-Viktoria Plzen de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo AFC Bournemouth-Viktoria Plzen de la Europa League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes consultar la web oficial o la taquilla del AFC Bournemouth para conocer las entradas disponibles en la venta inicial, las ventas prioritarias para socios y los paquetes oficiales de hospitalidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Europa League cuando se agotan las disponibles en la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AFC Bournemouth-Viktoria Plzen de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el AFC Bournemouth-Viktoria Plzen de la Europa League:

1. Canales oficiales del club

Entradas generales estándar de venta inicial: entre 35 y 60 €.

Paquetes oficiales de hospitalidad del club: entre 120 y 250 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta inicial del club, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas generales en los fondos o en la grada inferior: entre 465 y 480 €.

Asientos en los laterales y con vistas desde la zona central: entre 530 y 800 € o más.

AFC Bournemouth-Viktoria Plzen de la Europa League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AFC Bournemouth y el Viktoria Plzen

El Bournemouth llega en un estado de forma excepcional: ha ganado sus cinco últimos partidos oficiales, con un balance de cinco victorias, cero empates y cero derrotas. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Ipswich Town en la Premier League, después de imponerse por 3-1 al Sparta Praga a domicilio en la Europa League. En esos cinco partidos, el Bournemouth marcó 11 goles y encajó solo uno, y dejó su portería a cero en cuatro de los cinco encuentros.

El Viktoria Plzen presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Sparta Praga en la Primera Liga checa, y también ganó 1-0 al Lillestroem en la Europa League. El Plzen marcó 12 goles en esos cinco encuentros, pero también encajó cuatro, lo que pone de manifiesto su capacidad goleadora y cierta vulnerabilidad defensiva.

AFC Bournemouth-Viktoria Plzen: enfrentamientos directos recientes

No hay datos disponibles de los últimos cinco enfrentamientos directos entre el AFC Bournemouth y el Viktoria Plzen. Este partido ofrecerá una primera idea de cómo se miden ambos clubes a este nivel.