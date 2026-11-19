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Jimmy Floyd Hasselbaink ha instado al Chelsea a abandonar su interés por Alex Scott, centrocampista del Bournemouth, y a intentar fichar en enero a Martin Zubimendi, relegado en el Arsenal. El exdelantero cree que Xabi Alonso necesita a un ganador contrastado y de talla mundial para reforzar de inmediato su centro del campo.

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El Chelsea necesita refuerzos en el centro del campo

Se ha instado al Chelsea a replantearse su estrategia para el mercado de enero y a fijarse en Zubimendi en lugar de en Scott, la promesa del Bournemouth. Hasselbaink cree que el club necesita experiencia inmediata en vez de incorporar a otro joven talento. El Chelsea invirtió mucho durante el mercado de verano, pero sigue escaso de efectivos en el centro del campo tras las salidas de Enzo Fernandez y Andrey Santos .

Alonso depende mucho actualmente de Moises Caicedo, aunque Romeo Lavia se ha recuperado por completo recientemente. El club intentó fichar a Scott en verano y podría reactivar su interés dada su delicada situación contractual en el Bournemouth. Sin embargo, el Arsenal y el Liverpool también siguen de cerca al prometedor jugador de 23 años.

Hasselbaink reclama un ganador contrastado para el centro del campo

Hasselbaink reconoce el potencial de Scott, pero considera que Alonso necesita con urgencia a una estrella consagrada. Ha señalado a Zubimendi como el candidato perfecto para elevar de inmediato el nivel del vestuario del Chelsea.

«Preferiría a alguien con un poco más de experiencia porque tenemos muchos jugadores jóvenes en la plantilla», declaró Hasselbaink a Canada Sports Betting. «Creo que Xabi Alonso necesita a alguien con más experiencia que también sea un internacional de primer nivel. Necesitan a un jugador que entre en el vestuario de Cobham y haga que los demás piensen: “¡Vaya! Aquí vamos en serio”.

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«El Chelsea tiene que salir a fichar ganadores ya consagrados y con una trayectoria acreditada, porque necesita volver a ganar los grandes títulos. La única forma de acelerar ese proceso es incorporar a jugadores consolidados».

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Zubimendi tiene dificultades para sumar minutos en el Arsenal

Zubimendi todavía no ha sido titular en ningún partido de la Premier League con el Arsenal esta temporada. El internacional español se enfrenta a una dura competencia tras la llegada de Bruno Guimaraes procedente del Newcastle.

«Si pueden fichar a Martin Zubimendi del Arsenal, sin duda deberían hacerlo en enero», añadió Hasselbaink. «Ahora mismo no está jugando en el Arsenal, pero hará más fuerte al Chelsea. Es campeón de Europa y del mundo, y ha ganado títulos. Desprende clase y serenidad, y Alonso lo conoce de su etapa en la Real Sociedad. Que vayan a por él ya».

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Alonso debe evaluar sus opciones para enero

El Atlético de Madrid ya ha manifestado su interés por Zubimendi de cara al próximo mercado de fichajes. Sin embargo, el exjugador de la Real Sociedad está decidido por ahora a quedarse y luchar por un puesto en el Arsenal.

El Chelsea debe decidir ahora si tantea la situación con una oferta formal o si continúa tras objetivos más jóvenes como Scott. Alonso tendrá que encontrar un equilibrio entre su proyecto a largo plazo y la exigencia inmediata de resultados.