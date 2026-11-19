Clima: 7/10. «Todavía no he vivido un invierno completo aquí. Ahora hace frío, pero he oído que llega a helar muchísimo. Fue lo primero que me dijeron al llegar: ¡en algunas regiones las temperaturas bajan hasta los 20 grados bajo cero! Llegué en verano y fue un verano cálido y agradable. El otoño, ya camino del invierno, ha sido suave y no suele llover demasiado. Ahora estamos pasando unos días lluviosos, pero para jugar al fútbol el tiempo es estupendo. Quizá a quienes vengan de visita les resulte un poco molesto, pero, en general, diría que el clima es muy agradable».

Comida: 8,5/10. «Aquí la comida está muy buena. Era una de las cosas sobre las que no había investigado antes de venir. Estaba un poco preocupado y era algo escéptico, pero como casi de todo y me gusta probar cosas nuevas. Algunos platos están muy buenos. Tienen mucha bollería local y el café está muy bueno. Preparan muchas comidas a la parrilla. Fuimos a comer una parrillada con todo el equipo y estuvo buenísima. Es algo que no encontrarías fácilmente en el Reino Unido; tienes que probarlo aquí o en la región de los Balcanes. Hasta ahora no he tenido ni una sola queja sobre la comida».

Gente: 10/10. «Son muy amables y acogedores. Mis compañeros me recibieron muy bien desde el principio. Incluso cuando voy a una tienda y entrecierro los ojos para intentar leer algunas cosas mientras abro el Traductor de Google, la gente se acerca encantada a ayudarme y me pregunta qué estoy buscando. Hablan muy bien inglés. Si una persona extranjera va al Reino Unido, a veces la conversación puede resultar algo difícil, pero aquí se esfuerzan muchísimo por hablar con alguien de fuera. Evidentemente, yo no hablo mucho el idioma y no puedo mantener conversaciones completas, así que se esfuerzan de verdad por hablarme en inglés. Es un detalle muy considerado. No tengo ni una sola queja de la gente: todos son encantadores y extraordinarios».

Cosas que hacer: 5/10. «Depende de lo que busques. He oído que la vida nocturna está muy bien. Yo no salgo, así que no lo sé. Los espacios naturales son muy bonitos. Pero, si buscas actividades, personalmente no he visto muchas que me hayan llamado la atención. Depende de cada persona: a unos les gustan cosas que a otros no. Por ejemplo, cuando estuvo aquí mi novia, no encontramos muchas actividades que nos apeteciera hacer a los dos, pero es muy fácil ir de compras, dar un paseo o visitar la fortaleza. Hay un zoo en el centro y muchísimas salas de escape. A mí no me interesan mucho, pero sé que quienes visiten la ciudad pueden disfrutarla muchísimo».

Coste de la vida: 8/10. «Los taxis son baratos y hay un servicio de autobuses gratuito. Si te desplazas por Belgrado y quieres ir al centro, estoy casi seguro de que puedes coger un autobús gratis. La comida y la bebida son muy baratas. Algunas tiendas son algo más baratas aquí que en el Reino Unido; incluso ciertas tiendas de marca tienen mejores precios, lo cual está bien. Solo tienes que asegurarte de tener a mano un conversor de divisas, porque un par de veces he visto un precio y he pensado: “Ah, parece barato”, pero lo he convertido después de pagar y ¡resultó que había gastado mucho más de lo que creía! Ese sería mi consejo: ten una idea aproximada de cuánto vas a gastar y quizá reserva un presupuesto para no excederte por culpa de la diferencia de moneda».

Total: 38,5/50

El acceso a Remy fue posible gracias a AGM Sports Agency.