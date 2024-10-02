أخبار الهلال اليوم | موعد العودة إلى "المملكة أرينا"، وجيسوس يُقلل من الدوري الإنجليزي ويُحذر من الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 2 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 أكتوبر 2024.

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مدافع الهلال سعيد بالفوز الكبير على الشرطة

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مواجهة مرتقبة السبت القادم في دوري روشن

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تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

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تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

GOAL

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أنهى الجدل بإعلان رسمي..

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نجم الوسط فرض كلمته على كل شباب دوري روشن