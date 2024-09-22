أخبار الهلال اليوم | موقف نجم الزعيم بعد أنباء الغياب الطويل ولفتة غريبة من جورج جيسوس تجاه رابطة جمهور النادي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأحد الموافق الـ22 من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ22 من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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هل يغيب تمبكتي لمدة طويلة؟

تعرض حسان تمبكتي؛ مدافع الهلال، للإصابة خلال كلاسيكو الاتحاد أمس السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

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وقتها دفع الهلال بخليفة الدوسري بدلًا منه، وسط قلق من الجماهير في ظل الأداء المميز الذي يظهر به اللاعب.

لكن بحسب صحفية "الجزيرة" فإن الفحص الأولي لموضع إصابة المدافع أوضح معاناته من كدمة في الفخذ، ولا تستدعي القلق.

"حتى لو هزمتني عشر مرات، عادي!" .. محمد نور يستفز الهلال عقب الفوز أمام الاتحاد

يقلل محمد نور؛ أسطورة نادي الاتحاد السعودي، من تأثير هزيمة العميد بالأمس أمام الهلال، مؤكدًا أن دكة الفريق الجداوي أثقل من نظيرتها في الفريق العاصمي. (طالع التفاصيل)

لفتة كشفت عقليته .. رسالة عتاب من جورج جيسوس إلى رئيس جمهور الهلال السابق: لماذا لم تعد تدعمني؟!

في لفتة تكشف عن عقلية البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، كشف محمد العفيفي؛ رئيس جمهور الزعيم السابق، عن مكالمة هاتفية تلقاها من الأول في بداية الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

إن أفلت من النصر فالهلال سيُسقط بك! .. إجراء صارم ضد عيسى الحربين بعد تلميحاته ضد الزعيم

يبدو أن المعلق الرياضي عيسى الحربين سيكون مسار جدل كبير في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، فبعد سخريته من النصر، أتى دور الهلال. (طالع التفاصيل)

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بعد خسارة الكلاسيكو .. محمد نور للاعبي الاتحاد: عليكم أن تكذبوا على أنفسكم وما فعلتموه غير مقبول!

رغم الهزيمة أمام الهلال في كلاسيكو الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي إلا أن محمد نور؛ نجم الاتحاد الأسبق، لديه ثقة كبيرة في لاعبي العميد، مطالبًا إياهم بنسيان المباراة والتركيز في القادم. (طالع التفاصيل)

انتقامًا للاتحاد والنصر والأهلي .. فريق مفاجئ يتوعد الهلال بالثأر!

رغم أن كل من يتوعد الهلال السعودي في الفترة الأخيرة، لا يكون مصيره مختلفًا عن بقية ضحاياه إلا أن هذا لا يمنع منافسيه من الخروج لاستفزازه قبل المباريات! (طالع التفاصيل)

فيديو | "العيبة ليست جديدة عليك!" .. مشادة كلامية بين عبدالله فلاته ومحمد الشيخ بعد التطاول على الاتحاد

استفز الطرح الذي قام به الناقد الرياضي محمد الشيخ تجاه كلاسيكو الهلال والاتحاد، زميله عبدالله فلاته، لينفعل الأخير عليه، خلال حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد". (طالع التفاصيل)

"هذه مشكلتكم الوحيدة" .. إشادة مستفزة من علي البليهي بالاتحاد بعد فوز الهلال

اعترف علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، بتطور منافسه الاتحاد عما كان عليه في الموسم الماضي، رغم تلقيه الهزيمة أمس السبت، في أول كلاسيكو بالموسم الجديد 2024-2025. (طالع التفاصيل)

"كنا في غفوة" .. بريدراج رايكوفيتش يكشف سبب هزيمة الاتحاد من الهلال

كشف الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى نادي الاتحاد، عن سبب هزيمة فريقه أمام الهلال، خلال المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب الملز بالرياض. (طالع التفاصيل)

"أريد الخروج؟" .. رينان لودي يرد لأول مرة على اتهامات الجماهير ضده!

رد النجم البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر لفريق نادي الهلال، على الاتهامات التي وجهتها الجماهير ضده، بأنه لا يركز مع الفريق ويُريد الرحيل. (طالع التفاصيل)

"خوفًا من خطر العميد" .. جورج جيسوس يفسر سبب استبعاد خاليدو كوليبالي وضم رينان لودي ضد الاتحاد!

فسر المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، سبب استبعاده للمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، والدفع بالظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي ضد الاتحاد. (طالع التفاصيل)

"الهلال داخل الملعب شيء آخر" .. لوران بلان يتغنى بقوة الهلال بعد إسقاط فريقه بثلاثية!

تغنى المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، بقوة منافسه الهلال، بعد خسارة فريقه أمامه بثلاثية مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

جائزة بالبداية ونائم في التسلل وهدف شرفي .. كريم بنزيما الحائر بلقاء الاتحاد والهلال

لم ينجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في إنقاذ فريقه الاتحاد، من الهزيمة في الكلاسيكو ضد الهلال، على الرغم من تسجيل هدف واحد. (طالع التفاصيل)

الهلال ضد الاتحاد | لوران بلان أسطورة دفاعية "عاجزة" تسقط في حقل تجارب جورج جيسوس بمساعدة سحر نيفيش!

حسم الهلال الفوز على نظيره الاتحاد بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ولكن سقوط العميد أمام الزعيم كان وراءه العديد من الأزمات الدفاعية. (طالع التفاصيل)

فيديو | خشية من فضيحة كبيرة .. تصرف مفاجئ من جماهير الاتحاد بعد ثلاثية الهلال!

قامت جماهير نادي الاتحاد بتصرف مفاجئ، خلال سير مباراة كلاسيكو الهلال، المقام في ملعب الملز بالرياض، وذلك قبل نهاية الشوط الأول! (طالع التفاصيل)

عين على الحكم | دون الاستعانة بتقنية الفيديو .. ركلة جزاء مثيرة للجدل في كلاسيكو الهلال والاتحاد!

احتسب الحكم السويسري ساندرو سشارير ركلة جزاء أثارت الجدل لصالح نادي الهلال ضد الاتحاد، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب الملز. (طالع التفاصيل)