"هذه مشكلتكم الوحيدة" .. إشادة مستفزة من علي البليهي بالاتحاد بعد فوز الهلال

مدافع الزعيم أبدى احترامه للعميد، لكنه لا يمانع استفزازه قليلًا..

اعترف علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، بتطور منافسه الاتحاد عما كان عليه في الموسم الماضي، رغم تلقيه الهزيمة أمس السبت، في أول كلاسيكو بالموسم الجديد 2024-2025.

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الزعيم حقق الفوز بالأمس أمام العميد بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، لتستمر عقدة النمور التي بدأت عقب فوزهم أمام الهلال في أبريل 2021 (2-0)، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وعقب المباراة، قال البليهي خلال تصريحاته لقناة "SSC": "مبروك لنا، حظ موفق للاتحاد، كنا نعرف أن المباراة لن تكون سهلة، كون الاتحاد تطور كثيرًا عن الموسم الماضي، لكن مشلكته أنه قابلنا، حظ موفق لهم في القادم".

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وأضاف: "المباراة كانت بين منافسين على المركز الأول، والحمد لله على قدرتنا على تجاوزها".

بسؤاله عن الأداء الدفاعي الجيد رغم استبعاد النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، علق: "نثق في مدربنا، الفريق كله كامل وجاهز، من يشارك سيؤدي بنسبة 100% والحمد لله على الفوز".

يذكر أن بهذه الهزيمة، هبط الاتحاد من صدارة جدول الترتيب ليحتل الوصافة برصيد تسع نقاط، بينما اعتلى الهلال القمة بـ12 نقطة.