انتقامًا للاتحاد والنصر والأهلي .. فريق مفاجئ يتوعد الهلال بالثأر!

هل يفعلها ويذيق الهلال الخسارة الأولى له في الموسم الجاري؟!

رغم أن كل من يتوعد الهلال السعودي في الفترة الأخيرة، لا يكون مصيره مختلفًا عن بقية ضحاياه إلا أن هذا لا يمنع منافسيه من الخروج لاستفزازه قبل المباريات!

الزعيم حقق أمس السبت، الفوز في الكلاسيكو أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبلها كان قد افتتح الموسم بالإطاحة بالأهلي والنصر من كأس الدرعية للسوبر السعودي، متوجًا باللقب في النهاية، بخلاف انتصاراته في دوري روشن.

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هذا استفز عبدالرحمن الحضيف؛ رئيس نادي البكيرية، ومنافس الهلال في المباراة المقبلة، حيث دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر إقامتها في 24 من سبتمبر الجاري.

وعبر برنامج "أكشن مع وليد"، بعث الحضيف برسالة للاعبين الموج الأزرق متوعدًا: "لن يوقف الهلال إلا البكيرية يوم الثلاثاء".

رئيس البكيرية؛ الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، كان قد أكد من قبل عقب قرعة كأس الملك أن فريقه قادر على التتويج باللقب، لكن بشرط أن يتخطى الهلال أولًا ومن بعدها مهمته ستكون أسهل.

يذكر أن البكيرية يحتل المركز الـ17 وقبل الأخير في دوري يلو للدرجة الأولى برصيد نقطة واحدة فقط بعد مرور أربع جولات من الموسم الجاري.