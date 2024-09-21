جائزة بالبداية ونائم في التسلل وهدف شرفي .. كريم بنزيما الحائر بلقاء الاتحاد والهلال

بنزيما لم ينجح في إنقاذ الاتحاد ضد الهلال

لم ينجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في إنقاذ فريقه الاتحاد، من الهزيمة في الكلاسيكو ضد الهلال، على الرغم من تسجيل هدف واحد.

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

فاجأة لكريم بنزيما قبل انطلاق الكلاسيكو!

قدمت رابطة دوري المحترفين السعودي مفاجأة خاصة إلى النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد، قبل انطلاق الكلاسيكو الذي يجمع بين فريقه والهلال، بدوري روشن السعودي.

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وقبل انطلاق مواجهة الكلاسيكو، قامت رابطة الدوري، بمنح بنزيما جائزة أفضل هدف في الجولة، عن هدفه في مرمى الوحدة، بالجولة الثالثة.

هدف صحيح ونائم في التسلل!

وأطلق بنزيما تسديدة رائعة في الدقيقة 29 من زمن المباراة، كاد أن يُقلص بها الفارق لمصلحة الاتحاد، ولكن المغربي ياسين بونو حارس الهلال تصدى لها ببراعة.

وسجل بنزيما هدفًا بالدقيقة 41 من زمن المباراة، بعد عرضية أرسلها حسن كادش من الجهة اليسرى على رأس حسام عوار، الذي لعبها إلى كريم الذي سدد الكرة في المرمى، ولكن الحكم احتسبها تسلل.

وتمكن كريم بنزيما من تسجيل هدف متأخر بالدقيقة 86 من عمر المباراة، بعد انطلاقة موسى ديابي في عمق دفاع الهلال لينفرد بالحارس ياسين بونو، ثم يمرر الكرة إلى بنزيما الذي وضع الكرة بكل سهولة في المرمى الخالي.

وسجل بنزيما هدفًا آخر بالدقيقة 90+7 من زمن المباراة، ولكن الحكم رفض احتسابه مجددًا بسبب التسلل.

ووقع كريم بنزيما في التسلل خلال مباراة الهلال 5 مرات، الأمر الذي يجعلنا نقول أنه بمثابة اللاعب النائم في التسلل!