فيديو | "العيبة ليست جديدة عليك!" .. مشادة كلامية بين عبدالله فلاته ومحمد الشيخ بعد التطاول على الاتحاد

"أكشن مع وليد" شهد واقعة تراشق عقب هزيمة الاتحاد أمام الهلال بالأمس!

استفز الطرح الذي قام به الناقد الرياضي محمد الشيخ تجاه كلاسيكو الهلال والاتحاد، زميله عبدالله فلاته، لينفعل الأخير عليه، خلال حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد".

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الزعيم أسقط العميد في كلاسيكو الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، أمس السبت، مهزومًا بثلاثية مقابل هدف وحيد، في معقل الأول.

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هذه الهزيمة هي استمرار لسلاسل هزائم النمور أمام الموج الأزرق، والتي وصلت لسبع خلال الموسم الماضي فقط في مختلف البطولات.

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وتعقيبًا على أحداث اللقاء، اعتبر الشيخ أن تشبيه الاتحاد ببرشلونة الإسباني معيبًا، إذ قال: "في المنطق هناك ما يسمى قياس مع الفارق، أي لا يجوز إحضار قياس وهو ضعيف، في المقابل لا يمكن وضع ريال مدريد مع برشلونة قياسًا على ما مر؛ 15 دوري أبطال مقابل خمسة لبرشلونة!، 36 دوري إسباني للريال مقابل 27 لبرشلونة، إذا كنا نشبه الريال بالهلال، فالاتحاد لا يشبه برشلونة، هذا تشبيه معيب ولا يقاس عليه".

تعليق الشيخ استفز فلاته وأخرجه عن شعوره، ليبدأ في الهجوم على زميله..

"كلمة معيب هذه لا تليق بك ولا بي، كلامك هو المعيب، وأنا سأُريك، أنت باستمرار كلامك معيب والعيبة ليست جديدة عليك، كما كان من العيب عيب أن تقول إن جمهور الاتحاد رفع الراية البيضاء، في وقت أنت الوحيد في الكرة الأرضية من قال على هدف رونالدو إنه هدف عادٍ، أنت رجل تعمل في الكرة وأنت لا تفهم بها أي شيء ولا تدري عنها، أنت تنظر على الناس بينما لا تفهم في أبجديات كرة القدم".

يذكر أن بهذه الهزيمة، هبط الاتحاد من صدارة جدول الترتيب ليحتل الوصافة برصيد تسع نقاط، بينما اعتلى الهلال القمة بـ12 نقطة.