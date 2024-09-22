لفتة كشفت عقليته .. رسالة عتاب من جورج جيسوس إلى رئيس جمهور الهلال السابق: لماذا لم تعد تدعمني؟!

تفاصيل مكالمة بين مدرب الهلال ومحمد العفيفي..

في لفتة تكشف عن عقلية البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، كشف محمد العفيفي؛ رئيس جمهور الزعيم السابق، عن مكالمة هاتفية تلقاها من الأول في بداية الموسم الماضي.

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جيسوس كان قد عاد لقيادة الزعيم لولاية ثانية في الموسم الماضي، ليحصد معه كافة البطولات الممكنة باستثناء دوري أبطال آسيا، ولا يزال يواصل مسيرته في الموسم الجاري بافتتاحه متوجًا بكأس الدرعية للسوبر السعودي.

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ومن جانبه، خرج العفيفي مشيدًا بعقلية صاحب الـ70 عامًا، كاشفًا عن اتصال مفاجئ تلقاه منه في بداية الموسم الماضي، مستغربًا توقفه عن دعمه..

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العفيفي أوضح أن جيسوس قال له في مكالمة حضرها مترجمه أحمد موسى: "في عام 2018 كنت تدعمني، لماذا لم تعد تفعل؟!، هل هناك خلل ما؟!، أنت قائد أولتراس الهلال، ويهمني إذا كنت ترى أي خلل أن تتحدث معي".

وأضاف المدرب البرتغالي في مكالمته بحسب ما نقل رئيس القوة الزرقاء السابق: "قائد أولتراس فلامنجو البرازيلي كان يأتي للجلوس معي ومناقشتي، لذا عليك أن تنبهني إن رأيت أي خطأ، لقد كنت تدعمني في 2018 بينما لم نكن نحقق الانتصار، الآن ننتصر ولم تعد تقدم لي دعمك".

وأكد العفيفي أنه بدأ في دعم جيسوس عقب تلك المكالمة، وهو ما عرضه للانتقادات من قبل عدد من الجمهور، لكن برر موقفه: "الرجل كان ينتصر بالفعل ولم نتعادل إلا مرتين فقط!".

يذكر أن جيسوس قاد الهلال أمس السبت، للفوز أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن حاليًا بـ12 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على الاتحاد؛ محتل الوصافة.