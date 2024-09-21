"الهلال داخل الملعب شيء آخر" .. لوران بلان يتغنى بقوة الهلال بعد إسقاط فريقه بثلاثية!

مدرب الاتحاد يتحدث عن أسباب هزيمته من الهلال

تغنى المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، بقوة منافسه الهلال، بعد خسارة فريقه أمامه بثلاثية مقابل هدف.

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وحقق الهلال الفوز بالكلاسيكو، خلال المواجهة التي أقيمت بالجولة الرابعة "نحلم ونحقق"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الملز.

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وقال بلان خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: خضنا المباراة أمام خصم قوي جدًا، ويمتلك مدرب جيد، ويتمتعون بالثبات منذ سنة واحدة، ولدينا بعض الأخطاء".

وأضاف: "لو لم نستقبل هدفين في الدقائق الأولى من المباراة، لكان الوضع اختلف، ولكننا لسنا الفريق الوحيد الذي خسر أمام الهلال، فالجميع بالدوري ذاق الخسارة منه".

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وواصل: "أرى أن الهلال أفضل فريق في الدوري السعودي حاليًا، والجميع يفوز أمامه، ولكنه على أرضية الملعب شيء آخر، فمن الصعب جدًا الفوز عليه، أنا منزعج من الهزيمة ولكن هذا الواقع".