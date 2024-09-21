"كنا في غفوة" .. بريدراج رايكوفيتش يكشف سبب هزيمة الاتحاد من الهلال

حارس الاتحاد يتحدث عن سبب الهزيم

كشف الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى نادي الاتحاد، عن سبب هزيمة فريقه أمام الهلال، خلال المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب الملز بالرياض.

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حقق الهلال الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال رايكوفيتش خلال تصريحات لقنوات SSC: "لم نبدأ بشكل جيد، وظهرنا وكأننا في غفوة وبعد ذلك حُسمت النتيجة، وفي الشوط الثاني كنا أفضل، ولو كنا بدأنا المباراة مثلما بدأنا الشوط الثاني لاختلف الأمر".

وأضاف حارس الاتحاد: "نحن مستاؤون، ولكن الموسم طويل وسننسى هذه المباراة وسنفكر في المباريات القادمة".

GOAL

واختتم رايكوفيتش تصريحاته قائلًا: "نحن لعبنا المباريات الثلاث الأولى بشكل رائع، ولكن في بعض الأحيان قد تخسر، وسننسى الخسارة وسنكون أفضل في المباراة القادمة وسنستعد جيدًا لها لتحقيق نتائج إيجابية".