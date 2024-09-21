عين على الحكم | دون الاستعانة بتقنية الفيديو .. ركلة جزاء مثيرة للجدل في كلاسيكو الهلال والاتحاد!

هل استحق الهلال الركلة التي احتسبت له ضد الاتحا

احتسب الحكم السويسري ساندرو سشارير ركلة جزاء أثارت الجدل لصالح نادي الهلال ضد الاتحاد، في مباراة الكلاسيكو المقامة على ملعب الملز.

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ويستضيف الهلال نظيره الاتحاد في الجولة الرابعة "نحلم ونحقق"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وشهدت الدقيقة 13 من زمن المباراة احتساب سشارير ركلة جزاء لصالح الهلال، بعد سقوط البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للزعيم، داخل منطقة الجزاء إثر تدخل من عبد الإله العمري، مدافع الاتحاد.

واعترض العمري على قرار الحكم، حيث أكد له أنه لم يقم بعرقلة رينان لودي، ولكن السويسري أصر على قراره ورفض الاستعانة بتقنية الفيديو “VAR”.

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ونجح المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تسجيل الهدف الثاني لنادي الهلال في مرمى الاتحاد، عن طريق ركلة الجزاء التي سددها في المرمى بالدقيقة 14.