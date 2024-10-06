أخبار الهلال اليوم | سر فشل انتقال محمد نور للزعيم، ونجم الأهلي يتقمص دور البليهي في الكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 6 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 أكتوبر 2024.

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الهلاليون دافعوا عن لاعبهم مبررين موقفه..

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الجدل التحكيمي حاضر في الكلاسيكو بعد إدارة الطاقم السلوفيني له..

"الأخطبوط" يختار أسطورة الكرة السعودية .. "ليس ماجد عبدالله أو سامي الجابر"!

هل تستجيب قناة SSC لمطالب جماهير الأهلي؟

الإيفواري بطل ليلة الكلاسيكو في الاستفزازات..

الإسباني صاحب هدف الأهلي الوحيد في المباراة، اعترف بمعاناته أمام الزعيم..

تصريح مفاجئ من لاعب الأهلي بشأن مدربه!

شاهد كيف استفز لودي أحد لاعبي الأهلي!

تعرف على ما قاله المدرب الألماني بعد الهزيمة من الهلال

GOAL

تعليق مفاجئ من جيسوس بشأن نيمار!

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيحاء في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

أول تعليق من رئيس الأهلي بعد خسارة مباراة الهلال..

الجميع يعرف طريقة ميتروفيتش ولكن لا يستطيع إيقافها!

قطار الهلال يواصل المسير ويايسله تحت خطر الإقالة من الأهلي..

تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي والبطولات المختلفة..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تقنية الـVAR تنقذ الهلال أمام الأهلي

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

شاهد ما حدث في بداية الكلاسيكو

ماذا يقصد سامي الجابر من حديث دعم الأندية؟